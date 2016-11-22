Wilde plannen voor Brabantse ski-helling van formaat

Een skihelling van 700 meter lang, 100 meter hoog. Als het aan vijf enthousiaste skiërs ligt, krijgt de regio Oss/Den Bosch een overdekte mini-Alp.

Het valt vooralsnog in de categorie 'wilde plannen': een skihelling in Oss of omgeving, schrijft het Brabants Dagblad. Liefst honderd meter hoog - da's anderhalf keer zo hoog als de Sint Jan. Zevenhonderd meter lang, zeventig meter breed. Vijf enthousiaste skiërs zijn er al een paar jaar zeer serieus mee bezig. Frank Hanegraaf uit Geffen is de kartrekker. Hij toont een landkaart. "In de verre omtrek van Oss en Den Bosch is geen skihal te bekennen. Bij Valkenswaard is er eentje. Die is met 140 meter, maar een kleintje. Dan heb je Rucphen, ook maar 160 meter."

SnowWorldOm aan hun trekken te komen, moeten skiliefhebbers nu helemaal naar Zoetermeer of Landgraaf. "Dat is voor de meeste mensen erg ver. Daar ga je maar een of twee keer per jaar naar toe. Wij willen een veel grotere hal realiseren, met een zwarte, rode en blauwe piste."

SnowWorld in Landgraaf kan als voorbeeld dienen. Daar ligt een piste van zeshonderd meter, met een hotel en klimpark erbij. "Dat trekt 300.000 bezoekers per jaar. Zoiets willen wij neerzetten."

MultifunctioneelHanegraaf spreekt liever van een multifunctioneel centrum. Onder de skihal, die op palen staat, is een zee van ruimte beschikbaar. "Het is zonde om die niet te benutten. Dat staat zo sneu. We hebben het over tien hectare oppervlakte. Daar kun je van alles bij bedenken. Bouwmarkt Bauhaus, megasportzaak Decathlon, discotheek, dependance van de universiteit, schaatsbaan of een motorcrossterrein."

Invulling skihal"Zo'n skihal bouwen is niet zo moeilijk. Die invulling is het grootste probleem. We gaan op zoek naar partners, geïnteresseerde partijen die hierin willen stappen." Het is niet de bedoeling van het vijftal om het sportcentrum zelf te exploiteren.

De vijf initiatiefnemers hebben zich op alle fronten verdiept in de materie. Ze hebben hun licht opgestoken bij de Nederlandse Skivereniging, bij de banen in Rucphen en Terneuzen, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en de gemeente Oss. "Iedereen is razend enthousiast", vat Hanegraaf samen.

InvesteerdersMaar het geld dan, want het project kost 50 à 75 miljoen? "Investeerders krijg je heus wel gevonden met het rendement dat we kunnen bieden. Als je kijkt naar de cijfers van SnowWorld, zie je dat het redelijk profijtelijk is. Eerst willen we het plan verder ontwikkelen."

In een straal van vijftig kilometer rond Oss wonen 4 miljoen mensen, zo'n 200.000 ski-liefhebbers, becijfert Hanegraaf. Hij heeft vier locaties rond Oss op het oog. Welke dat zijn, houdt hij nog even voor zich. Als het allemaal doorgaat, komt er werk voor 100 tot 200 man.

Ambitieus Wethouder Frank den Brok ziet de prille plannen wel zitten. "Het is een mooie stip aan de horizon, een erg ambitieus initiatief. Het kan een boost geven aan Oss."

Of Hanegraaf denkt dat het wilde plan echt ooit letterlijk van de grond komt? "Geen idee. Maar waar een wil is, is een weg."