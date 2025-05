Lees verder onder de advertentie

De eigenaren zaten in maart eigenlijk nog in de opstartfase toen de horeca vanwege de corona-uitbraak dicht moest. ,,Dat hadden we natuurlijk nooit zien aankomen.’’ Hoewel de lockdown hen rauw op het dak viel, zagen ze ook kansen. Luc Dielissen ging onder andere met een barbecue-bakfiets op pad naar klanten. ,,We hebben ook via sociale media veel gedaan om onze naamsbekendheid nog te vergroten'', aldus de ondernemer in het AD.

Vol terras

En toen Dikke Dirck op 1 juni onder restricties weer de deuren mocht openen, liep vooral het terras op de Amersfoortse Groenmarkt al snel vol. ,,We hebben gedurende de zomer heel goed gedraaid. Het is weer druk.” Zijn drie verdiepingen tellende horeca-uitspanning kan normaal zo’n driehonderd gasten herbergen, en met inachtneming van de coronaregels kan hij nog behoorlijk wat mensen een zitplaats bieden. Het voortbestaan van de zaak heeft volgens Dielissen nooit op het spel gestaan.

Er zijn gasten die terugkomen omdat ze iets over het hoofd hebben gezien Luc Dielissen, eigenaar Dikke Dirck

Dikke Dirck groeide met zijn attracties in korte tijd uit tot trekpleister in het lokale horeca-aanbod, en wist zijn naam in korte tijd flink te vestigen. Wie het restaurant en grandcafé aan de historische Groenmarkt bezoekt komt ogen tekort, en kan zomaar denken dat hij een attractie van de Efteling binnenstapt. ,,Er zijn gasten die terugkomen omdat ze iets over het hoofd hebben gezien,’’ zegt eigenaar Luc Dielissen.

Kleurige luchtballonnen met ledverlichting

De hele aankleding is gericht op beleving, licht Dielissen bijna ten overvloede toe. Bij binnenkomst is één van de eerste blikvangers, zeker voor geboren Amersfoorters, de in koper uitgevoerde replica van De Lieve Vrouwetoren die metershoog achter de centrale bar oprijst en zich over de drie verdiepingen uitstrekt. Achter glas-in-loodramen slaat de slinger van het uurwerk heen en weer. Onder de kopie van het Amersfoortse icoon is de originele sierbestrating gelegd. En in de koperen toren zijn drie biertanks van elk 500 liter opgeslagen.

Direct springt de gast ook de kleurige luchtballonnen met ledverlichting in het oog die op en neer zweven aan het plafond. En niet te missen is de volautomatische en immense knikkerbaan; kinderen krijgen op hun menu een muntje dat ze in de metershoge baan kunnen werpen, waarna het systeem een balletje uit de baan wipt dat de kleintjes mee naar huis mogen nemen.

Foto boven: een blik op een deel van het restaurant.

Totale kosten bedroegen 1,8 miljoen euro

Aan elk detail is gedacht. Stoelen en panelen aan de ramen zijn voorzien van verschillende stoffen, net als de panelen bij de raampartijen. Banken zijn bekleed met veelkleurige kussens. Op de vloeren wordt hout afgewisseld met tegelwerk. Aan het plafond zitten geen akoestische platen, maar een bonte verzameling van schilderijen. ,,Alles is maatwerk”, zegt Dielissen.

Dikke Dirck is een ware attractiebar. Negen maanden werkte horecafamilie Dielissen aan de verbouwing en unieke aankleding. De familie scharrelde het meubilair, de aankleding en de bijzondere attributen overal vandaan. ,,Van Marktplaats tot de kringloop.’’ De totale kosten bedroegen 1,8 miljoen euro. ,,Alles is erop gericht onze gasten een ultieme beleving te bieden’’, verklaart Dielissen.

We dachten in januari een rustiger aanloop te hebben, maar het was sinds dag één regelmatig gezellig druk Luc Dielissen, eigenaar Dikke Dirck

Missie ondanks corona geslaagd

Die missie lijkt ondanks de coronacrisis geslaagd, getuige de drommen klanten die volgens de eigenaar sinds de opening in januari de ‘attractiebar’ komen bewonderen. ,,We dachten in januari een rustiger aanloop te hebben, maar het was sinds dag één regelmatig gezellig druk.’’

Gasten moeten tijdens ontbijt, lunch, diner of borrel hun ogen goed de kost geven. Aan de bar beneden kunnen ze zich laten bedienen door ‘een robot’. De bar is uitgerust met een robotarm die op bestelling zelfstandig cocktails maakt. Is er geen bestelling dan ontpopt de robot zich als entertainer; hij tapt water dat hij in een koperen trechter giet, en af en toe zwaait hij met een vlaggetje. Dielissen kocht de robotarm bij een Nijkerkse autofabriek, en liet hem ombouwen tot cocktail-bartender.

DAF-truck uit 1963

Naast de bar staat een werkende stoommachine uit een oud schip van rond 1800 die een groot tandwiel laat draaien. Verlichting projecteert het draaiende wiel op de muur. Boven de ingang vertonen eerste generatie tv-toestellen uit de jaren 50 beelden van de klassieke jeugdserie Floris.

In een hoek onder de draaitrap is een historische DAF-truck uit 1963 het pand binnengereden; het was ooit een vuilniswagen van de firma Nieuwkoop. De oude vrachtwagencabine is ingericht als speelhoek. Ernaast pronkt een metersbrede transparante cilinder die zich langs de trap uitstrekt. Op de eerste verdieping trekt een oude gietijzeren badkuip de aandacht die is omgebouwd tot bank, en daar prijken klassieke radio’s met ledverlichting aan de wand.

Klassieke jaren 30-sfeer

Elke verdieping heeft een eigen bar en zijn eigen sfeer, legt Dielissen tijdens een rondleiding uit. Dikke Dirck telt twee keukens, waarvan er één is uitgerust met een grill en een houtskooloven. Op de derde verdieping wordt de bezoeker in weer een andere sfeer gedompeld. Die ademt een klassieke jaren 30-sfeer van een traditionele Britse whiskybar. Tussen de houten balken pronken tientallen schilderijen en foto’s van Nederlandse beroemdheden zoals Britt Dekker en Ruth Jacott.

De ware blikvanger zijn de oude zwartwitfilms die permanent op de wand worden geprojecteerd, ter herinnering aan het vroegere Filmhuis dat hier ooit was gevestigd. Sommige elementen van de aankleding maken echt wat los, zegt Dielissen. Hij heeft al echte Amersfoorters ontvangen die de replica van de toren eerbiedig met de hand op het hart groetten.

