Van het Vaticaan en de Parijse Fashion Week tot de bruiloft van Kim Kardashian: tuincentrum Greenlink in Hazerswoude-Dorp zorgt voor de planten. Tuinarchitecten en toparrangeurs van over de hele wereld weten Greenlink te vinden.

Lees verder onder de advertentie

Ze zijn inmiddels wel wat gewend, vertelt directeur Fred de Koning (56) aan het AD. Beroemdheden, societyhuwelijken, prestigieuze evenementen. En daar wordt nu de Formule 1 aan toegevoegd. ,,Ja, onze planten gaan het circuit van Zandvoort opfleuren tijdens de Dutch Grand Prix eind augustus. Hortensia’s op de grid? Nee haha, het gaat om de aankleding van de entree en de viproom. Daarbij kiest de arrangeur voor de natuurlijke sfeer van de duinen, met mooie siergrassen bijvoorbeeld.”



Lees ook: Hortensiakweker Alex Schoemaker zag die kans: 1,8 miljoen hortensia's per jaar

Tuincentrum Greenlink in Hazerswoude-Dorp is een geliefde hotspot voor internationale tuinprofessionals. Drie hectare tuinplanten, bomen en heesters vormen een groene oase op het International Trade Center van Hazerswoude/Boskoop. ,,Wij bieden een totaalpakket”, vertelt De Koning. ,,Alles wat je nodig hebt: planten, potten, vijvers, transport, compleet met advies en service.”

Lees verder onder de advertentie

Elke klant is ons even lief. Wie vandaag één plant koopt, komt morgen misschien voor een hele vrachtwagen Fred de Koning, directeur GreenLink

Penisplant en hondenlullenboom

De klanten zijn hoveniers, tuinontwerpers, grootgroenvoorzieners en arrangeurs van internationale naam en faam. Waarom al die mensen bij Greenlink aankloppen? ,,Wij gaan heel ver voor onze klanten. Kan niet bestaat niet. Wij doen ons uiterste best, altijd, voor iedereen. Van de hovenier om de hoek tot de arrangeur uit Parijs of Milaan.”

Een klant is een klant, vindt De Koning. ,,En elke klant is ons even lief. Bovendien, wie vandaag één plant koopt, komt morgen misschien voor een hele vrachtwagen. Hebben we ook wel meegemaakt. Maar zo niet, ook prima.” Hij verblikt of verbloost nergens meer van. Ook niet als er voor een beurs erotische planten worden gevraagd. ,,Die kunnen we gewoon leveren: van penisplant tot augurkenstruik, oftewel hondenlullenboom.”

Lees ook: Van Bruce Springsteen tot buurman om de hoek: bijna altijd zit restaurant van Herman en Hendrik bomvol

Lees verder onder de advertentie

Plant van Fred belandde bij Kim Kardashian

Door de wereldwijde contacten komen zijn planten op de meest uiteenlopende bestemmingen terecht, zoals de bruiloft van realityster Kim Kardashian. ,,Wij hebben voor haar huwelijk in Zuid-Europa de planten geleverd, waaronder heel veel Toscaanse jasmijn, een heerlijk geurende klimplant. Ze trouwde in een pittoresk oud kerkje dat was volgehangen met die jasmijn. Heel sprookjesachtig.”

Naast de internationale jetset is ook de paus bekend met de Greenlink-planten. Meermalen is het Vaticaan voor Pasen aangekleed met planten uit Hazerswoude: rododendrons, azalea’s, appelbloesem en andere bloesembomen. Hij heeft het zelf buiten in potten neergezet, zegt De Koning.



Lees ook: Zo boekt ‘supercargoeroe’ Danny succes met delen van jongensdromen: ‘Ferrari’s lopen altijd hard’

Lees verder onder de advertentie

Medewerkers zijn 'lijp van groen'

De Fashion Week in Parijs, weer zo’n jaarlijks hoogtepunt. ,,Welke shows? Een aantal, waaronder die van Dior en Hermès.” Voor de haute couture is niets te gek, weet hij. ,,We hebben een keer sequoiadendrons geleverd voor een show, bomen van negen meter hoog. Er konden er maar drie tegelijk in de vrachtwagen met oplegger. We zijn een paar keer op en neer gereden naar Parijs.”



Wij hebben goede samenwerking met de dierentuinen en parken. Zo zijn we nu bezig met het leeuwenverblijf in Artis

Hij vertelt over dierentuinen en andere attracties die klant zijn bij Greenlink. Het bedrijf is vaste leverancier van Artis, Diergaarde Blijdorp, Avifauna en museumpark Archeon, om er een paar te noemen. ,,Wij hebben goede samenwerking met de dierentuinen en parken. Het gaat vaak om beplantingsplannen. Het idee is om de leefomstandigheden zo goed mogelijk na te bootsen. Zo zijn we nu bezig met het leeuwenverblijf in Artis, dat wordt in savannesfeer aangekleed en moet in september klaar zijn.”

Het vraagt enorme plantenkennis van de medewerkers, zegt De Koning. ,,Maar daarom werken wij hier, we zijn allemaal lijp van groen.”