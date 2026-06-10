Leveranciers claim wordt jouw probleem: waarom andermans greenwashing jou tonnen gaat kosten

Maaltijdboxbedrijf Marley Spoon claimde dat het varkensvlees dat het in zijn boxen verkocht ‘klimaatneutraal’ was. Die claim kwam niet van het bedrijf zelf, maar van de vleesproducent. Bovendien stond de claim niet op de maaltijdbox, maar op de vleesverpakking. Toch was het Marley Spoon die erop werd aangesproken. In haar expertblog vertelt Jellien Roelofs dat dit soort claims je binnen een paar maanden een flinke boete opleveren.

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Stel je voor dat jij als ondernemer een product verkoopt met een duurzaamheidsclaim van je leverancier erop. Je verpakt je producten in een verpakking die volgens je leverancier ‘100 procent recyclebaar’ is. Of je verkoopt een product in je webshop waarbij je de productteksten, inclusief duurzaamheidsclaims, overneemt van de producent. Voelt veilig, want jij hebt die tekst niet verzonnen.



Maar zo werkt het niet. Onder bestaande greenwashing-regels geldt dat je niet mag misleiden over duurzaamheid. En daarvoor kunnen meerdere partijen aangesproken worden, waaronder degene die de claim bedenkt zelf, maar dus ook iedereen die de duurzaamheidsclaim richting klanten gebruikt. Dus als jij een duurzaamheidsclaim gebruikt die je niet zelf hebt bedacht of die je voor iemand anders maakt, ben ook jij daarvoor aansprakelijk.



En let op: vanaf 27 september 2026 worden deze greenwashingregels een stuk strenger en wordt de kans op een boete, ook voor jou, groter. Je verschuilen achter een ander, is dus geen optie.



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Op basis van welke regel ben ík dan aansprakelijk?

In het eerste geval gaat het om je eigen verpakking. Jij bent degene die het product uiteindelijk aan de consument verkoopt. Dus jij bent er ook verantwoordelijk voor dat product én verpakking voldoen aan de Nederlandse en Europese regels. Neem je een duurzaamheidsclaim van je leverancier over zonder te checken of die klopt en goed is geformuleerd? En blijkt de claim niet te kloppen? Dan klopt de toezichthouder bij jou aan, niet bij je leverancier. Dat je leverancier je hiermee heeft opgezadeld, moet je onderling oplossen.



Het tweede geval gaat over je rol als tussenpersoon. Je verkoopt een product van iemand anders, en die geeft je marketingmateriaal voor in de winkel of teksten voor je webshop. Neem je die rechtstreeks over? Dan zijn jullie állebei verantwoordelijk. Dat komt door de brede definitie van ‘handelaar’ in deze regels. Een handelaar is kortweg iedereen die in zijn beroep of bedrijf producten of diensten aan consumenten aanbiedt, dus niet alleen de fabrikant. Ook een influencer valt eronder. Ook die kan dus een boete krijgen voor het overnemen van andermans duurzaamheidsclaims.



Neem Albert Heijn. Die verkocht de melk waarvoor Arla de duurzaamheidsclaim ‘klimaatneutraal’ gebruikte en nam die claim over in de productinformatie in de webshop op ah.nl. De Reclame Code Commissie oordeelde dat die claim misleidend was waarbij zowel Arla als Albert Heijn de claim moesten weghalen of aanpassen.

Wie handhaaft dit, en wat kost het je?

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is de officiële toezichthouder. De ACM kan eisen dat je een misleidende claim aanpast of stopzet én een boete opleggen. En die boete is niet mals: tot 900.000 euro per overtreding, of zelfs tot 10 procent van je jaaromzet. Voor een mkb-bedrijf hakt zoiets er stevig in.



Wat ook kan, is dat iemand (bijvoorbeeld een klant of concurrent) een klacht indient bij de Reclame Code Commissie (RCC). Dat is geen overheidsinstantie, maar zogeheten ‘zelfregulering’. De RCC kan dan ook geen boete opleggen, maar wel een ‘aanbeveling’ doen: een openbaar oordeel dat je een uiting niet meer zo mag maken. Klinkt onschuldig, maar zulke uitspraken halen regelmatig de media met als kop dat je een misleidende claim hebt gemaakt.

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Hoe voorkom jij dit?