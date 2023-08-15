Leidinggeven is een kunst. Het vraagt om balans tussen resultaatgerichtheid en oprechte aandacht voor je medewerkers. Te veel nadruk op het eerste maakt je een tiran, te veel op het tweede creëert een luilekkerland. Althans, dat is het idee van veel traditionele managers. Hoe vind je de gulden middenweg? Vertrouwensexpert Jan van der Spoel geeft tips.

Jan van der Spoel Auteur/trainer over vertrouwen in leiderschap en organisaties Jan van der Spoel werkte ruim 25 jaar als creative director voor klanten als Philips, Unilever, KNVB en Danone. Hij ontwikkelde een fascinatie voor menselijk gedrag en richtte in 2019 zijn trainingsbureau Grip on Trust op.



Vertrouwen is hierbij het sleutelwoord. Als manager moet je allereerst vertrouwen hebben in je eigen kunnen. Wees eerlijk over je sterke en zwakke punten en vraag hulp waar nodig. Toon lef om verantwoordelijkheid te nemen als het misgaat, maar deel de credits als het goed gaat. Zo bouw je geloofwaardigheid op.



Kortgeleden sprak ik een jonge vrouwelijke manager die aan de slag was gegaan in een technisch, door mannen gedomineerd bedrijf. Ze had zich de eerste maanden volledig gefocust op het realiseren van sterke relaties met haar nieuwe medewerkers. De productie was voor haar bijzaak. Op deze manier werd ze volledig geaccepteerd en gewaardeerd en loopt haar afdeling als een van de beste van het bedrijf.



Vertrouwen als smeerolie

Zo werkt vertrouwen in een team. Geef mensen de ruimte om te excelleren op hun expertisegebied. Luister naar ideeën en geef eerlijke feedback. Moedig initiatief aan, maar bied ondersteuning als iemand vastloopt. Zo laat je zien dat je in je mensen gelooft.

Tot slot is consistentie cruciaal. Doe wat je zegt en kom je beloftes na. Wees stabiel in je waarden, gedragingen en beslissingen. Alleen dan ontstaat wederzijds vertrouwen tussen jou en je team. Natuurlijk moet er soms druk gezet worden om deadlines te halen. Maar doe dat op een respectvolle manier, gericht op het gezamenlijke doel. Zo voorkom je wantrouwen en weerstand.



Kortom, effectief leidinggeven vraagt om evenwicht. Tussen sturen en loslaten, eisen en begrip, ratio en emotie. Vertrouwen is de smeerolie die dit mogelijk maakt. Het helpt je om assertief én empathisch te zijn als manager. Zonder zweverig te worden, maar met oog voor je mensen. Dat is de kunst.