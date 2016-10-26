Verhuisbedrijf Van Dam: het verhaal van de paplepel

Toen Van Dam in 1844 werd opgericht, gingen verhuizingen nog met paard-en-wagen. Inmiddels geeft de zesde generatie leiding aan het Doetinchemse bedrijf, dat nu wereldwijd actief is.

Het is het verhaal van de paplepel. In de jeugd van Jeroen en Rick van Dam stond thuis in Terborg alles in het teken van het verhuisbedrijf. Vader Frits en oom Wim waren er altijd druk mee, de keuken deed dienst als kantine en in de achtertuin stonden de vrachtwagens.

Toch kregen de jongens wat hun eigen toekomst betrof de vrije keus. Na eerst elders te hebben gewerkt stapte Jeroen begin deze eeuw in het bedrijf. ,,Automatiseren werd een noodzaak, maar mijn vader had niet echt kaas gegeten van computers en internet. En ik zag het ook als een geste naar mijn voorouders."

Gezonde gedachte

Vader Frits (70) is inmiddels officieel met pensioen, maar hij springt nog altijd bij in het bedrijf. Jeroen van Dam (44) is nu samen met broer Rick (38) en oom Wim (68) eigenaar van het verhuisbedrijf. Hij zit vooral op kantoor, maar gaat bij drukte nog altijd mee de weg op. ,,Het is prachtig mooi werk. Je ziet steeds weer andere mensen en andere situaties."

Van Dam begon ooit in Doetinchem, trok naar Terborg en huist tegenwoordig deels in Terborg en deels in Doetinchem. De meeste verhuizingen doet Van Dam binnen de Achterhoek. Dat gaat soms om een verhuizing naar een paar straten verderop. Maar af en toe zijn de afstanden veel groter. ,,Laatst nog iemand die vanuit Zuid-Afrika in de Achterhoek kwam wonen."

De opslagterminal in Doetinchem staat vol met containers. In een groot aantal van die containers zitten spullen van mensen die na de verkoop van hun huis hun inboedel tijdelijk opslaan. ,,Je ziet dat steeds meer mensen weer de gezonde gedachte hebben om eerst hun huis te verkopen en dan pas verder te kijken. Dan slaan we hier het huisraad op. Dat kan een paar dagen zijn, maar ook een jaar. Er zijn zelfs mensen die eerst een wereldreis maken."

Hofleverancier

Het werk is er in al die jaren niet gemakkelijker op geworden. ,,De woningen zijn kleiner, maar de meubels zijn tegenwoordig bewerkelijker en kwetsbaarder. Een antieke kast heb je snel uit elkaar; met een kast van IKEA ben je veel langer bezig."

Sinds 1994 - toen Van Dam Verhuizingen 150 jaar bestond - draagt het oudste verhuisbedrijf van Nederland de titel hofleverancier. Aan de muur in de Doetinchemse kantine hangt de oorkonde die bij de titel hoort. Jeroen van Dam is er trots op dat hij deel mag uitmaken van dit familiebedrijf. ,,Toen ik jong was, keek ik nog om me heen. Nu wil ik niks anders meer."