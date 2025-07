Je teksten kosten je klanten: ‘Wil je online verschil maken? Stop met zenden, begin met begrijpen’

Je hebt een goede website en de techniek klopt. Mensen komen op je pagina’s, maar er is nauwelijks contact en er zijn weinig aanvragen. Zelden krijg je er een klant bij. Je investeert in online zichtbaarheid en je ziet mensen op je site in de statistieken, maar je voelt het nergens terug in je omzet. In zijn expertblog legt Marco Bouman uit wat het probleem is en hoe je dat oplost.

Lees verder onder de advertentie

Marco Bouman SEO- & CRO-consultant voor het mkb Marco Bouman is dé strategische partner voor mkb-bedrijven die hun website willen transformeren tot een krachtige marketingmachine. Meer relevante bezoekers, meer conversie en vooral: duurzame online groei. Sinds 2007 hielp hij meer dan vierhonderd bedrijven met een moderne, mensgerichte aanpak. Geen loze beloftes of ouderwetse trucjes, maar een bewezen mix van SEO, CRO en contentstrategie. Met focus op waardevolle content, conversieoptimalisatie en duurzame linkbuilding helpt Marco bedrijven niet alleen beter gevonden te worden, maar ook beter te presteren.

De site is duidelijk. Je legt netjes uit wat je doet. Alles staat erop. Je denkt: zo, dit is professioneel. Maar bezoekers haken af. Ze blijven niet hangen. Ze doen niets. Wat jij ervaart als overzichtelijk en informatief, leest de bezoeker als afstandelijk. Te zakelijk. Te vlak. Er mist verbinding. Er mist taal die raakt.

Ondernemers zeggen dan vaak: ,,Ze zien toch dat we weten waar we het over hebben?” of ,,Ze begrijpen toch wat we bedoelen?”

Lees verder onder de advertentie

Nee dus.

Zichtbaar zijn is niet genoeg. Informatie is geen overtuiging. Als je teksten niet uitnodigen, niet aanspreken en geen richting geven, dan blijven ze leeg. En dat kost je klanten. Elke dag weer. ‘We doen best veel, maar niemand snapt wat we doen’.

Lees ook: Hij stond op nummer 1 in Google, alleen niemand klikte door: wat ging er mis?

Lees verder onder de advertentie

Wat iedereen intern voelt, blijft extern onzichtbaar

Veel mkb-bedrijven zijn steengoed in wat ze doen. Echt. Ze leveren topkwaliteit, hebben een unieke aanpak, goed personeel en jarenlange ervaring. Iedereen in het bedrijf weet dat. De klanten die ze al hebben voelen het ook.

De directeur is trots. Terecht. De mensen op de werkvloer weten precies wat ze doen en waarom dat zo goed werkt. Er zit zoveel vakmanschap, liefde en scherpte in het werk. Maar als een nieuwe klant op de website komt, dan zie je daar... niks van.

Er staat een opsomming van diensten. Een alinea over ‘kwaliteit en betrouwbaarheid’. Misschien een slider met drie kreten waar niemand op aanslaat. Maar dat échte DNA? Dat unieke gevoel van: ,,Hier moet je zijn.” Het ontbreekt totaal.

Lees verder onder de advertentie

En dat is zonde. Want als jij het niet vertelt, ziet niemand het. Dan moet een bezoeker maar raden waarom jij beter bent dan de rest. En dus haken ze af. Niet omdat je slecht bent. Maar omdat je het online niet laat zien.

Optimaliseren voor Google of iets opbouwen dat blijft hangen

Google is niet meer wat het was. Gelukkig maar. Jarenlang was Google de baas. Zoekwoorden, backlinks, slappe content met volume en als je er genoeg in pompte, stond je bovenaan. Er kwam verkeer. En mensen kochten het nog ook. Die tijd is voorbij. Gelukkig.

Het zoeklandschap is veranderd. AI is erbij gekomen. De zoekmachine kijkt niet meer alleen naar wát je schrijft, maar ook hóe en waarom. De kwaliteit van je woorden doet ertoe. De relevantie. De samenhang.

