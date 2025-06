In onder meer Amsterdam, Den Bosch en Weert openen woensdag nieuwe Blokker-winkels de deuren. Opmerkelijk: de oude huisstijl komt terug.

De ‘comeback’ van de veelgeplaagde winkelketen Blokker neemt een steeds grotere vorm aan. Het retailbedrijf opent komende woensdag twaalf nieuwe winkels. Dat blijkt uit een e-mail van de huishoudketen aan klanten. De nieuwe vestigingen bevinden zich onder meer in onze hoofdstad, Den Bosch, Emmen, Voorburg, Weert en Zeist, schrijft RetailTrends.

Herlancering van Blokker in oude huisstijl

De nieuwe Blokker-winkels zijn onderdeel van de herlancering van het in ons land iconische retailmerk. Oud-directeur Roland Palmer, die eind vorig jaar de rechten op de naam Blokker verwierf, leidt de operatie. Eerder werd al bekend dat er dit jaar minstens 37 eigen winkels worden geopend.

Opvallend is dat de winkels het oude, vertrouwde Blokker-logo voeren: de hoofdletters in oranje blokken maken hun comeback. De latere huisstijl met kleine letters en een punt komt niet terug, zo melden verschillende media.

Veel is afhankelijk van de levering van producten van bekende leveranciers als Brabantia en Mepal

Wat doen de 45 Blokker-franchisers?

Eerder deze maand werd bekend dat veel nieuwe Blokker-filialen deze zomermaanden hun deuren zullen openen, maar veel is afhankelijk van de levering van producten van bekende leveranciers als Brabantia en Mepal. Over het algemeen wil Palmer filialen heropenen die in het centrum liggen, voorheen goed draaiden en qua huurprijzen acceptabel zijn.

Sinds het faillissement eind 2024 zijn er ook nog 45 Blokker-winkels die eigendom zijn van zelfstandige ondernemers die hun zaak hebben kunnen voortzetten. Om onder de naam Blokker door te kunnen werken, moeten ze afspraken maken met de nieuwe eigenaar, maar voor zover bekend hebben de partijen nog geen overeenstemming over de voorwaarden, bericht de Telegraaf.

Nieuwe vervoerder voor Blokker SVZ, een specialist in retail, distributie en logistiek, is de nieuwe vervoerder van Blokker, meldt het bedrijf maandagochtend. Het logistiek bedrijf uit Zwaag wordt verantwoordelijk voor het bevoorraden van alle winkels verspreid over het land.

