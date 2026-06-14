1 klik om te kopen, 1 om te annuleren: iedere webwinkel moet vanaf vrijdag deze ‘stopknop’ doorvoeren

Online kopen gaat razendsnel, maar het terugsturen van een bestelling is niet zo eenvoudig. De Europese wetgever vindt dat dit niet langer kan: annuleren moet net zo makkelijk zijn als kopen. Vanaf 19 juni 2026 zijn webshops daarom wettelijk verplicht om een duidelijke en goed vindbare ‘herroepingsknop’ aan te bieden op hun website. In zijn expertblog bespreekt advocaat Wesley Terhaerdt wat er verandert.

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De herroepingsknop (ook wel: de ‘ontbindingsknop’ of ‘stopknop’ genoemd) houdt verband met het zogenoemde herroepingsrecht. Het herroepingsrecht houdt in dat een consument voor bijna alle online aankopen van producten en diensten een bedenktijd van veertien dagen heeft. Binnen die termijn mag een consument de aankoop zonder opgave van redenen annuleren. Dit wordt ook wel het ‘ontbinden van de overeenkomst’ genoemd.



Een paar zaken om hierbij scherp te hebben:

Het herroepingsrecht geldt alleen voor consumenten (B2C), niet voor zakelijke transacties tussen bedrijven;

Er gelden uitzonderingen op het herroepingsrecht: denk aan maatwerk of producten die gepersonaliseerd, hygiënisch of bederfelijk zijn;

Als ondernemer ben je verplicht om de consument vooraf over het herroepingsrecht te informeren.



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Van ‘herroepingsformulier’ naar ‘herroepingsknop’

Het herroepingsrecht zoals hierboven beschreven wijzigt zelf inhoudelijk niet. Wat verandert, is de manier waarop de consument dat recht moet kunnen uitoefenen. Waar je als webshop op dit moment een herroepingsformulier aan de klant beschikbaar moet stellen of herroeping via de klantenservice mogelijk moet maken, is het vanaf 19 juni verplicht om ook een duidelijke en goed vindbare ‘herroepingsknop’ op de website te plaatsen. Vergeet daarbij niet om de informatie op je website over het herroepingsrecht – en dus ook je algemene voorwaarden – aan te passen. Je moet de consument ten slotte vooraf informeren over het bestaan én de plaats van de ontbindingsfunctie.



Belangrijk hierbij is dat de ‘herroepingsknop’ een aanvullende verplichting is. Consumenten mogen straks nog steeds het modelformulier gebruiken of op een andere manier laten weten dat zij van de overeenkomst af willen.

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Waar moet de herroepingsknop aan voldoen?

De ‘herroepingsknop’ moet een concrete functionaliteit binnen je webshop of app zijn. Zorg dat de knop en de achterliggende procedure aan de volgende eisen voldoen:

1 Duidelijk zichtbaar en eenvoudig vindbaar. De consument moet zonder zoeken kunnen zien waar hij de overeenkomst kan ontbinden. Gebruik een ondubbelzinnige tekst, bijvoorbeeld ‘hier de overeenkomst ontbinden’. Een verstopte of versluierde knop is niet toegestaan. 2 Beschikbaar tijdens de volledige bedenktijd. De functie mag niet verborgen zijn of tijdelijk uitgeschakeld zijn. 3 Alleen noodzakelijke gegevens uitvragen. Je mag vragen om de naam van de consument, de gegevens om de overeenkomst te identificeren (zoals een bestelnummer) en de contactgegevens om de ontvangst te bevestigen. Een verplichte accountregistratie of inlog mag je niet als drempel opwerpen, maar inloggen mag wel als optie worden aangeboden. 4 Verklaring tot ontbinding. Als de consument gebruikmaakt van de ontbindingsfunctie, moet hij de mogelijkheid krijgen een verklaring tot ontbinding in te vullen. 5 Een afzonderlijke bevestigingshandeling. Om te voorkomen dat een consument per ongeluk ontbindt, moet hij de herroeping nog apart en ondubbelzinnig bevestigen, bijvoorbeeld via een knop ‘ontbinding bevestigen’. 6 Directe ontvangstbevestiging. Stuur de consument meteen een bevestiging (bijvoorbeeld per e-mail), met de inhoud van de verklaring en de datum en het tijdstip van indiening.

Let op: een directe link per e-mail naar de bevestigingspagina mag je aanbieden, maar die vervangt de knop op je website niet. De zelfstandige functie op de online-interface blijft verplicht.

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Wat zijn de gevolgen als je niet voldoet?

Negeren is geen optie. Voldoe je niet aan de verplichting, dan loop je twee concrete risico’s:

Verlenging van de bedenktijd. Heb je de knop niet (correct) geïmplementeerd of informeer je de consument onvoldoende, dan wordt de bedenktijd automatisch verlengd van veertien dagen tot maximaal twaalf maanden. Klanten kunnen dan dus tot een jaar lang van hun aankoop af – een fors commercieel risico.

Handhaving en boetes. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht en kan handhavend optreden. Overtreders riskeren een openbare waarschuwing, een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete.

Tot slot

De deadline van 19 juni 2026 nadert. Controleer dus of je webshop voldoet en pas – waar nodig – je webshop, informatie en algemene voorwaarden aan. Hoewel dit als wéér een extra verplichting kan voelen, is de positieve noot dat een transparante en laagdrempelige herroepingsfunctie het vertrouwen van je klanten vergroot, de frictie bij retouren verlaagt en dus de klantbeleving kan verbeteren.