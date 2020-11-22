Seesoap: misschien wel dé coronavinding van dit jaar

Bekijk de video:
Eerst een hoeveelheid op je handpalm - ‘zo groot als een walnoot’- dan goed uitsmeren. Als Sophie en Michelle Peters showen hoe Seesoap werkt, zijn haar handen na een paar seconde helblauw. Maar niet helemaal. De binnenkant van de vingers niet, haar polsen niet, sommige nagels niet. ,,Zo zie je dus waar je goed gewassen hebt. En waar je nog even door moet. Vergelijk het met de rode pilletjes die aantonen of je je tanden goed hebt gepoetst.’’
Eerder vertelden ze onder meer in het AD en De Ondernemer over hun Seesoap, via deze link terug te lezen en luisteren.
Lees ook: Hoe Mark Rutte de zussen Sophie en Michelle op het idee van 'seesoap' bracht