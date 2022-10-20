Truckfabrikant Volvo voelt nog weinig van recessievrees

Truck- en bussenfabrikant Volvo heeft ondanks de toenemende zorgen over een recessie een hogere omzet en winst geboekt. Die stijging dankte het Zweedse bedrijf deels aan opdrachten die nog op de plank lagen. Daarnaast is de vloot van veel transportbedrijven toe aan vernieuwing, onder andere met elektrische vrachtwagens of bussen.

Tegelijkertijd is topman Martin Lunstedt voorzichtig over de toekomst. Oplopende rentes maken bedrijven mogelijk voorzichtiger met investeringen in groot materieel zoals vrachtwagens. Daarnaast kampt de auto-industrie nog altijd met problemen in de toevoer van elektronische onderdelen, waaronder chips. De energiecrisis kan voor meer obstakels in de aankoop van onderdelen zorgen, als toeleveranciers in de knel komen.

Volvo grijpt ook zelf in om de wachttijden voor klanten niet te lang op te laten lopen. Het bedrijf beperkt het aantal nieuwe orders om de periode tussen de bestelling en levering van een nieuw voertuig niet te zeer op te laten lopen.

De omzet in het derde kwartaal steeg met 35 procent op jaarbasis tot 114,9 miljard Zweedse kroon, omgerekend 10,5 miljard euro. Daarvan hield het bedrijf 8,7 miljard kroon als nettowinst over. Een jaar eerder was dat nog 7,1 miljard kroon.