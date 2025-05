Van hypotheekadviseur tot Rijschoolhouder

Lees verder onder de advertentie

'Ik ben na de meao bij de Rabobank in Haaksbergen als baliemedewerker begonnen. Daarna heb ik als kantoormanager in Arnhem, Wolfheze en Oosterbeek gewerkt. In 1999 ben ik voor de bank in de Betuwe gaan werken als hypotheekadviseur. Dat was eigenlijk al een nieuw begin, want het was niet heel gebruikelijk om dat pad te volgen. Maar ik vond de omgang met mensen heel leuk, het beviel me prima.

Ontslag

In 2012 werd ik om bedrijfseconomische redenen ontslagen. Dat kwam onverwacht, ik heb al die jaren goed gefunctioneerd. Het deed pijn dat ik door mijn werkgever niet werd gewaardeerd, terwijl mijn klanten dat wel deden. Ik voelde me aan de kant gezet.

Klaar met die wereld

We zijn daarna op vakantie gegaan. Het ging toen nog wel, het voelde niet eens zo anders. Het speelde ook mee dat het financieel goed geregeld was. Dat geeft ruimte, tijd en mogelijkheden. Maar misschien was ik ook wel verdoofd. Ik dacht er niet meteen aan iets heel anders te gaan doen. Na een tijdje werd ik gevraagd om een project in de financiële wereld te gaan begeleiden. Ik had een heel vervelend sollicitatiegesprek. De arrogantie droop er bij die opdrachtgever van af. Ik ben er een week ziek van geweest. Ineens was ik klaar met die wereld, met de mentaliteit die daar heerste. Bij een lokale bank had ik daar geen last van gehad. Daar runde je gewoon je eigen toko.''

Padvinderij

,,Iemand had mij al eens gepeild of ik een rijschool wilde overnemen en daar begon ik toen over te denken. Ik heb wel wat met auto's en vind het leuk om jongeren te begeleiden. Ik ben vroeger nog leider bij de padvinderij geweest. Tijdens de negen maanden durende opleiding tot rijinstructeur kwam ik erachter dat het beter was om zelf een rijschool te beginnen. Ik ging er in mijn businessplan van uit dat ik het eerste jaar dertig leerlingen zou hebben en het tweede jaar veertig. Nou, je kunt wel zeggen dat het lukte.

Rijles

Vanaf het begin heb ik iedereen aangesproken met de vraag of die bij mij rijles wilde nemen. Mijn vrouw Fennie schaamde zich weleens als ik bij een etentje de serveerster vroeg of ze al een rijbewijs had en interesse had in mijn rijschool.

Speciale rijschool

Fennie, die hier in het dorp bij een assurantiekantoor werkte, hielp af en toe al met de rijschool. Begin dit jaar heeft ze ontslag genomen om fulltime in de rijschool te gaan werken. We hebben ons bekwaamd in het lesgeven aan jongeren met autisme, ADD en ADHD. Duidelijke communicatie is belangrijk. Worden wij begrepen en begrijpen wij de leerling? We zeggen altijd: vertel me hoe we met jou moeten omgaan, dan leren we jou autorijden.

Eigen baas

Het is heerlijk om eigen baas te zijn. Het is hard werken, maar ik krijg er energie van. Ik zou niet meer voor een ander kunnen werken."

