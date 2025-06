Van fietsen naar speelgoed: de influencers van vroeger maakten dit familiebedrijf groot

Lees verder onder de advertentie

Tijden veranderen, maar stilzitten, daar doen ze niet aan bij de familie Otten. Dagelijks worden er tientallen pakketjes verstuurd. Met Lego, Schleich, puzzels, spelletjes en nog veel meer. Voor jong én oud. Elke vierkante centimeter van de 330 vierkante meter grote winkel aan de Nieuwstraat wordt benut. Dit startte allemaal ergens anders en met iets anders. Daarover later meer.

Jan Otten (83), derde generatie, is samen met zijn vrouw Marij en hun kinderen Jan-Frans en Annemarie het vaste gezicht. Hij werkte er tot 1 januari 2024 en is er nog elke vrijdag. In al die jaren veranderde er veel: „Kinderen van nu spelen weinig. Ook niet buiten. Op de BSO is er speelgoed. Als de ouders de kinderen ophalen, willen ze vooral rust, dus krijgt een kind een iPad. En dan dat wrijftelefoontje…” terwijl hij zijn smartphone laat zien. Gelukkig zijn er ook volwassenen die zonder met hun ogen te knipperen Legodozen kopen van honderden euro’s. Of een van de stokpaardjes.

Jan-Frans (55) staat nu aan het roer, zijn zoon Freek (24) werkt als vijfde generatie ook mee. Jan-Frans: „Of hij de zaak gaat overnemen? Zover kijken we niet. We kijken maximaal vijf jaar vooruit”, zegt hij tegen Brabants Dagblad.

Lees verder onder de advertentie

Familiebedrijf begon als fietsgroothandel

Het begon allemaal in 1921 met de fietsgroothandel van A.N. Otten in Zaltbommel. In 1928 verhuisde hij naar het Hinthamereinde 72 in Den Bosch. Om zes jaar later naar nummer 26 op te schuiven. Zoon Jan Otten, de tweede generatie, verhuisde in 1941 naar de Nieuwstraat 16-18, waar nu de speelgoedzaak zit. Ook hij verkocht fietsen, maar op aandringen van zijn vrouw vulde hij de bovenverdieping met speelgoed.

Je had de Barbies, door de mannelijke vertegenwoordigers geïntroduceerd als ‘een pop met bultjes’ Jan Otten

Toen winkelpand 16 te huur kwam, sloeg zijn gelijknamige zoon (die nu dus 83 is) zijn slag. Het werd zijn derde winkel. De eerste twee aan het Hinthamereinde (19 en 34) sloot hij. Jan: „Het speelgoed van die tijd? Autootjes, poppen, houten stepjes en op linnen gespannen, inklapbare poppenwagens. In de periode daarna was ‘Mens erger je niet met klikklak’ populair, je weet wel, met die bolvormige dobbelautomaat in het midden. En dan had je de Barbies, door de mannelijke vertegenwoordigers geïntroduceerd als ‘een pop met bultjes’, haha.”

Lees ook: Dennis Dijkhof (43) zet familiebedrijf voort: van onverwachte opvolging tot het predicaat Hofleverancier

Lees verder onder de advertentie

De influencers van vroeger

Over het stoppen: „Marij heeft er ergens wel spijt van. Je bent uit het ritme… In de zaak ben je altijd bezig. En altijd met plezier; je maakt mensen gelukkig. De kinderen draaiden van jongs af aan mee; ze plakten duizenden prijsstickertjes. Als we wat nieuws hadden, gaven we dat mee naar school. Dat werkte.” Influencers bestonden toen dus ook al. Al hadden ze geen 120.000 volgers zoals Daphne Draaft Door waarmee ze al tien jaar samenwerken.

Een voorbeeld van Jan-Frans’ vooruitziende blik, net als de webshop waarmee hij in 2002 startte. Anno 2025 staan daarin 6.000 producten. In de winkel zijn het er 18.000 en de voorraad? Meer dan 100.000 artikelen. Alleen de hoeveelheid inpakpapier nam drastisch af; inpakken hoeft zelden meer. Van een jaarverbruik van zo’n 70 rollen inpakpapier (17,5 km!) vroeger naar 7 rollen nu.

We hebben de producten toen verdeeld. Ik Lego, Schleich en de knuffels, mijn ouders de rest Jan-Frans Otten

Geen enkele generatie Otten hoeft te rekenen op een gespreid bedje. Jan-Frans: „Ik werkte altijd al in de zaak, maar startte negen jaar geleden toch voor mezelf; we zetten een muur tussen beide bedrijven. Waarom? Lego eiste een bepaalde hoeveelheid schapruimte, anders zouden we niet meer rechtstreeks kunnen bestellen. Mijn vader wilde daarom stoppen met Lego. Ik niet. We hebben de producten verdeeld. Ik Lego, Schleich en de knuffels, mijn ouders de rest.” Op enig moment ging de muur tussen beide vestigingen er toch weer uit. Het was niet de eerste en zeker niet de laatste verbouwing.

Lees verder onder de advertentie

Kratten tot aan het plafond

Zo is de eerder genoemde bovenverdieping alweer heel wat jaren magazijn dat zich verder uitstrekt over de begane grond. Metershoge tot aan het plafond reikende kratten, voorzien van artikelnummers, zijn het domein van Freek. De 24-jarige sportmarketeer sprong in eerste instantie bij, maar is nu verantwoordelijk voor alle online bestellingen. Hij weet er feilloos de weg. Twee rolcontainers met tientallen pakjes staan klaar om te worden opgehaald.

Jan-Frans: „Ellen, mijn vrouw, werkt ook mee. Zij weet de namen van de kinderen die hier met hun oma’s komen, zelfs als het een half jaar geleden is. Ze weet zelfs wat ze kochten!” Zelf is hij ook ’s avonds aan het werk: achter de computer, de webshop, inkoop. Zondag is echter heilig: dan is het tijd voor voetbal. Stilzitten, daar doen ze niet aan, behalve ’s zomers. Dan gaat Otten drie tot vier weken dicht. Een noodzakelijke voorwaarde om het werk vol te houden.

Lees ook: Hofleverancier in glaswerk en servies: Maud houdt eeuwenoud familiebedrijf Bender futureproof