Van kort geding naar bolletjes ijs: advocaat wordt ijscoman

Van het factureren van een kort geding, naar het afrekenen van een bolletje ijs. Wat begon als een creatieve oplossing rond een nagerecht, is voor ex-advocaat Adriaan Ribbeling uitgegroeid tot een eigen ijsbedrijf.

Zijn idee ontstond toen nichtje Myrthe op een streng dieet moest. "Ik wilde haar laten zien dat je lekker en spannend kunt eten, zelfs als je op dieet bent'', vertelt de Abcoudse ijscoman Ribbeling aan het AD. "Omdat ik haar ook toetjes wilde laten proeven, begon ik met het maken van suikerarm ijs. Ik verbaasde mij dat je dat nog nergens kunt kopen en zag daar een markt in.''

IJsexperimenten IJs zonder suiker is onmogelijk. "Wij maken ijs met behulp van cichoreiwortel. Deze stof versterkt de smaak van suiker in het fruit en in de melk. Daardoor kunnen we twee keer zo weinig suiker gebruiken als in regulier ijs.''

Tussen zijn ijsexperimenten door was Ribbeling onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam en werkte hij aan een proefschrift. Voor die tijd werkte hij in de advocatuur. Beide banen bezorgden hem wrijving. "In die wereld is altijd sprake van winnen of verliezen en grote belangen. Ik rekende facturen af voor een kort geding, waarbij een van beide partijen niet blij is. Nu verkoop ik bolletjes ijs, dat hoort bij feest en vrolijkheid. Mensen betalen daar graag voor.''

FiascoSamen met zijn compagnon Tim den Hartog huurde Ribbeling vorig jaar een pand naast de Stadsschouwburg in Amsterdam. Dat werd een fiasco. "Mensen kopen ijs om de zomer af te dwingen. Wij kwamen in juni en waren te laat. Bovendien lag onze aanlooproute ongunstig. Daar hebben we van geleerd.''

AmbitieOm de inkomsten gelijkmatiger over het jaar te verdelen, richten de twee zich nu op restaurants en cateringbedrijven. De productie groeide naar 500 liter ijs per week. De ijscoman heeft grote ambities met Myrthe's Delight. "IJs is nu garnituur op nagerechten. Dat wil ik omdraaien. Ik wil dat mijn ijs een garnituur krijgt.'' Een tweede missie is dat de sorbet als tussengerecht terugkomt. "Vroeger was dat gewoon en werd tussen de gangen door de mond verfrist.''

De ijscoman gaat de strijd aan met bitterballen als snacks in foyers en tijdens vergaderingen. "Ons ijs kan de vervanging zijn van de vette hap. Door de vezels van de cichoreiwortel geeft het je een gevuld gevoel én ijs werkt verfrissend.'' Hoewel de ijscoman dagelijks ijs maakt, is hij nog steeds fan. "Ik eet dagelijks een bolletje. De smaak die ik het laatst gemaakt heb, eet ik het liefst. Nu is dat speculaasijs.''