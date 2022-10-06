Vraag naar vliegreizen op bijna driekwart van voor corona

Het aantal kilometers dat reizigers in augustus per vliegtuig aflegden is op bijna driekwart van het niveau van voor de coronacrisis. Ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar was er een stijging van twee derde te zien, meldt de internationale luchtvaartbrancheorganisatie IATA. Vooral internationaal werd er meer gevlogen.

De groei van de luchtvaart was het sterkst in Azië en Oceanië. Verschillende landen daar, zoals Singapore en Thailand, heropenden de grenzen na eerdere coronamaatregelen. Ook Australië en Nieuw-Zeeland werden weer bereikbaar. Als straks ook Japan weer toeristen toelaat rekent IATA op een verder herstel.

In Noord-Amerika was de toename het laagst. De Verenigde Staten en Canada stelden hun grenzen echter al eerder grotendeels open voor gevaccineerde reizigers en binnenlandse vluchten in de VS opereren al langer vrijwel normaal.



Vraag naar luchtvracht daalde

De vraag naar luchtvracht daalde in dezelfde maand met ruim 8 procent op jaarbasis. Dat was een verbetering ten opzichte van juli toen nog sprake was van een krimp van haast 10 procent. Tegelijkertijd groeide door de toename van het aantal passagiersvluchten de vrachtcapaciteit. Veel luchtvracht gaat mee in de buik van passagiersvluchten.

Daarbij merkt IATA op dat er in 2021, mede door verstoringen op de markt voor containervracht, buitengewoon veel vracht per vliegtuig werd vervoerd. Daardoor spreekt de brancheorganisatie van "een stabiele markt" terwijl er veel wisselende signalen zijn. Aan de ene kant nam het wereldwijde vrachtvervoer toe in augustus, aan de andere kant was er sprake van afkoeling in westerse economieën door de hoge inflatie.