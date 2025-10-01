Verkiezingen 2025: wat beloven de politieke partijen ondernemers?

Met de verkiezingen in aantocht presenteren alle partijen hun plannen voor de komende jaren. Maar wat betekenen die voor ondernemers? In dit overzichtsartikel zet De Ondernemer de belangrijkste punten uit de verkiezingsprogramma’s op een rij. We kijken daarbij naar maatregelen voor het ondernemers- en investeringsklimaat, van lasten en regeldruk tot innovatie en arbeidsmarkt.

We beperken ons in dit overzicht tot de vijf grootste partijen in de peilingen: VVD, CDA, GroenLinks/PvdA, D66 en de PVV. Per partij lichten we uit hoe zij ondernemerschap willen bevorderen en welke keuzes ze maken voor het ondernemersklimaat.

Dit wil de VVD voor ondernemers

De VVD grijpt terug naar haar oude rol als ondernemerspartij pur sang, met een uitgesproken pro-ondernemersprogramma: minder regels, lagere lasten en flinke investeringen in AI, energie (kernenergie), infrastructuur en innovatie. Zelfstandigen en ondernemers in alle sectoren krijgen volgens de partij van lijsttrekker Dilan Yeşilgöz meer duidelijkheid en ruimte voor ondernemerschap.

1. Groei en investeringen

Niet afwachten, maar investeren: de VVD ziet infrastructuur, energie en innovatie als de motor voor groei. Zo moeten startups, scale-ups en het mkb meer ruimte krijgen om door te breken en door te groeien. De drie concrete pijlers:

Investeringsagenda

Aanpak van grote knelpunten zoals digitale infrastructuur en energietransitie om groei mogelijk te maken. Investeringsmaatschappij

Nieuw fonds voor groeikapitaal zodat startups en scale-ups makkelijker kunnen uitbreiden in Nederland. AI-fonds

Steun voor mkb om AI te benutten, plus plannen voor een AI-hub en zelfs een AI-gigafabriek.

2. Ondernemersklimaat

Ondernemerschap verdient volgens de VVD meer waardering en vooral meer zekerheid. Geen gedraai meer dus in beleid: ondernemers hebben juist baat bij rust en voorspelbaarheid om te kunnen investeren. De drie concrete punten:

Wettelijke plicht

De overheid moet zorgen voor een beter ondernemersklimaat, met minder bureaucratie en stabiel beleid. Internationale positie

Nederland moet in de top-10 van concurrerende economieën blijven; dreigt het land daaruit te vallen, dan moet de overheid ingrijpen. Belastingdruk

De VVD wil lasten voor ondernemers verlagen om ruimte te scheppen voor investeringen en banen.

3. Zelfstandigen en zzp

Veel zzp’ers zitten nu klem tussen onduidelijke regels en het risico dat hun werk achteraf als dienstverband wordt gezien. De VVD wil dat zelfstandigen weten waar ze aan toe zijn en tegelijk hun vrijheid behouden. De drie concrete punten:

Nieuwe zelfstandigenwet

Twee duidelijke toetsen (tarief en gezag) moeten schijnzelfstandigheid tegengaan en opdrachtgevers zekerheid bieden. Vrijheid met basisvoorzieningen

Zelfstandigen houden keuzevrijheid, maar regelen wél pensioen en arbeidsongeschiktheid. Rechtsvermoeden

Bij een laag uurtarief geldt automatisch werknemerschap, om misbruik te voorkomen. Aanpak schijnzelfstandigheid

Strengere handhaving zodat echte ondernemers de ruimte houden.

4. Duurzaamheid en energie

De VVD wil verduurzamen, maar wel op een manier die betaalbaar en uitvoerbaar blijft. Economische groei en energiezekerheid moeten volgens de partij net zo zwaar wegen als klimaatdoelen. De vier concrete punten:

Klimaat- en Groeiwet

Vervanging van de huidige Klimaatwet, waarin CO2-reductie wordt afgewogen tegen betaalbaarheid en energiezekerheid. Energiekosten

Verlenging van de compensatieregeling (IKC) voor bedrijven met hoge elektriciteitsrekeningen. Nieuw energieakkoord

Afspraken met bedrijven om energielasten te verlagen en netcongestie samen op te lossen. Kernenergie

Versneld bouwen van vier grote centrales en streven naar een kleine reactor (SMR) vóór 2035.

