Tweede stakingsactie in korte tijd bij de Bijenkorf in Amsterdam

Medewerkers van warenhuisketen de Bijenkorf in Amsterdam leggen vrijdagmiddag "meerdere uren" het werk neer. Volgens vakbond FNV houden de stakers ook een demonstratie op het naastgelegen Beursplein. Het is de tweede keer in circa een week dat er bij de Bijenkorf wordt gestaakt. Daarvoor gebeurde dat voor het laatst in de jaren zeventig.

"Vorige week was er een waarschuwingsstaking van een uur. Het is tijd dat de directie naar de medewerkers luistert. Dat gebeurt niet, dus wij gaan door", zegt FNV-bestuurder Linda Vermeulen.

Met hun acties willen de medewerkers een betere loonsverhoging afdwingen. In eerste instantie zou het loon met 10 procent omhoog moeten, vinden de stakers. De Bijenkorf wilde in de onderhandeling voor een nieuwe cao niet zover gaan.

Hoe groot de impact van deze tweede staking precies zal zijn, kan Vermeulen nog niet inschatten. Een woordvoerder van de Bijenkorf had niet direct commentaar. Bij de eerdere actie legden naar schatting ongeveer 150 medewerkers tijdelijk het werk neer. Bij de Bijenkorf werken volgens de FNV in totaal zo'n 2400 mensen. Enkele honderden van hen zijn lid van de vakbond.