Stel, je werkt al een tijdje bij een bedrijf dat als jouw bedrijf aanvoelt. Je zet je volledig in en uiteindelijk word je gezien als de gedoodverfde opvolger van de directeur. Prachtig! Maar al snel vraag je je af hoe je je zo goed mogelijk kunt voorbereiden op deze functie. Coach Harry Nijland hielp ‘Mark’ die hiermee te maken had.

Lees verder onder de advertentie

In januari benaderde Mark (fictieve naam) mij met de vraag of ik hem kon ondersteunen bij de voorbereidingen op een directiewisseling in zijn bedrijf. Na een korte intake bleek hij de droomopvolger van de ceo te zijn. Een interessante klus waarbij ik mijn ervaring in het bedrijfsleven coachend kon inzetten om hem klaar te stomen voor het grote werk.

Mijn ervaringen als coach hebben me geleerd dat veel leiders behoefte hebben aan zo’n vertrouwde gids

Met het ‘totale mensprincipe’ van Louis van Gaal in gedachten begonnen we aan het avontuur. In onze gesprekken zochten we naar de juiste balans tussen werk en privé. ,,Zit het thuis niet snor, dan wordt er op het veld ook niet gepresteerd”, aldus Van Gaal. Die basis moet goed zijn, zeker met de grote veranderingen zoals Marks aanstaande promotie. Ik vroeg hem inzicht te geven in zijn weekritme en gaf hem als eerste opdracht een advies op te stellen aan zijn ‘vijftien jaar jongere ik’. Dit gaf veel aanknopingspunten voor vervolggesprekken. Mark bleek een strategische denker, sterk gericht op het bereiken van zijn doelen, maar met valkuilen zoals niet te belerend overkomen. Werk aan de winkel dus.

Harry is een klankbord voor Mark

Mark durft het anders te doen, écht anders. Familiebedrijf of niet, dat vraagt om discipline en tact, vooral op het gebied van teammanagement en communicatie. Nieuwe uitdagingen op het gebied van overtuigend communiceren vragen om een sparringpartner en een vooraf vastgestelde communicatiestrategie. Iemand die geen relatie heeft met de context, zich in jou kan verplaatsen en je kan laten reflecteren. Precies dat is wat ik voor hem kan betekenen. Een klankbord dat durft te spiegelen, te confronteren en uit te dagen. Vragen als: Waarom nog donderdag tot 23.30 uur sporten als je de volgende dag om 6.00 uur weer in de auto zit voor een belangrijke deal? Hoezo is het normaal om werkweken van gemiddeld vijtig uur te maken? Je zegt dat sommige MT-leden niet goed luisteren, heb je daar voorbeelden van en hoe goed ben je daar zelf in dan? Dát soort vragen.

Lees verder onder de advertentie

In een veranderende omgeving waarin je meer macht krijgt, is het een uitdaging dicht bij jezelf te blijven. Egotripping ligt snel op de loer

In een veranderende omgeving waarin je meer macht krijgt, is het een uitdaging om dicht bij jezelf te blijven. Egotripping ligt snel op de loer! Veel vragen gingen over Marks ‘persoonlijk leiderschap’, om te sleutelen aan zijn presentaties en imago. We zoomden in op zijn persona, zijn rol als algemeen directeur, zijn omgeving (familie en vrienden) en vooral het systeem en de bedrijfscultuur. We brachten beïnvloeders in beeld en Mark legde zichzelf uit wie waar geplot moest worden over de assen van vertrouwelijkheid en overeenstemming op de inhoud. Dit gaf hem een vernieuwd landschap van bondgenoten, coalitiepartners, vijanden en opponenten. Zijn les? Vooraf kunnen inschatten met wie je straks zakendoet. Waar geef je gas en waar trap je op de rem? Regeren is vooruitzien!

In de flow

We stelden zijn persoonlijke kernwaarden centraal. Zodra je je kernwaarden kent, kun je beter bij jezelf inchecken, dichter bij jezelf blijven en je grenzen kennen. Je bent wat men noemt ‘in de flow’. Ook als je extra moed nodig hebt om buiten je comfortzone te gaan. Of wanneer je ego je in de weg zit en nederigheid op zijn plek is. Hij gaf zichzelf een cadeautje en appte: ,,Ik heb mijn kernwaarden als mantra op een tegeltje laten zetten. Dit zijn mijn kernwaarden, mijn leidraad voor persoonlijk leiderschap! Het staat te pronken op mijn bureau en ik kijk er dagelijks naar!”

Met de krachtveldanalyse en zijn persoonlijke kernwaarden stelde Mark nu zijn honderddagenplan op met de nadruk op communicatie. Zijn plan bevat een planning met actiepunten die hij en zijn team oppakken. De volgende stap is uitwerken hoe hij hierop controle houdt, door overleg en delegatie waar mogelijk, en overtuigen of instrueren waar nodig. Alles met oog voor de Totale Mens.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Generatie Z ís anders: zo integreer je jong talent binnen je bedrijf

Bijna is het zover. In aanloop naar de directiewissel hebben we goede en diepgaande gesprekken over persoonlijke en professionele groei, balans tussen werk en privé en omgaan met succes en teleurstellingen. Door eerlijke en constructieve feedback werken we aan zijn beoogde leiderschapsstijl. Ik ben zijn stok achter de deur, zijn accountability-partner. Ook vraag ik regelmatig ‘hoe het thuis is’, met een lach als antwoord. Het zit goed! Mark en ik begrijpen elkaar, hij heeft mijn onvoorwaardelijke steun en vertrouwelijkheid. Ik ben zijn persoonlijke vertrouwenspersoon, zodat hij - ook aan de top - niet alleen hoeft te staan.

De uitdagingen van het moderne bedrijfsleven kunnen overweldigend zijn

Mijn ervaringen als coach hebben me geleerd dat veel leiders behoefte hebben aan zo’n vertrouwde gids. De uitdagingen van het moderne bedrijfsleven kunnen overweldigend zijn. Van het jongleren met teamdynamiek tot het navigeren door complexe besluitvormingsprocessen, elke dag brengt nieuwe uitdagingen. Deze wirwar van verantwoordelijkheden schreeuwt om een rustpunt, een plek waar eerlijkheid en openheid de norm zijn, los van kantoorpolitiek of de vrees voor mislukking.