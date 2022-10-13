Toshiba wint op beurs Tokio na overnamenieuws

Industrieel- en technologisch concern Toshiba was donderdag een opvallende winnaar op de beurs in Tokio. Een consortium van bedrijven wil het Japanse bedrijf kopen voor zo'n 19 miljard dollar, meldde persbureau Kyodo op basis van ingewijden.

Toshiba werd bijna 8 procent hoger gezet op het nieuws. Het bedrijf wordt al jaren geplaagd door schandalen. Zo was er in 2015 sprake van boekhoudfraude en ging twee jaar later een dochteronderneming voor kernenergie failliet. Vorig jaar kwam aan het licht dat bestuursleden samen met de Japanse regering activistische aandeelhouders buitensloten.

De Nikkei in Tokio stond 0,5 procent lager. Nieuwe cijfers uit Japan wezen op een aanzienlijke stijging van de prijzen die de maakindustrie voor de eigen producten vraagt. Dat komt onder andere door de zwakke yen.Sony (min 0,5 procent) en Honda (plus 1,1 procent) gaan over drie jaar samen elektrische auto's op de Noord-Amerikaanse markt verkopen, zo maakten ze bekend. De twee Japanse bedrijven zijn van plan de materialen voor die voertuigen vooral in Noord-Amerika zelf te kopen.

Fast Retailing

Het aandeel van het Japanse kledingwinkelconcern Fast Retailing bleef vrijwel onbewogen in de aanloop naar de publicatie van zijn cijfers. Analisten rekenen op een forse stijging van de jaarwinst van de eigenaar van kledingketen Uniqlo.

De Hang Seng-index in Hongkong ging 1 procent omlaag en de beurs in Shanghai won 0,2 procent. De Kospi in Seoul verloor 1,1 procent en de All Ordinaries in Sydney steeg 0,2 procent. Beleggers zijn wereldwijd ook in afwachting van nieuwe inflatiecijfers uit de Verenigde Staten. Die laten zien of de sterke prijsstijgingen van de afgelopen maanden afzwakken of niet, waarmee het einde van de forse renteverhogingen door de Federal Reserve mogelijk in zicht komt.

Chipindustrie

TSMC steeg 0,3 procent in Taipei. De Taiwanese chipfabrikant heeft van Amerikaanse autoriteiten toestemming gekregen om nog zeker één jaar apparatuur uit de Verenigde Staten naar China te halen voor de productie van halfgeleiders, meldt zakenkrant Nikkei op basis van ingewijden. Onlangs presenteerde de Amerikaanse president Joe Biden een nieuw pakket maatregelen om de ontwikkeling van de Chinese chipindustrie te vertragen. Later op de dag komt TSMC ook met kwartaalcijfers.