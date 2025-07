Zelf maken wat de fabriek nog niet doet

Zes bedrijven strijden om de DAM-prijs voor de duurzaamste Amsterdamse mkb’er. New Electric, dat elektrische motoren inbouwt in oude auto’s en boten, vertegenwoordigt stadsdeel Oost, schrijft Het Parool.

Voor de werkplaats van New Electric staat een karakteristieke Volvo, de 240 – uit 1989, toen nog niet elkmodel door dezelfde windtunnel ging. De eigenaar wilde maar wat graag een elektrische auto, zegt directeur en oprichter Anne Kloppenborg. "Maar een Tesla was hem toch iets te veel een tablet op wielen." En dus liet hij een elektrische motor inbouwen. Retrofit, heet dat dan. Verouderde systemen worden door gebruik van de laatste stand der techniek weer zo goed als nieuw. Met dien verstande dat de Volvo nu een actieradius heeft van 170 kilometer. Maar dat zonder lawaai en trillingen en met de startsnelheid van een sportwagen.

Rondvaartboot uit 1888

Het idee om oude voertuigen een tweede leven te geven met een elektrische motor ontstond toen Tesla met de Roadster kwam, in 2008. "Van nul tot honderd kilometer per uur in vier seconden! Wij dachten: dan kun je er ook mee waterskiën", zegt Kloppenborg. "Dat is duurzaamheid voor ons. Niet een wereld vol compromissen. Nee, we krijgen meer lol dan ooit."

Op het bedrijventerrein aan de Cruquiusweg in Oost heeft New Electric zowel een autogarage als een meterslange steiger, vlak voor de mond van het Amsterdam-Rijnkanaal. "We hebben hier zelfs rondvaartboten van dertig meter gehad." Voor voer- en vaartuig geldt dat het zonde is ze af te danken. "Er zit zo veel energie, zo veel kwaliteit in het jasje, in de carrosserie, de huid. We hebben hier een rondvaartboot omgebouwd die sinds 1888 diende als paardentrekschuit. Wat is er nu duurzamer dan voor elke generatie de krachtbron van die tijd in te bouwen?"

Daar komt bij dat het nog wel even duurt voordat ook specialistische voertuigen van de lopende band rollen met een elektrische motor. Daarvoor is ombouwen zelfs bittere noodzaak, zegt Kloppenborg. Denk alleen al aan de luchtverontreiniging door dieselmotoren. "Van vuilniswagens, sleepauto’s, rondvaartboten. Als we gaan zitten wachten tot ze fabrieksklaar komen, halen we als stad onze doelen zeker niet."

Daar is het New Electric om begonnen. "Zélf maken, niet wachten tot het ons wordt voorgeschoteld vanuit fabrieken." Voertuig voor voertuig dus, voor klanten in heel Europa. Maar wel degelijk met veel impact, volgens Kloppenborg. Hij heeft ook klanten met een heel wagenpark. "Dan doen wij er eentje en zij doen zelf die twintig die er naast staan vanuit ons voorbeeld."

Fantastisch speelgoed

En dan zijn er nog de milieuzones die consumenten dwingen een oplossing te verzinnen voor hun oldtimers die de stad niet meer in mogen. Voor bootjes met een tweetaktmotor komt New Electric met een elektrisch alternatief. "Met een twaalfcilindermotor onder je sportwagen kun je niet meer voor de dag komen, maar als je ’m elektrisch maakt weer wel. Zo zie je maar: fantastisch speelgoed. Duurzaamheid is niet: doe het licht uit als je de kamer uitgaat. Het wordt alleen maar leuker."