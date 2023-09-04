Turkse inflatie loopt verder op richting 60 procent

De Turkse inflatie is afgelopen maand verder opgelopen tot bijna 60 procent. De stijgende kosten van het levensonderhoud in Turkije voeren de druk op de centrale bank van het land verder op om de rente te blijven verhogen.

Volgens het Turkse statistiekbureau stegen de consumentenprijzen in augustus met 58,9 procent op jaarbasis. In juli liep de inflatie al op tot bijna 48 procent, na een eerdere afkoeling dit jaar. Turkije verhoogde in juli onder meer de belasting op benzine met bijna 200 procent. Die stap moet de regering van president Recep Tayyip Erdogan helpen bij de uitgaven aan bijvoorbeeld schadeherstel na de aardbevingen in het land eerder dit jaar. Maar hierdoor wordt de inflatie in Turkije verder aangejaagd.

Uit de officiële gegevens blijkt onder meer dat de transportprijzen met ruim 70 procent zijn gestegen en die van restaurants en hotels met bijna 90 procent. Veel economen beweren dan ook dat de echte inflatie nog veel hoger ligt dan het officiële cijfer. Onafhankelijke economen van onderzoeksgroep Enag denken dat denken dat de prijzen zelfs met ruim 128 procent zijn gestegen, tegen bijna 123 procent een maand eerder.

Nog altijd te laag

De nieuwe inflatiecijfers zullen naar verwachting ook de grenzen testen van de speelruimte die president Recep Tayyip Erdogan heeft gegeven aan zijn nieuwe team om de rente te verhogen. De Turkse leider is namelijk een tegenstander van hoge rentetarieven vanwege zijn onorthodoxe overtuiging dat die de inflatie juist veroorzaken.

Na zijn verkiezingszege in mei keerde Erdogan echter terug naar een conventioneler economisch beleid. Zo begonnen zijn nieuwe minister van Financiën Mehmet Simsek en de nieuwe baas van de centrale bank, Hafize Gaye Erkan, met het zorgvuldig ontmantelen van de economische erfenis van Erdogan om het vertrouwen van buitenlandse investeerders terug te winnen.

De Turkse centrale bank verhoogde het rentetarief in augustus flink tot 25 procent om de inflatie aan te pakken. Erdogan sprak bij die rentestap zijn volledige steun uit voor de koers van zijn nieuwe team. Volgens Turkse media zou hij het rentebesluit van vorige maand echter alleen hebben goedgekeurd omdat hij ervan overtuigd is dat de hogere rente slechts tijdelijk zal gelden. Economen zijn van mening dat de huidige rente nog altijd veel te laag is om de inflatie onder controle te krijgen en vragen zich af hoelang Erdogan de nieuwe koers zal blijven steunen.