Aannemer Chris omzeilt zero-emissiezone in de stad: ‘Ik heb een privéauto gekocht’

Ondernemers die met een vervuilend bedrijfsbusje in zestien Nederlandse steden het centrum in willen, krijgen straks een boete. Aannemer Chris Zonderland vond er alvast een oplossing voor: hij rijdt voortaan in een privéauto. „Elektrisch rijden is veel te duur en de laadpalen zijn altijd bezet.”

De afgelopen maanden zijn er al camera’s geplaatst en heeft de gemeente 1700 waarschuwingen gegeven aan vervuilende bedrijfsbusjes.

Vanaf 1 juli krijgen eigenaren van deze voertuigen een boete van 120 euro voor een bestelbus en een boete van 300 euro voor een vrachtwagen als ze het centrum inrijden. Het gaat om bedrijfsvoertuigen met een emissieklasse van vier of minder, veelal gaat dat om oudere voortuigen. Vanaf 2030 zijn alle niet-elektrische bedrijfsvoertuigen verboden in het centrum.

Zero-emissiezones Gouda, Den Haag, Leiden, Delft

Sinds de gemeente eigenaren is gaan waarschuwen, is het aantal vervuilende busjes in het centrum afgenomen. Begin dit jaar ging het nog om zo’n 58 waarschuwingen per dag; twee weken geleden was dat dagelijkse aantal gedaald naar zo’n dertien overtredingen. Een eigenaar kan pas na veertien dagen opnieuw een waarschuwing krijgen.

Chris Zonderland van Aacon Stukadoor en Schildersbedrijf is één van de ondernemers die zijn vervuilende bedrijfsbus heeft weggedaan. „Want ik woon in Gouda en werk in Gouda”, zegt hij in het AD. „Maar ik werk ook veel in Den Haag, Leiden en Delft. Allemaal steden waar ze die emissiezones hebben ingesteld.”

Ik heb de achterbanken eruit gegooid en ik heb mijn schilderspullen nu in oude groentekratten zitten Chris Zonderland

Hij heeft alleen geen elektrisch bedrijfsbusje genomen, zoals de gemeente hoopt. „Ik heb een particuliere auto gekocht. Dan heb ik niet meer te maken met de zero-emissiezone.”

Chris Zonderland vond geitenpaadje

Zonderland heeft voor dit geitenpaadje gekozen, omdat hij elektrisch rijden niet als oplossing ziet: „Ten eerste is het heel duur en ten tweede zijn er heel weinig oplaadpunten bij mij in de buurt, én die zijn altijd bezet. Dus toen heb ik dit verzonnen. Het is iets meer behelpen, maar ik heb de achterbanken eruit gegooid en ik heb mijn schilderspullen nu in oude groentekratten zitten.”

Pim Mul | Zo ziet de werkbus van Zonderland er nu uit

Het is niet bekend om hoeveel ondernemers het precies gaat die nog in het centrum willen komen met een vervuilende wagen. Volgens de gemeente Gouda zijn 500 bedrijfsvoertuigen in de gehele gemeente te vervuilend voor het centrum.

Ontheffing voor bijzondere omstandigheden

Dat aantal is wel afgenomen. Een jaar geleden ging het nog om 622 voertuigen. De gemeente wil ook fijnstofmeters gaan plaatsen om het verschil in luchtkwaliteit te onderzoeken.

Het is mogelijk om een ontheffing te krijgen vanwege bijzondere omstandigheden, zoals een naderende pensioenleeftijd. Daardoor komt het financieel niet meer uit om een schonere bedrijfswagen aan te schaffen. Volgens de gemeente zijn er dertien van dit soort aanvragen binnengekomen. Elf daarvan zijn goedgekeurd, de overige zijn nog in behandeling.

Subsidie voor slimme logistiek

Een aantal andere initiatieven om de uitstoot in Gouda te verminderen heeft tot nu toe minder succes. Het is niet gelukt om een convenant op te stellen met grote werkgevers in de regio om duurzamer goederen in te slaan en te vervoeren.

Er is geld beschikbaar vanuit de gemeente voor duurzame initiatieven bij ondernemers, maar daar is tot nu toe weinig interesse voor. Er wordt ook onderzocht of er een subsidieregeling kan komen voor slimme en duurzame logistiek: „Maar dit is echter niet eenvoudig en zal een lange doorlooptijd kennen”, aldus het stadsbestuur.

De gemeente gaat ook zelf geen stadshub opzetten, waarbij pakketten en goederen standaard naar een centraal punt buiten de stad worden gebracht om ze vervolgens met een elektrische fiets of bus verder te bezorgen. Veruit de meeste van dit soort initiatieven in Europa zijn volgens de gemeente niet geslaagd. „Fors investeren in een stadshub is onverantwoord en daarom wordt dit voorlopig aan de markt overgelaten.”