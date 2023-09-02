Winkels in heel Pakistan dicht uit protest tegen hoge prijzen

Winkeliers in Pakistan hebben zaterdag door het hele land hun winkels gesloten uit protest tegen de sterk gestegen prijzen van elektriciteit en brandstof. In grote steden als Lahore, Karachi en Peshawar waren marktplaatsen dicht.

De Pakistaanse economie verkeert in grote problemen. Deze zomer heeft het land een deal gesloten met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) om wanbetaling op schulden te voorkomen. Maar het IMF heeft toen wel geëist dat er een streep wordt gezet door populaire subsidies voor levensonderhoud. Ook heeft de overheid de brandstofprijzen en belastingen verhoogd om zo de schatkist te spekken.

De winkeliers zeggen nu dat ze daardoor niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien omdat er te weinig geld is voor bijvoorbeeld voedsel. Zo zijn er spanborden te zien bij verlaten bazaars waarop wordt geklaagd over de "onredelijke" verhogingen van rekeningen en belastingen. De Pakistaanse overheid stelt echter dat er geen alternatief is voor de prijsverhogingen.