Lees verder onder de advertentie

Google heeft meer dan twintig jaar tussen jou en je klant gestaan. Als een spook waarvoor je moest optimaliseren. Maar dat spook vervaagt. Klanten zoeken geen zoekwoorden meer. Ze zoeken antwoorden, zekerheid en iets wat past bij hun gevoel.

Dat betekent dat de regels zijn verschoven. Geen trucjes meer. Geen content-vulling. Het gaat nu over overtuigen. Over context. Over merkgevoel. Over of jij iets uitstraalt dat klopt. Investeren in die diepte in branding, autoriteit, herkenbaarheid, zorgt niet alleen voor meer klanten. Het zorgt ervoor dat je online wordt wie je offline al bent.

Zo laat je ieder woord voor je werken

Als je het gevoel dat je offline hebt ook online wilt neerzetten, dan heb je woorden nodig die ergens voor staan. Geen opvulling. Geen uitleg. Maar woorden die iets doen. Dáár begint impact. Of beter gezegd: impact content. Daarvoor heb je verschillende soorten content nodig. Elk met een eigen doel. Vier smaken. Samen vormen ze een geheel dat klopt.

Lees verder onder de advertentie

1. Wervende teksten

Deze teksten zijn er om te verleiden. Om van bezoeker naar klant te gaan. Geen omweg, geen vaagheid. Gewoon: jij hebt een probleem, wij lossen het op. Je vindt ze op je product‑ of dienstenpagina’s.

2. Helpende content

Lees verder onder de advertentie

Soms is iemand nog niet klaar om te kopen, maar wel om zich te oriënteren. Dan heb je uitleg nodig: antwoorden, tips en inzichten. Helpende content geeft vertrouwen zonder dat je hoeft te pushen.

3. Autoriteitscontent

Als jij dé specialist bent in jouw niche, dan moet dat online voelbaar zijn. Niet door het te roepen, maar door het te laten zien. Met kennis, ervaring, verdieping. Zo bouw je aan herkenning én vertrouwen.

Lees verder onder de advertentie

4. AI‑search content

Steeds meer mensen zoeken via AI-tools. Die halen hun antwoorden uit websites. Als jij slim schrijft, kunnen ze jouw content als bron gebruiken. Zo kom je niet alleen op het scherm, maar óók in het antwoord.

Deze vier smaken werken samen. Elke pagina op je site krijgt een duidelijke rol. En ieder woord draagt bij aan jouw online gevoel, je merk, je uitstraling. Precies zoals je offline al jaren bent. Alleen nu zichtbaar voor iedereen.

Lees verder onder de advertentie

Wat je zegt, bepaalt niet wat mensen voelen

Wie alleen vanuit zichzelf praat, blijft onbegrepen. Het grootste probleem bij online communicatie is dat veel ondernemers blijven praten vanuit hun eigen hoofd. Ze vertellen wat ze doen. Hoe lang ze het al doen. Waarom ze er goed in zijn.

Maar dat is niet hoe je verbinding maakt. Want je klant zit ergens anders. Die zit met vragen. Met onzekerheid. Met twijfel. Die zoekt geen cv, die zoekt houvast.

Als je online echt het verschil wilt maken, dan moet je stoppen met zenden en beginnen met begrijpen. Begrijpen wie je klant is. Waar hij wakker van ligt. Wat hij wil bereiken. Wat hem tegenhoudt. Wat zijn zorgen zijn. Waarom hij aarzelt. Wat hij nog net niet durft te vragen. Wanneer je dat snapt, écht snapt verandert je hele toon. Je kiest andere woorden. Je vertelt hetzelfde verhaal, maar in hún taal.

Lees verder onder de advertentie

En dan gebeurt er iets bijzonders. Mensen voelen zich gezien. Ze herkennen zich. En ze blijven hangen. Dat is het begin van vertrouwen. En van klanten.

Je kunt nog zo goed zijn in je werk. Maar als niemand het voelt, dan ziet niemand het. Zorg dat je woorden kloppen met wie je bent. Dan trek je geen verkeer. Dan trek je klanten.

Lees ook: Google-verkeer stagneert? René van der Zel (XXL Nutrition) bewijst dat je met goede content kunt winnen