5. Infrastructuur en mobiliteit

Wie niet vooruitkomt, staat stil: volgens de VVD moet Nederland blijven investeren in bereikbaarheid. Van files tot vliegvelden, infrastructuur moet de economie draaiend houden. De vier concrete punten:

Vestigingsklimaatfonds

Structureel geld voor aanleg van nieuwe wegen en onderhoud van bestaande infrastructuur. File-aanpak

Focus op de grootste knelpunten in de file-top-10 en snellere procedures om projecten sneller rond te krijgen. Autorijden betaalbaar houden

Accijnzen niet verder laten oplopen en autobelastingen hervormen. Luchtvaart

Schiphol mag weer groeien en Lelystad Airport moet open om de internationale hubpositie van Nederland te behouden.

6. Regeldruk

Mooie plannen van de VVD, maar met regeldruk als betonlaag komt er niks van de grond. De partij ziet dit zelf ook als één van de grootste remmen op groei en ondernemerschap. Ondernemers moeten minder tijd kwijt zijn aan bureaucratie en onzekerheid, zodat zij zich kunnen richten op innoveren en ondernemen. En zo wil de partij dit bewerkstelligen:

Wettelijke plicht

De overheid moet de regeldruk voor ondernemers te verminderen en het ondernemersklimaat verbeteren. Minder bureaucratie

Vergunningen sneller rondmaken, procedures vereenvoudigen en onnodige rapportages schrappen. Arbeidsmarkt en sociale zekerheid

Regels versimpelen zodat werkgevers makkelijker mensen in dienst nemen. Stabiel beleid

Minder grilligheid in wetgeving en fiscale regels, zodat bedrijven durven investeren en plannen op de lange termijn.

Dit wil het CDA voor ondernemers

Henri Bontenbal (CDA) staat de pers te woord voor het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer. Foto: ANP

1. Economie en ondernemerschap

Het CDA hamert op rust en duidelijkheid voor ondernemers. Familiebedrijven blijven volgens de partij de ruggengraat van de economie en verdienen bescherming. Innovatie moet worden aangejaagd met slimme investeringen. De belangrijkste punten:

Familiebedrijven

Behoud van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) om overdracht betaalbaar te houden. Investeringsbank

Oprichting van een nationale investeringsbank om meer geld in Nederland te laten werken. Innovatie

Groeifonds opnieuw gebruiken voor innovatie en onderzoek. Fiscale stabiliteit

Bestaande regelingen zoals de innovatiebox en WBSO blijven overeind.

2. Arbeidsmarkt en zelfstandigen

Volgens het CDA moet werken weer zekerheid bieden, voor zowel werknemers als zelfstandigen. De partij wil daarom duidelijke spelregels, maar ook ruimte voor iedereen om zelf keuzes te maken. De belangrijkste punten:

Arbeidsmarkt

Uitvoering van het arbeidsmarktpakket om werkgeverschap aantrekkelijker te maken. Zelfstandigen

Heldere wetgeving over wanneer je écht als zzp’er werkt; rechtsvermoeden van werknemerschap onder een minimumtarief. Voorzieningen

Zzp’ers moeten zelf pensioen en arbeidsongeschiktheid regelen, maar houden daarbij vrijheid in de keuze. Leven lang leren

Investeren in scholing en skillspaspoorten om inzetbaarheid te vergroten.

3. Energie en verduurzaming

Het CDA wil tempo maken met de energietransitie, met een brede mix van energiebronnen en betaalbare oplossingen voor bedrijven. Ondernemers moeten daarbij kunnen rekenen op zekerheid en een gelijk speelveld in Europa. De belangrijkste punten:

Energiebronnen

Inzet op kernenergie, wind, zon, waterstof, groen gas en biomassa. Netcongestie

Vergunningen sneller rondmaken, flexibele contracten mogelijk maken en energyhubs ontwikkelen. Industrie

Maatwerkafspraken met grote uitstoters over verduurzaming. CO2-beleid

Nationale heffing schrappen en dit Europees regelen.

