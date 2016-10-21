Van kale paardentrailer naar hippe BBQ-foodtruck

De burger, volgestrooid met pulled pork die Thomas Diepenhorst (28) in zijn foodtruck bereidt, is weergaloos. Na een korte studie in Amerika kwam de Rotterdammer op het idee eens goed te gaan barbecueën.

Lees verder onder de advertentie

Vertel eens over het ontstaan van je bedrijf Tommy's Barbecue.

,,Ik studeerde voedingsmiddelentechnologie in Delft, maar wilde mijn studie verdiepen. In Oklahoma en Texas kon ik mij verder specialiseren. Daar kwam ik in contact met BBQ's in foodtrucks en de smoker. Daar ontdekte ik hoe echt barbecueën eraan toegaat. Toen ik terugkwam, heb ik samen met mijn vriendin Lisette en haar vader Bert besloten zelf een foodtruck te bouwen. In de Spaanse Polder zijn we met een kale paardentrailer begonnen; in september 2014 was hij klaar."

Waar sta je?

Lees verder onder de advertentie

,,Waar niet?", is het snelle antwoord. ,,Er is grote vraag naar deze vorm van horeca. Met inmiddels vijf tot zes mensen staan we door heel Nederland. Dit jaar hebben we met de foodtruck op Pukkelpop, zeg maar de Lowlands van België, gestaan.''

Hoe zie jij de toekomst?

,,Onze werkperiode wordt steeds langer. Het seizoen start in april en loopt door tot in september. Maar bedrijven weten ons ook te vinden voor catering. Volgende maand staan we met onze truck voor een kantoor om een personeelshappening luister bij te zetten. Zij willen geen stijve cateraar, maar een ruwe authentieke beleving.''

Lees verder onder de advertentie

Je vriendin Lisette is ook ondernemer geworden.

,,Ze opende Thuisch in Kralingen. De BBQ die in mijn foodtruck staat, staat daar ook. We geloven namelijk dat met beleving, service en goede vleesproducten die goed zijn klaargemaakt, de klant tevreden naar huis gaat en uiteindelijk nog eens terugkomt. We brengen het ambacht weer terug.''

tommysbarbecue.nl

Lees verder onder de advertentie

Gerelateerde artikelen:Broertjes Saté winnen 24Kitchen FoodtruckawardRaaltenaar geniet van vriujheid in eigen foodtruckDe Frikandel-foodtruck ziet het lichtVan bestelbus tot foodtruckbij autobedrijf Dijkwel