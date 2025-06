Waarom Terry en Esther stoppen met luxe restaurant Ster: ‘Je moet realistisch zijn’

Lees verder onder de advertentie

Fine dining, maar dan wel op een Rotterdamse manier. Zo omschrijft mede-eigenaar Terry Priem Ster in het AD. „Stoer, gezellig en veel kleur. Een plek waar werd gelachen.’’

Toch wordt er in het restaurant, waar een menu je al snel bijna honderd euro kost, binnenkort het laatste gerecht geserveerd. Al kwam het einde van Ster niet als verrassing voor Terry en Esther. „We zijn een klein jaar geleden al gaan kijken naar waar we kunnen korten in de kosten. Op een gegeven moment moet je gewoon realistisch zijn en een knoop doorhakken.’’

Bediening met kennis van bijvoorbeeld kaas, gerechten of drank is tegenwoordig erg moeilijk om te vinden Terry Priem

Ster heeft gebrek aan goed, nieuw personeel

Naast stijgende loon-, product- en energiekosten heeft bijvoorbeeld een gebrek aan goed, nieuw personeel tot deze keuze geleid. „Wij hebben in ons restaurant geschoold personeel nodig. Bediening met kennis van bijvoorbeeld kaas, gerechten of drank is tegenwoordig erg moeilijk om te vinden.’’

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Personeelstekort? Deze jongeren kiezen bewust voor horeca: ‘Dit is mijn passie, geen bijbaan’

„De vrijdagen en zaterdagen is de bezetting nog prima’’, vertelt Terry. „Maar doordeweeks moet je het hebben van zakelijke groepen en dat zie je tegenwoordig steeds minder. Als je in een restaurant, waar zo’n vijftig mensen in passen, avonden hebt dat er tien of zelfs twee mensen zitten, kun je daar gewoon niet meer op draaien.’’

Wij vinden het natuurlijk heel jammer om te moeten sluiten en afscheid te nemen van ons personeel erry Priem en Esther van Otterloo

Dubbel gevoel bij horeca-ondernemers

Terry en Esther gaan de laatste periode met een dubbel gevoel tegemoet. „Het is een last van onze schouders, maar wij vinden het natuurlijk heel jammer om te moeten sluiten en afscheid te nemen van ons personeel. We gaan ook de blije gezichten van onze gasten erg missen.’’

Lees verder onder de advertentie

Wel willen ze Ster voortzetten onder ‘Ster culinair’: dinerservice op maat of misschien een pop-uplocatie. Er is een nieuwe exploitant gevonden, die het restaurant vanaf 1 juli overneemt.