CO2-opslag onder de Noordzee (CCS).

4. Mobiliteit en infrastructuur

Het CDA ziet bereikbaarheid als het vertrekpunt van goed mobiliteitsbeleid. Van goederenvervoer tot luchtvaart: de partij kiest voor een aanpak die bedrijven én reizigers vooruit moet helpen. De belangrijkste punten:

Goederenvervoer

Meer transport over water en spoor om druk op wegen te verlichten. Vrachtwagenheffing

Invoeren op alle wegen, zodat sluiproutes worden voorkomen. Bereikbaarheid

Bereikbaarheid moet in samenhang worden gepland: niet losse maatregelen voor auto, spoor of fiets, maar een totaalvisie op mobiliteit. Luchtvaart

Economisch belangrijk, maar verduurzaming verplicht: Lelystad Airport alleen open bij stiller en schoner vliegen.

5. Regeldruk

Ondernemers verliezen volgens het CDA te veel tijd aan formulieren en extra regels. De partij wil dat wet- en regelgeving eenvoudiger wordt en dat Nederland geen strengere eisen oplegt dan Europa voorschrijft. De belangrijkste punten:

Minder regels

De Doelstelling is om de regeldruk met minstens 20 procent te verlagen. Geen extra lasten

Houd het bij de Europese norm, aldus het CDA, maak het niet strenger of ingewikkelder. Eenvoudiger rapportages

Minder ingewikkelde verplichtingen voor ondernemers. Lokale samenwerking

Wet bedrijfsinvesteringszones (extra heffing voor gezamenlijke voorzieningen) vereenvoudigen voor bedrijventerreinen en winkelgebieden.

Dit wil GroenLinks/PvdA voor ondernemers

Lijsttrekker Frans Timmermans (PvdA /GroenLinks) in de Tweede Kamer. Foto: ANP/Jeroen Jumelet

1. Economie en ondernemerschap

GroenLinks-PvdA zet in op een economie die zowel duurzaam als innovatief is. Flinke investeringen in nieuwe technologie en regio’s moeten meer banen en bedrijvigheid opleveren. Tegelijkertijd trekt de partij de touwtjes voor grote ondernemingen strakker aan. De belangrijkste punten:

Toekomstfonds

25 miljard euro als investering in duurzame industrie, wetenschap, onderzoek en grote ov-projecten. Regionale ontwikkeling

Steun voor innovatieve regio’s zoals Brainport Eindhoven en Food Valley, zodat kennis en banen ook buiten de Randstad terechtkomen. Startups & scale-ups

Aantrekkelijker vestigingsklimaat en betere toegang tot kapitaal; meer ruimte voor nieuwe vormen van beloning om talent aan te trekken. Mkb

Het tweede ziektejaar wordt collectief verzekerd, zodat kleine werkgevers niet alle lasten dragen. Detailhandel

Bescherming voor kleine winkeliers tegen de dominantie van online giganten, bijvoorbeeld door retourkosten door te belasten en distributiecentra te beperken.

2. Arbeidsmarkt en zelfstandigen

GroenLinks-PvdA legt de nadruk op zekerheid en ‘fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden’. Werkgevers moeten verantwoordelijkheid nemen voor goed loon en veilige werkomstandigheden, terwijl zelfstandigen meer duidelijkheid en verplichtingen krijgen. De belangrijkste punten:

Arbeidsmigratie

Bedrijven mogen alleen arbeidsmigranten inzetten als ze goede lonen betalen en fatsoenlijke huisvesting en behandeling garanderen. Zelfstandigen

Helder onderscheid tussen werknemers en zzp’ers. Bij een laag tarief geldt een rechtsvermoeden van werknemerschap om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Loondoorbetaling

Het tweede ziektejaar wordt collectief verzekerd, zodat vooral mkb’ers niet in hun eentje met hoge lasten worden opgezadeld. Aanbestedingen

Opdrachten van de overheid gaan alleen naar bedrijven die cao-lonen betalen en goede arbeidsvoorwaarden hanteren. Veilig werkklimaat

Werkgevers worden verantwoordelijk gehouden voor het actief tegengaan van discriminatie en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.

