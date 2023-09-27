De WHOA-afkoelingsperiode: zo krijg jij tijd voor het oplossen van een problematische schuldenlast

Het was een hot topic de afgelopen weken: de afkoelingsperiode van Big Bazar. Onsuccesvol overigens, het bedrijf is dinsdag failliet verklaard. Steeds meer bedrijven maken gebruik van deze ‘pauzeknop’ om extra tijd te creëren voor het aanbieden van een schuldeisersakkoord via de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).

Maar hoe werkt dat nu, zo’n WHOA-procedure? En hoe kan een zogenoemde ‘afkoelingsperiode’ bijdragen aan het oplossen van een problematische schuldenlast? Advocaat Wesley Terhaerdt, die ondernemers in financieel zwaar weer bijstaat, legt het uit.



WHOA

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) maakt het mogelijk om een problematische schuldenlast op te lossen door een dwingend akkoord aan te bieden aan de schuldeisers van jouw onderneming. Zo’n akkoord zou bijvoorbeeld kunnen inhouden dat alle schuldeisers 40 procent van hun openstaande vordering betaald krijgen tegen kwijtschelding van het restant.



Kenmerkend voor de WHOA is dat je het akkoord door de rechter kunt laten goedkeuren (in de wet ‘homologeren’ genoemd). Wanneer het akkoord aan alle wettelijke voorwaarden voldoet en de rechter het akkoord goedkeurt, zijn álle schuldeisers – ook degenen die niet hebben ingestemd – aan het akkoord gebonden. Dit maakt de WHOA-procedure een effectief middel om het faillissement van jouw onderneming te kunnen voorkomen.

Schuldeisers kunnen WHOA-procedure frustreren

Voor de schuldeisers van jouw onderneming heeft een WHOA-procedure doorgaans ingrijpende gevolgen. Zij dienen namelijk – soms zelfs tegen hun wil in – een gedeelte van hun openstaande vordering kwijt te schelden. Dit kan ertoe leiden dat één of meer schuldeisers de WHOA-procedure (voor eigen gewin) proberen te frustreren, bijvoorbeeld door het indienen van een faillissementsaanvraag of het leggen van beslag op jouw bankrekening.



Acties als deze kunnen fataal zijn voor het succes van de WHOA-procedure en het voortbestaan van jouw onderneming. Daarom maakt de wet het mogelijk een zogeheten ‘afkoelingsperiode’ aan te vragen.

Afkoelingsperiode

Een afkoelingsperiode zorgt ervoor dat jouw onderneming de ruimte krijgt om in relatieve rust een WHOA-procedure te doorlopen. Gedurende een periode van maximaal vier maanden kunnen schuldeisers de WHOA-procedure namelijk minder eenvoudig frustreren. Zo worden faillissementsaanvragen tijdens de afkoelingsperiode geschorst en kunnen leveranciers niet zomaar hun onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten opeisen. Ook is het zo dat de rechter (op verzoek) beslagen kan opheffen, waardoor bijvoorbeeld de bankrekening van jouw onderneming weer te gebruiken valt.

Van een afkoelingsperiode is overigens niet standaard sprake in een WHOA-procedure. Je dient hiervoor – net zoals Big Bazar deed – bij de rechtbank een verzoek in te dienen. Pas als aan alle voorwaarden wordt voldaan, kondigt de rechtbank een afkoelingsperiode af. Bij Big Bazar liep dat stuk, omdat zij niet voldeed aan de eis dat de onderneming nog in staat moet zijn haar lopende (huur)verplichtingen te betalen. Dit laatste laat nog maar eens zien dat het van cruciaal belang is om tijdig in actie te komen.