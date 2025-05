Van hobby tot eetwinkel: zo werd Simone’s eetwinkel een succes

Lees verder onder de advertentie

Het kon eigenlijk niet uitblijven, de ondernemerscarrière van Simone. Met ruim vijfentwintig jaar ervaring in de horeca en een ongekende passie voor koken, was het niet de vraag óf er een eetwinkel als Thull’s Deli zou komen, maar wanneer. ,,Na al die jaren in de horeca kreeg ik heel sterk de behoefte om op eigen benen te staan”, verklaart ze. ,,Ik had geen zin meer om concessies te doen aan een werkgever. Ik wilde mijn eigen plan trekken en besefte terwijl ik in mijn eigen keuken stond dat ik de handel er al voor in huis had.”

Simone was altijd al gek op koken. Een gigantische stapel kookboeken in haar woning was daar het tastbare bewijs van. Hetzelfde goldvoor haar verzameling van ingemaakte en gefermenteerde producten. ,,Ik wilde zelfvoorzienend zijn en stak daar ook veel tijd in. Mijn kast stond helemaal vol met potjes en op een bepaald moment zag ik hier geen hobby meer in, maar een bedrijf.”

Ik had een uitstekende klik met Mirjam van Duijn, mijn bedrijfsadviseur die ik vanuit Qredits kreeg toegewezen. Zij luisterde goed, had direct in de gaten wat ik precies met mijn zaak doe en kon scherp meedenken Simone van Thull, ondernemer

Crowdfunding onder familie en vrienden plus lening bij Qredits

Het was de start van de onderneming die ze ambieerde. In 2015 opende Simone Thull’s Deli in Amsterdam Oost. Om de eetwinkel te financieren, legde ze eigen spaargeld in, hield ze een crowdfunding onder familie en vrienden én sloot ze een lening af bij Qredits.

Lees verder onder de advertentie

Dat was naar eigen zeggen een goede zet. ,,Ik had een uitstekende klik met Mirjam van Duijn, mijn bedrijfsadviseur die ik vanuit Qredits kreeg toegewezen. Zij luisterde goed, had direct in de gaten wat ik precies met mijn zaak doe en kon scherp meedenken. Daar had ik echt wat aan. Net zoals de coach die Qredits aan mij koppelde. Jos Boot, iemand die al langer in de food- en retailbranche zat en daardoor met hele nuttige tips kwam. Hij had ook een goed netwerk dat hij met mij deelde.”

Ben jij ook trotse eigenaar van een mooi bedrijf, maar zou je graag wat vaker willen sparren met andere ondernemers? Volg dan één van onze praktische ondernemerstrainingen, voor- en door ondernemers. Ben je een ervaren ondernemer en wil je jouw ervaring juist delen met andere ondernemers? Meld je dan aan als coach.

De kracht en potentie van de ondernemer

,,Bij Qredits heb je geen bak geld nodig om voor een krediet in aanmerking te komen, dat vind ik bijzonder. Heb je een goed idee, dan geven ze je de kans om het waar te maken. Ze zien de kracht en potentie van de ondernemer en zijn niet alleen maar uit op rendement. Voor mij de belangrijkste reden om voor Qredits te kiezen. Thull’s Deli heeft de tijd gekregen om zich te bewijzen.”

Simone’s onderneming was namelijk niet gelijk een succes. ,,Mijn eerste winkel zat in Amsterdam Oost eigenlijk op de verkeerde plek”, verklaart ze. “Ik merkte dat ik in een buurt zat waar mensen helemaal geen geld hadden voor delicatessen. Ik moest het vooral hebben van de afname van horecazaken uit mijn oude netwerk. Omdat fermenteren lange tijd voor veel mensen iets onbekends was, kreeg ik ook veel media-aandacht. Dat hielp natuurlijk ook.”

Er zijn meerdere delicatessenzaken in Amsterdam, maar Thull’s Deli is uniek vanwege de grote hoeveelheid producten die we zelf maken Simone van Thull, ondernemer

Qredits, veel meer dan zakelijke leningen

,,Na zo’n vierenhalf jaar ging ik samenwerken met Elja Keizer. Hij had ook een delicatessenzaak, maar was toe aan nieuwe input. We maakten samen een nieuwe start op een andere plek in Oost. Er zijn meerdere delicatessenzaken in Amsterdam, maar Thull’s Deli is uniek vanwege de grote hoeveelheid producten die we zelf maken. Mede daardoor hebben we nu een tweede winkel in hartje Amsterdam kunnen openen.”

Startende ondernemers, bestaande ondernemers en zij die hun plannen nog in praktijk moeten brengen: Qredits staat voor ze klaar. Met krediet, training en coaching. Alles om ervoor te zorgen dat jij kunt doen wat je zo graag doet: ondernemen. En dit alles doet Qredits zonder winstoogmerk. Hun opbrengsten worden geïnvesteerd in de begeleiding van klanten.