3. Energie en verduurzaming

Bijna vanzelfsprekend staat klimaatbeleid centraal in de plannen van GroenLinks-PvdA. Bedrijven die verduurzamen krijgen steun, maar wie blijft vervuilen gaat meer betalen. Daarmee wil de partij de economie niet alleen groener maar ook onafhankelijker maken. De belangrijkste punten:

Klimaatdoelen

65 procent minder CO2-uitstoot in 2030 en volledig klimaatneutraal in 2040. Industriepolitiek

Alleen bedrijven met een geloofwaardig klimaatplan krijgen steun. Bedrijven die niet meebewegen verliezen ruimte en voordelen. Fossiele subsidies

Afbouwen van belastingvoordelen voor grootverbruikers: ‘de vervuiler betaalt’. Normering

Invoeren van bindende besparingsdoelen en strengere normen voor energie-efficiëntie in de industrie. Energiezekerheid

Versnelling van investeringen in zon- en windenergie en meer eigen productie om minder afhankelijk te zijn van het buitenland.

4. Mobiliteit en infrastructuur

GroenLinks-PvdA ziet duurzame mobiliteit als motor voor bereikbaarheid. Openbaar vervoer moet betaalbaar en aantrekkelijk worden en ook regio’s buiten de Randstad beter verbinden. De belangrijkste punten:

Bereikbaarheid regio

Uitbreiding van buslijnen, heropening van stations en betere aansluiting van regionale ov-netwerken. Betaalbaarheid

Invoering van een Klimaatticket van 59 euro per maand voor onbeperkt reizen in daluren. Duurzaam vervoer

Alle treinlijnen elektrificeren en nieuwe woningbouwprojecten standaard koppelen aan duurzame ov-oplossingen. Arbeidsmarkt en ov

Betere arbeidsvoorwaarden voor bus- en treinpersoneel om het personeelstekort in de sector op te lossen.

Dit wil D66 voor ondernemers

Rob Jetten lijsttrekker van D66 tijdens de presentatie verkiezingsprogramma van D66. Foto: ANP/Robin van Lonkhuijsen.

1. Economie en ondernemerschap

D66 wil een innovatieve economie die ondernemers de ruimte geeft en Nederland internationaal concurrerend houdt. Het mkb moet beter toegang krijgen tot kapitaal en eerlijke kansen krijgen tegenover grote spelers. Innovatie, kennis en samenwerking in Europa staan centraal. De belangrijkste punten:

Toekomstfonds

Gerichte investeringen in onderzoek, innovatie en groene industrie, met zekerheid voor de lange termijn. Startups & scale-ups

Eenvoudiger toegang tot groeikapitaal, meer ruimte voor aandelenopties als beloningsvorm. Mkb

Betere toegang tot financiering en bescherming tegen oneerlijke concurrentie van grote platforms. Innovatie & kennis

Gericht investeren in sleuteltechnologieën en samenwerking met universiteiten en hogescholen. Europa

Actief meedoen aan Europese programma’s en subsidies, zodat Nederlandse ondernemers niet achterblijven bij buitenlandse concurrenten.

2. Arbeidsmarkt en zelfstandigen

D66 wil een arbeidsmarkt die zekerheid biedt voor werknemers én ruimte laat voor zelfstandigen. Flexwerk en schijnzelfstandigheid moeten worden teruggedrongen, maar echte ondernemers behouden volgens de partij hun vrijheid. De belangrijkste punten:

Zekerheid werknemers

Vaste contracten worden aantrekkelijker gemaakt door lasten eerlijker te verdelen tussen werkgevers en flexwerk. Zelfstandigen

Een nieuwe zzp-wet moet duidelijkheid geven: bij lage tarieven geldt een rechtsvermoeden van werknemerschap. Verplichte AOV

Zelfstandigen worden verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten en pensioen op te bouwen, wel met keuzevrijheid in de vorm. Schijnconstructies

Hardere aanpak van schijnzelfstandigheid en oneigenlijke inzet van zzp’ers om loonkosten te drukken. Gelijk speelveld

Concurrentie moet eerlijk zijn: zelfstandigen kunnen niet langer goedkoper zijn door buiten pensioen en sociale zekerheid te vallen.

