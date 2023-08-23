Vietnamese maker Nike- en Adidas-schoenen schrapt 1200 banen

Een van de grootste schoenenfabrikanten van Vietnam, PouYuen, die schoenen maakt voor onder meer Nike, Adidas en Reebok, schrapt 1200 banen. Dat melden Vietnamese media. De ontslagen zouden nodig zijn, omdat PouYuen Vietnam te weinig bestellingen krijgt. Eerder schrapte het bedrijf daarom ook al duizenden banen.

Lees verder onder de advertentie

PouYuen Vietnam, dat onderdeel is van de in Taiwan gevestigde Pou Chen Group, behoort tot de grootste werkgevers van Ho Chi Minh-stad, het voormalige Saigon. Daar werken in totaal ongeveer 40.000 mensen voor het bedrijf. In februari en mei verloren in totaal ook al 12.000 mensen hun baan bij PouYuen.

De vraag naar kleding, schoenen en meubels, waar Vietnam veel van produceert, is in de eerste helft van dit jaar afgenomen. Vanwege de hoge inflatie en economische onzekerheid kopen mensen minder sportschoenen van bijvoorbeeld Adidas en Nike. Niet alleen bij PouYuen verdwenen banen: alleen in het tweede kwartaal van dit jaar zijn al ruim 217.000 mensen hun baan kwijtgeraakt in Vietnam.