Vriendinnen fleuren Borne op met Conceptstore Villa 8

Een mini-warenhuis, zo noemen ze het zelf. Aan de Bakkerssteeg in Borne openen vriendinnen Rianne Oude Engbrink en Roselie Rekveldt deze week de deuren van Conceptstore Villa 8. De winkel biedt fysieke verkoopruimte aan ruim 50 online ondernemers.

Webshophouders en lokale ondernemers kunnen er tegen een maandelijks tarief een plank, kast of tafel huren. Om de winkel te realiseren schrijven de vriendinnen zich begin dit jaar in voor de derde editie van de wedstrijd ‘Win je Winkel’ in Hengelo. Gaandeweg lopen de zaken anders.

Bedrijfsplan

De plannen voor Villa 8 krijgen vorm in De Stadswerkplaats aan het Schouwburgplein in Hengelo. Kandidaten van de wedstrijd ontvangen daar een periode begeleiding van diverse deskundigen. Er komt een pand in beeld naast C&A aan de Telgen. Rianne verzucht: “We schreven ons gehele bedrijfsplan op dat pand, tot bleek dat de ruimte ten onrechte was aangemeld voor de wedstrijd.” Startende ondernemers ontvangen als kandidaat in het eerste half jaar een korting op de huur.

Borne

De zoektocht gaat verder en bij toeval stuit Roselie via Funda op een pand in Borne. Er moet veel aan gebeuren, maar tijdens de eerste bezichtiging zijn beiden verkocht. “Toen begonnen we te rekenen. Is het financieel haalbaar zelfstandig een onderneming te starten, zonder tussenkomst van ‘Win je Winkel’?"

De cijfers blijken positief en de dames trekken zich terug uit de wedstrijd. “Toch heeft de deelname ons veel gebracht”, vertelt Rianne. “Ik merk dat ik als ondernemer meer durf. Het netwerk van ‘Win je Winkel’ hielp ons stap voor stap groeien. Daar zijn we heel dankbaar voor.”

Ervaring

Het runnen van een winkel is de twee niet vreemd. In 2014 start Roselie een webshop in handgemaakte geboorteborden en accessoires voor de kinderkamer. De verkoop van gepersonaliseerde artikelen blijkt een succes en dus roept Roselie de hulp van Rianne in.

De twee leren elkaar kennen als collega’s in de horeca. In eerste instantie trekken ze weinig met elkaar op, maar zodra Roselie zwanger raakt en Rianne drie maanden daarna haar zwangerschap aankondigt begint een vriendschap. "Ook op zakelijk vlak is er een klik", vertelt Roselie. “We vullen elkaar aan. Wat de één niet heeft, dat heeft de ander."

Hoge huren

Op de vraag of er nog gekeken is naar andere panden binnen Hengelo antwoorden de twee bevestigend. “Doorslaggevend voor de verhuizing naar Borne waren de huren binnen de centrumring. De Bakkerssteeg in Borne ligt in hartje centrum, dat zouden we voor hetzelfde geld in Hengelo niet voor elkaar kunnen krijgen.”

Rianne (links) en Roselie beleven hun kinderdroom achter de toonbank van Conceptstore Villa 8

Dat Borne de juiste keus is ondervinden Rianne en Roselie in de aanloop naar de opening. Voorbijgangers turen door de etalage naar binnen en komen persoonlijk vragen welke plannen de twee met het leegstaande pand hebben. Rianne vertelt dat de betrokkenheid in Borne groot is. “De overbuurman van de Zuivelhoeve stond direct de eerste dag al aan de deur om kennis te maken. Winkeliers noemen onze conceptstore een ‘mooie toevoeging aan het winkelaanbod in Borne’. Een warm bad!”

Instagram

Ook online gaan de zaken goed. Mede dankzij de inzet van Instagram is een maand voor de opening alle in de winkel beschikbare verkoopruimte verhuurd. “Door de webshop wisten we al wat er wel en niet werkt bij de inzet van Instagram.” Roselie geeft aan dat goede foto’s belangrijk zijn. “Heldere beelden en licht van kleur. Behind the scenes foto’s doen het goed, mensen willen volgen wat je doet.” Rianne haakt hier op in: “We zijn gestart met Instagram nog voordat er iets op papier stond voor de winkel. Ik twijfelde, maar het bleek een goede graadmeter om te bepalen of er wel animo bestaat voor een conceptstore in deze omgeving."

De reacties blijken overweldigend. "We merken dat Instagram de drempel verlaagt. Ondernemers zijn sneller geneigd zich aan te melden voor verkoopruimte in Villa 8. Ze hebben immers al een beeld van ons.” Andersom maken Rianne en Roselie op social media ook ruimte om hurende ondernemers voor te stellen aan de ruim 800 volgers. “Dat brengt weer nieuwe ondernemers binnen.” Roselie vult haar vriendin aan: “We kennen het verhaal achter de producten, waardoor we ze met passie kunnen verkopen.”

Tweede huis

De strategie blijkt te werken. Bij de opening op 1 november is er geen kast of tafel onbenut. De diversiteit aan producten is enorm, van kleding tot woonaccessoires. “Al vanaf 50 euro per maand huren ondernemers een plank waar ze hun waren kunnen uitstallen. De marketing en verkoop komen voor onze rekening”, legt Rianne het concept uit. De winkeliers ontvangen 10% commissie op de verkoop. Om en om staan de vriendinnen in de winkel. Beiden bevielen drie jaar geleden van een zoon. Inmiddels ook de beste vrienden. “De jongens noemen de winkel al hun 'andere huis'." Roselie vertelt het lachend.

Met de opening van de conceptstore valt het doek voor de webshop. “Bij het runnen van een webshop komt veel kijken. Je werkt vanuit huis, maar kunt feitelijk nooit de deur dichttrekken. We verkochten veel handgemaakte producten, dat kost tijd. Wat ik doe, dat doe ik met 100% inzet.”

Kinderdroom

Roselie en Rianne maken hun kinderdroom waar. “Ik zei vroeger al een winkel te willen”, vertelt Roselie. Rianne schiet in de lach en valt haar vriendin bij. Roselie vervolgt: “Als er dan gevraagd werd wat ik ging verkopen, zei ik: ‘dingen die ik leuk vind’. Dat wordt nu werkelijkheid.”

> Conceptstore Villa 8 is te vinden aan de Bakkerssteeg 12 in Borne.

www.instagram.com/conceptstorevilla8