3. Energie en verduurzaming

Schone energie en een sterke economie moeten hand in hand gaan. D66 legt de nadruk op tempo maken met de energietransitie en tegelijk de concurrentiepositie van bedrijven beschermen. De belangrijkste punten:

Tempo in de energietransitie

Nederland klimaatneutraal in 2040, 95 procent CO2-reductie in 2050. Investeren in hernieuwbare energie

Vooral wind op zee, zon, waterstof en geothermie (warmte uit ondergrond). Kernenergie

D66 is terughoudend, wil eerst inzetten op hernieuwbare bronnen en innovatie. Industrie

Bedrijven krijgen steun voor verduurzaming, maar vervuilende bedrijven gaan meer betalen via heffingen. Netcongestie

Aanpak via versnelde investeringen in het elektriciteitsnet en slimme oplossingen. Innovatie

Fors inzetten op nieuwe technologieën en groene industrie.

4. Mobiliteit en infrastructuur

Nederland moet bereikbaar blijven, maar wel op een duurzame manier. Wat D66 betreft wordt er dan ook flink geïnvesteerd in openbaar vervoer, fietsinfrastructuur en elektrische mobiliteit. De belangrijkste punten:

Openbaar vervoer

Meer treinen en bussen, uitbreiding van het nachtnet en betere verbindingen buiten de Randstad. Fietsinfrastructuur

Nieuwe fietssnelwegen en veilige stallingen om fietsen aantrekkelijker te maken voor woon-werkverkeer. Elektrische mobiliteit

Sneller uitbreiden van laadpalen en stimuleren van elektrische auto’s en bestelbusjes. Slimme infrastructuur

Innovatieve oplossingen voor verkeersdoorstroming en snellere vergunningen voor projecten.

5. Regeldruk en belastingen

Voor D66 moet het belastingstelsel eenvoudiger en eerlijker, zodat werken en ondernemen loont en vervuiling minder aantrekkelijk wordt. Kleine ondernemers worden ontzien, grote vervuilers betalen meer. De belangrijkste punten:

Eerlijker belastingen

Lagere lasten op arbeid, hogere lasten op vervuiling en vermogen. Mkb

Vereenvoudiging van regels en belastingen, zodat kleine ondernemers minder tijd kwijt zijn aan administratie. Innovatie stimuleren

Fiscale regelingen blijven bestaan voor bedrijven die investeren in onderzoek en ontwikkeling. Aanpak ontwijking

Internationale afspraken en strengere handhaving tegen belastingontwijking door multinationals. Duurzame keuzes

Subsidies en belastingkortingen vooral voor groene investeringen en schone technologie.

Dit wil de PVV voor ondernemers

Geert Wilders tijdens de aftrap van de campagne van de PVV voor de Tweede Kamerverkiezingen. Foto: ANP/Jeroen Jumelet.

1. Economie en ondernemerschap

De PVV is er, na het opblazen van het vorige kabinet, weer helemaal klaar voor. Zo wil de partij dat Nederlandse ondernemers weer de ruimte krijgen. Vooral boeren, vissers en middenstanders, die de partij ziet als belangrijkste ondernemersgroepen, moeten worden verlost van regels uit Brussel en Den Haag. Belastingen gaan als het aan de PVV ligt omlaag en nationale keuzes moeten groei mogelijk maken. De belangrijkste punten:

Boeren, tuinders en vissers

Geen gedwongen uitkoop of inkrimping, Natura 2000-gebieden terugschroeven en visserij beschermen. Boerderijwinkels en kleine ondernemers

Vrijgesteld van btw-heffingen en regeldruk, zodat rechtstreeks verkopen eenvoudiger wordt. Voedselkeurmerk

Invoering van Vaderlands Voedsel om Nederlandse producten te promoten en import minder dominant te maken. Financiële ruimte

Minder geld naar klimaatmaatregelen en EU-bijdragen om lasten voor bedrijven te verlagen.

