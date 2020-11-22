Seesoap: misschien wel dé coronavinding van dit jaar

Het is misschien wel dé coronavinding van dit jaar: Seesoap. Sophie en Michelle Peters bedachten deze zeep, waarmee je precies kunt zien of je je handen goed gewassen hebt. De zussen leggen verslaggever Roland Tameling uit waarom en hoe ze hun zeep - ‘een zichtbare oplossing tegen een onzichtbare vijand’- bedachten en wat er sindsdien zakelijk allemaal gebeurde.

Eerst een hoeveelheid op je handpalm - ‘zo groot als een walnoot’- dan goed uitsmeren. Als Sophie en Michelle Peters showen hoe Seesoap werkt, zijn haar handen na een paar seconde helblauw. Maar niet helemaal. De binnenkant van de vingers niet, haar polsen niet, sommige nagels niet. ,,Zo zie je dus waar je goed gewassen hebt. En waar je nog even door moet. Vergelijk het met de rode pilletjes die aantonen of je je tanden goed hebt gepoetst.’’

