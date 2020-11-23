Woninginrichter komt om in het werk: 'Iedereen wil nu een fris huis'

Arno Kommers heeft helemaal geen tijd om met de redacteur van dit verhaal te praten. ,,Het duurt niet lang, toch?”, vraagt de woninginrichter van Halsteren terwijl hij snel nog wat dozen met jaloezieën opent en de laatste zaken van de dag doorneemt met zijn vaste medewerker Ton de Jager.

Het is duidelijk: bij Colors@Home wordt onder hoogspanning gewerkt, schrijft AD. ,,In het begin van de coronacrisis was het rustig, maar na ongeveer een maand begon het te lopen. Ik heb het gigantisch druk. Je ziet het in de hele sector, maar ook bij de tuincentra. De consumentenvraag is ontploft.”



De drukte is een direct gevolg van het rond waaierende vervelende virus. ,,Mensen zoeken compensatie. Zeker vijf keer per dag hoor ik van klanten dat ze hun huis gaan opknappen. Alles is onzeker, we kunnen nergens heen, dus maken we het thuis gezellig. Vooral raamdecoratie is erg in trek. Mooie nieuwe gordijnen geven sfeer. Iedereen wil ineens een fris en fruitig huis.”

Kommers kan het werk amper aan

Kommers (48), die de zaak (een begrip in Halsteren) veertien jaar geleden overnam van zijn ouders, hoor je niet klagen. Terwijl veel ondernemers in zak en as zitten en vrezen dat hun bedrijf de pandemie niet overleeft, kunnen interieurspecialisten het werk amper aan.

Als één naaister begint te hoesten, kan in no time het hele atelier stil komen te liggen Arno Kommers, woninginrichter

Dat wil niet zeggen dat altijd alles op rolletjes loopt. Orders aannemen is zo gebeurd; bij klanten langs gaan om ramen en vloeren op te meten is ook geen probleem. Maar de gordijnen moeten wel gemaakt én tijdig geleverd kunnen worden. Kommers is afhankelijk van zijn leveranciers. Leveranciers zijn afhankelijk van ateliers. En laat het virus nu ook de ateliers niet met rust laten...

,,Ook daar gaan gezondheid en veiligheid voor. Dat is logisch. Als één naaister begint te hoesten, kan in no time het hele atelier stil komen te liggen. Het inhuren van tijdelijke krachten om de gaten te dichten, is ook niet ideaal in een atelier. Je moet kennis en ervaring hebben om gordijnen keurig netjes te vervaardigen.”

De gevolgen laten zich raden. Als de productieketen ergens stagneert, komen in Halsteren geen bestellingen binnen. Of het duurt op z’n minst veel langer dan gepland. Of de gordijnen arriveren en er is iets loos. Te lang, haakjes verkeerd, dat soort gedoe. Dat laatste is zeker geen dagelijkse kost, maar het gebeurt soms wel.

Levertijden soms langer dan normaal

,,Het is natuurlijk niet fijn om elf weken op je spullen te moeten wachten. Ik zeg het tegenwoordig maar meteen tegen klanten: houd rekening met langere levertijden.” Of klanten daar begrip voor hebben? ,,De meesten wel.”

Behalve Halsteren en Tholen bedient de woninginrichter Bergen op Zoom en Roosendaal. ,,Verder weg ga ik liever niet. Je moet het wel kunnen behappen.” Toch gebeurt het dat Kommers bijna wordt gesmeekt om zich buiten de regio te begeven. ,,Familie van een klant uit Halsteren vond de gordijnen daar zo prachtig hangen dat ze perse wilde dat ik het ook voor haar zou regelen. Die mensen wonen in Limburg... Natuurlijk voel ik me dan vereerd, maar uit praktisch oogpunt is het niet te doen. Ik heb een klein team om alles rond te breien. Ton is al zo lang bij ons; die hoort bij de familie. Verder werk ik met een enkele zzp‘er of stagiaire.”

Gewend om onder spanning te moeten werken

Het is zo druk dat Kommers ook 's avonds op pad is om klanten te bezoeken. Meten, maar ook terplekke advies uitbrengen over kleur en inrichting. Die service hoort bij zijn vak. Of hij het volhoudt om dag in dag uit zoveel uren te maken? ,,Ach, ik ben gewend om onder spanning te moeten werken, al begint het zwaar te worden. Mijn vrouw werkt niet in de zaak, zij heeft een andere drukke baan. We hebben een zoon van bijna negen jaar. Die is gewend dat we het druk hebben. Maar hij moet ook voldoende aandacht krijgen.”

Het is spannend, vindt Kommers, hoe de crisis zich in de komende maanden ontwikkelt. ,,Er is eigenlijk maar één zekerheid. En dat is dat alles onzeker is.” Wellicht komt na de tweede nog een derde coronagolf en komt het moment dat ook in Nederland alle winkels moeten sluiten. ,,In dat geval ga ik ook maar m'n eigen huis schilderen. Haha.”