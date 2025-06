Hét recept tegen ziekteverzuim? ‘Bestaat niet’

Yogaklasjes en fruit in de kantine: bedrijven doen er alles aan om hun medewerkers gezond en gelukkig te houden. Maar is dat de succesformule voor duurzame inzetbaarheid? „Het is een begin, maar niet de sleutel tot succes”, zegt Anoukh van arbodienst Waarborg.

Anoukh van Baggum is mede-oprichter van Waarborg - een organisatie die bedrijven helpt het ziekteverzuim terug te brengen. „Dit doen we door ziekteverzuim naar een controleerbaar niveau terug te brengen, daarna maken we samen met de werkgever een plan om het controleerbaar te houden. Eén recept tegen ziekteverzuim bestaat niet.”

Ze vervolgt: „Verzuim mag geen verdienmodel zijn. Daarom leggen we bij Waarborg de focus op preventieve maatregelen. We nemen de organisatie onder de loep en maken een plan van aanpak om hoge verzuimcijfers voor te zijn. Dit is voor ieder bedrijf afzonderlijk echt maatwerk.”

Kwetsbaar opstellen

Voorkomen is beter dan genezen: het lijkt logisch, maar voor veel bedrijven klinkt het makkelijker dan het in werkelijkheid is. Anoukh: „Duurzame inzetbaarheid gaat over veel meer dan alleen ziek zijn. Om het controleerbaar te maken, moet er gekeken worden naar alle facetten binnen een bedrijf. We vragen bedrijven dan ook om zich kwetsbaar op te stellen.”

„Met een vast team ondersteunen we bedrijven, niet alleen op casusniveau, maar ook op beleidsniveau. Dit doen we onder andere op locatie bij onze klanten. We kunnen de bedrijfscultuur, hoe mensen elkaar aanspreken en hoe er geluncht wordt, niet voelen vanachter een beeldscherm. We voelen ons echt onderdeel van de organisatie.”

Meetbare resultaten

Door vanuit die fysieke aanwezigheid te opereren, kan Waarborg heel specifiek duiden waar het meeste verzuim is. Een live dashboard maakt die resultaten meetbaar. Van Baggum: “Het dashboard is echt een thermometer van de organisatie. Het geeft realtime aan hoe het er met het verzuim voor staat. Het kan bijvoorbeeld uitwijzen op welke afdeling de meeste meldingen worden gemaakt, of op welke dag. Het maakt duidelijk aan welke knoppen er gedraaid moet worden om verzuim te verlagen en inzetbaarheid te verbeteren.”

Deze betrokken, betrouwbare, deskundige en dynamische werkwijze wordt door klanten gewaardeerd. „We krijgen vaak terug dat mensen zich gehoord voelen, en blij zijn dat er tijd voor ze is gemaakt. Dat kan mijn dag helemaal maken.”