Walt Disney ziet krimp klantenaantallen bij streamingdiensten

Entertainment- en mediaconcern Walt Disney heeft in het afgelopen kwartaal het aantal abonnees bij zijn streamingdienst Disney+ zien dalen in vergelijking met de eerste drie maanden van dit jaar. Volgens Disney kromp het aantal abonnees wereldwijd met 7,4 procent tot 146,1 miljoen.

Lees verder onder de advertentie

Analisten op Wall Street hadden in doorsnee op 154,8 miljoen klanten voor Disney+ gerekend. Disney heeft de streamingrechten op populaire cricketwedstrijden in India niet verlengd. Dat zorgde voor een groot deel van de krimp bij de streamingtak.

Het bedrijf geleid door topman Bob Iger is op de streamingmarkt ook in een concurrentieslag verwikkeld met onder meer Netflix, Amazon Prime en HBO MAX. Vanwege de hoge inflatie zijn mensen terughoudender geworden met uitgaven aan streamingdiensten, hoewel Netflix er in het afgelopen kwartaal wel meer abonnees bijkreeg.

Besparingen

Disney heeft verder ook pret- en themaparken, sportzender ESPN en een filmdivisie, met ook studio's als Pixar Animation, Lucasfilm en Marvel Studios. Het bedrijf is bezig in de kosten te snijden door 7000 banen te schrappen. Die ingreep moeten miljarden aan besparingen opleveren. Tijdens de coronacrisis moest Disney ook al hard ingrijpen, met name omdat pretparken dichtgingen. Toen werden tienduizenden banen geschrapt.

Lees verder onder de advertentie

Het concern leed een nettoverlies van 460 miljoen dollar. Dat kwam mede vanwege kosten voor het banenverlies. Dat was nog een winst van 1,4 miljard dollar een jaar eerder. De omzet bedroeg 22,3 miljard dollar.