2. Arbeidsmarkt en zelfstandigen

Vakmanschap en zekerheid staan centraal. Het mbo moet de motor van de economie zijn en - niet verrassend - arbeidsmigratie wordt beperkt. Zelfstandigen komen bij de PVV nauwelijks aan bod in het programma; de nadruk ligt op vaste banen en lagere lasten. De belangrijkste punten:

Arbeidsmigratie

Banen zijn in eerste instantie voor Nederlanders, minder afhankelijkheid van buitenlandse werknemers. Onderwijs en vakmanschap

Forse investeringen in mbo-opleidingen voor techniek, bouw, zorg en andere tekortsectoren. Vaste banen

Stimuleren van contracten met zekerheid; flexibele constructies terugdringen. Zelfstandigen

Komen nagenoeg niet voor in het verkiezingsprogramma: de focus ligt duidelijk op werknemers in loondienst. Lagere lasten

Verlaging van belastingen en accijnzen moet werk en ondernemen aantrekkelijker maken.

3. Energie en verduurzaming

Voor de PVV staan betaalbaarheid en leveringszekerheid voorop. Klimaatbeleid mag ondernemers niet op kosten jagen, en subsidies voor klimaatmaatregelen worden geschrapt. Kernenergie en fossiele brandstoffen blijven volgens de partij essentieel. De belangrijkste punten:

Energieprijzen

Geen verhoging van energiebelasting en terugschroeven van subsidies voor klimaatbeleid. Geen verplichtingen voor duurzaamheid

Ondernemers worden niet gedwongen over te stappen op elektrische voertuigen, elektrische scheepvaart of dure verduurzamingsmaatregelen. Kernenergie

Steun voor de bouw van nieuwe kerncentrales als stabiele bron van energie. Fossiel vervoer

Verbod op brandstofauto’s van tafel en geen verplichte bijmenging van biobrandstoffen. Industrie

Geen extra lasten of regels bovenop Europese afspraken; bedrijven behouden keuzevrijheid.

4. Mobiliteit en infrastructuur

De auto staat voor vrijheid, en beperkingen worden geschrapt. Ondernemers moeten hun bestelwagens en vrachtwagens overal kunnen inzetten, zonder rekeningrijden of zero-emissiezones. Ook in het ov en de luchtvaart kiest de PVV voor groei en nationale zeggenschap. De belangrijkste punten:

Autorijden

Geen rekeningrijden en geen hogere accijnzen op brandstof. Zero-emissiezones

Zero-emissiezones worden afgeschaft zodat ondernemers zonder beperkingen elke stad in kunnen met hun voertuigen. Spoor

NS en ProRail worden samengevoegd tot één Nederlands spoorbedrijf. Luchtvaart

Schiphol mag uitbreiden en Lelystad Airport gaat zo snel mogelijk open. Havens

Nederlandse havens blijven in nationale handen en de overheid behoudt een meerderheidsbelang.

5. Regeldruk en belastingen

Volgens de PVV stelt worden ondernemers verstikt door Brusselse en Haagse regels. Het antwoord daarop is volgens de partij lastenverlichting en nationale zeggenschap, zodat bedrijven zich kunnen richten op ondernemen in plaats van papierwerk. De belangrijkste punten:

Brussel terugdringen

Minder Europese regels, vooral rond landbouw en stikstof. Lagere lasten

Brandstofaccijnzen gaan omlaag en geen hogere vliegbelasting. Nationale prioriteit

Minder geld naar de EU en ontwikkelingshulp; dat geld gaat naar Nederlanders en het bedrijfsleven. Minder regeldruk

Kleine ondernemers en boerderijwinkels worden vrijgesteld van ingewikkelde verplichtingen.

De verkiezingsprogramma’s zijn geschreven, de beloftes gedaan. Nu rest alleen nog de gang naar de stembus op 29 oktober en het Haagse formatiecircus. Hopelijk is er voor de jaarwisseling witte rook, zodat Nederland weer bestuurd gaat worden en ondernemers weer toekomstperspectief hebben.

