Mijn eerste baan was bij een bedrijf met een ‘high performance cultuur’. Zo start bewegingswetenschapper Lieke Wolfraad haar blog. ,,Ik leerde daar dat je op je werk het maximale uit elke dag haalt. We werkten in een hoge versnelling en ik vond dat normaal. Ik had geen idee hoe dat in andere organisaties ging.”

Want als je ergens binnenkomt, dan pas je je aan. Je volgt het voorbeeld van je manager en je team. In mijn geval was dat: altijd bezig zijn. Je tijd zo productief en efficiënt mogelijk besteden. Die manier van werken paste gelukkig bij me, maar ik zag ook collega’s opbranden.

Energie verdelen

Burn-outs zijn in zo’n beetje elk bedrijf een groot probleem. Volgens mij komt dat doordat we nooit hebben geleerd hoe we onze energie over een werkdag moeten verdelen. Als je je iPhone de hele dag gebruikt, moet je hem tussendoor opladen. Zo werkt het ook met je brein. Maar daar staan we niet bij stil.

Topsporters wel. Zij hebben een leger van coaches die ze inhuren die samen met hen kijken naar de randvoorwaarden om optimaal te presteren. Ze krijgen een eetschema, een slaapschema, een trainingsschema en verplichte rustdagen. Ze meten continu het effect en tweaken waar nodig. Maar werknemers moeten zelf maar uitknobbelen wat ze nodig hebben om optimaal te presteren.

Het kan ook anders. Want je energie is ook prima meetbaar te maken. Draag een paar dagen een onzichtbaar apparaatje op je lichaam en je hebt keiharde data als startpunt. Je ziet ineens waar je energie uitgeeft en waar je weer oplaadt. Wat je activiteiten betekenen voor jouw batterij.

Hoe op te laden?

Ieder mens krijgt energie van andere dingen. De één laadt op door veel onder de mensen te zijn, de ander heeft juist stilte nodig. Beweging is voor iedereen goed, maar ’s avonds sporten kan negatief effect hebben op je slaap. Je denkt misschien dat je oplaadt voor de tv, maar je data laten iets anders zien. Er is geen one-size-fits-all oplossing.

Dus is zelfkennis essentieel. Als jij weet dat je moet focussen, dan moet je weten wat voor jou werkt om die focus te creëren. Is dat muziek, stilte of geroezemoes op de achtergrond? Als je weet dat vergaderingen je energie kosten, plan je een korte wandeling na elke meeting. Deze kleine voorbeelden maken een groot verschil. Want in het groot gaat het erom dat je een golfbeweging in je dag creëert: energie uitgeven en weer opladen.

Weten wat voor jou werkt, is stap één. Stap twee is moeilijker: de ruimte nemen om de dag op jouw manier in te delen. We voelen ons vaak schuldig als we even niks doen: ‘Hier word ik niet voor betaald.’ Maar het is voor je werkgever veel duurder als je ziek wordt. Als ik last heb van schuldgevoel zeg ik tegen mezelf: ik mag voor mezelf zorgen.

Persoonlijke batterij opladen

Kortom: we hebben twee dingen nodig: inzicht in onze persoonlijke batterij en ruimte om op onze eigen manier te werken. Dat is iets wat we samen moeten creëren. Laten we vaker het gesprek aangaan over energiebalans. Bespreek maar eens dat die back to back meetings voor jou niet werken. Je zult zien dat de rest van je team je dankbaar is.

Door over energie te praten en onze eigen weg te zoeken, geven we indirect ook anderen de ruimte om dat te doen. Zo werken we aan een gezondere werkplek, waar minder oordelen heersen en meer vertrouwen.