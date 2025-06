Verpleger gooit roer om en wordt hoefsmid

Lees verder onder de advertentie

Vincent van der Minnen (38) uit Stampersgat heeft zijn stiel gevonden, sinds hij twee jaar geleden het beroep van hoefsmid oppakte. Het gaat om ambachtelijk werk dat een beroep doet op fysieke kracht, gezond verstand en invoelingsvermogen.

,,Natuurlijk is het zwaar werk met risico's, soms bizarre omstandigheden en ook weleens slecht weer. Bang om een paard pijn te doen, ben ik niet. Maaar ik ben wel bang voor een paard met pijn. Paarden kunnen ontoerekeningsvatbaar zijn. Bij Waalwijk hebben ze onlangs een smid met traumahelikopter uit het veld moeten halen. Als ik het niet vertrouw, schakel ik eventueel een dierenarts in en stel met hem een behandelplan op.''

CarrièreswitchVan der Minnen begon zijn arbeidzaam leven als verpleger in de psychogeriatrie. Dat is toch een opvallende carrièreswitch?!

,,Ik knapte volledig af op de mensonterende toestanden. Ik besloot het roer om te gooien en kwam in het metaal en aluminium terecht. Ruim twee jaar geleden vroeg een hoefsmid me of ik bij hem stage wilde komen lopen, omdat hij zelf het zakenleven in wilde. Ik kreeg een spoedcursus en raakte zo geïnteresseerd dat ik de anatomie van paarden en voetproblemen uitvoerig ben gaan bestuderen.''

Mobiele werkplaatsVan der Minnen, van huis uit een echte dierenliefhebber, bekwaamde zich in het onderhouden van de paardenvoet en de reguliere bekappingen.

Hij richtte een mobiele werkplaats in: een bus met onder meer een oven en aambeeld voor het smeden van hoefijzers, tal van tangen en een enorme sortering ijzers: ,,Want elke voet is anders. IJzers plaats ik alleen als het nodig is. Je hebt die in vormen voor onder andere ren-, spring en dressuurpaarden. Ook behandel ik blessures, verwaarloosde zweren en rotstraal.''

De combinatie van mens, dier en ijzer maakt Van der Minnen blij. ,,Het is hard werken, vooral als een paard niet meewerkt'', vertelt de hoefsmid, die voor zijn werk heel Zuidwest-Nederland doorkruist. ,,Het kan zelfs gevaarlijk zijn. Dit werk geeft me echter volop voldoening.''

Vraag en aanbodVan der Minnen is ondanks zijn 38 jaar nog steeds een groentje onder de huidige lichting hoefsmeden. Dat het vak op termijn uitsterft - ook al vanwege de geringe belangstelling bij de jeugd - gelooft Van der Minnen niet. ,,Het blijft een kwestie van vraag en aanbod. Prijsstijgingen maken het beroep dan vanzelf weer aantrekkelijker.''