UWV: tekort aan tienduizenden vakkrachten voor energietransitie

Om de klimaatdoelen te halen zijn heel veel extra vakmensen nodig. Uitkeringsinstantie UWV stelt dat er momenteel 48.000 vacatures open staan voor beroepen die nodig zijn voor de energietransitie. Dan gaat het onder andere om ontwerpers, architecten en analisten van ict-systemen, elektriciens, installatiemonteurs voor zonnepanelen en laadpalen en voor werkvoorbereiders en calculatoren in de bouw en de installatietechniek. Sinds 2016 is het aantal openstaande vacatures voor deze specifieke beroepsgroepen met 31.000 gestegen.

Om de uitstoot van schadelijke stoffen zoals CO2 te verminderen wordt door Nederland volop ingezet op de opwekking van duurzame energie via bijvoorbeeld zon en wind. Om deze systemen werkend te krijgen moet de energie-infrastructuur, waaronder kabels, leidingen en buizen aangepast en uitgebreid worden.

Door de aankomende veranderingen blijft de vraag naar technische vakmensen onverminderd groot, aldus het UWV. De meeste vacatures staan open voor ontwerpers, architecten en analisten ICT-systemen. Om voldoende mensen aan te trekken zou volgens het uitkeringsinstituut werk gemaakt moeten worden van onder andere omscholing.

Technisch personeel

Eerder stelde ook Techniek Nederland dat er een groot tekort is aan technisch personeel. Volgens de branchevereniging zijn er alleen al in de installatietechniek 20.000 vacatures. Dat loopt naar verwachting op tot 40.000 de komende jaren.

Ook ABN AMRO concludeerde eerder dit jaar al dat krapte op de arbeidsmarkt een struikelblok is voor de energie-opgave waar Nederland voor staat. Volgens de bank is de krapte op de arbeidsmarkt niet eerder zo groot geweest.

Opwarming aarde

Klimaatwetenschappers stelden eerder dat de uitstoot van broeikasgassen "onmiddellijk en stevig" moet worden teruggedrongen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad in 2050, ten opzichte van de tweede helft van de 19e eeuw. In diverse sectoren zijn maatregelen nodig om de "schadelijke gevolgen" van de opwarming te voorkomen, zoals extreme hitte, overstromingen en langdurige periodes van droogte.