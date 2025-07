Duizenden uren werk en pure overtuiging, toch flopte zijn idee: ‘Eén aankoop zegt meer dan 1.000 views’

Na een blunder had Desmond Boateng echt een goed ondernemersidee, dacht hij. Zijn ideeën waren scherp, hij zag helder waar de kansen lagen en zijn aanbod groeide. Alleen de vraag naar zijn product bleef uit. In zijn expertblog vertelt Desmond Boateng welke drie vragen bepalen of een ondernemersidee echt iets gaat opleveren.

Lees verder onder de advertentie

Desmond Boateng Digitale marketingexpert en oprichter DGTLbase Desmond Boateng is een ervaren digitale marketingexpert. De manier waarop hij SEO combineert met zijn scherpe commerciële drive, heeft hem laten uitblinken in de online marketingscene. Desmond heeft een uitzonderlijk trackrecord in het laten groeien van startups tot scale-ups en het snel vergroten van de omzet van scale-ups. Zijn ervaring met online marketing strekt zich uit over verschillende sectoren, waaronder supply chain, AI, legal tech, marktplaatsen, e-commerce & SaaS. Naast zijn expertise op het gebied van online marketing, is Desmond gepassioneerd over diversiteit en ondernemerschap. Hij ziet het als zijn ultieme uitdaging om van DGTLbase een broeinest voor talent te maken door een inclusieve cultuur neer te zetten.

In 2014 startte ik samen met mijn huidige compagnon Coupontrade, een marktplaats voor ongebruikte hotelbonnen en e-tickets. Het idee ontstond na een persoonlijke blunder: ik kocht via Vakantieveilingen.nl een vakantie naar Egypte en ging ervan uit dat je die wel kon annuleren. Niet dus. Bon gekocht = verplicht gaan. Dat was het zaadje: wat als je via een platform ongebruikte vouchers kon doorverkopen of ruilen?

Alles op alles voor slimme marktplaats

Dus startten we met bouwen in 2012 en was het platform eind 2013 klaar. We investeerden ieder verspreid over twee jaar zo’n 2.496 uur van onze tijd, gooiden al ons spaargeld erin en werkten vanuit pure overtuiging. Met resultaat: we kwamen op #1 in Google voor termen als ‘hotelbonnen kopen’ en kregen zelfs media-aandacht met een positief artikel in De Telegraaf, waarin ons platform werd gepresenteerd als een slimme marktplaats voor ongebruikte hotelbonnen. Ons aanbod van ongebruikte vouchers groeide gestaag.

Lees verder onder de advertentie

Maar waar het echt om draaide, de verkopen? Die bleven uit. In totaal verkochten we slechts 24 bonnen in een heel jaar tijd.

Lees ook: Hard werken is geen garantie voor winst: zo zorg je dat er geen geld meer uit je bedrijf lekt

Waar ging het mis met ons ondernemersidee?

Terugkijkend was het probleem glashelder: we bouwden op aanbod in de markt. En dat is niet hetzelfde als vraag.

Lees verder onder de advertentie

1. Is er naast aanbod ook échte vraag?

Je kunt aanbod verzamelen tot je een ons weegt, maar zonder bewezen koopvraag kom je niet veel verder. Bij Coupontrade hadden we honderden bonnen klaarstaan, maar geen rijen kopers die enthousiast bonnen aanschaften.

Wat mij in het begin overtuigde van de grote slagingskans van ons ondernemersidee? De talloze bonnen die op Marktplaats werden aangeboden. Mijn aanname: als er zoveel mensen iets te koop zetten, dan is er vast vraag. Fout gedacht. Want wat ik zag was vooral aanbod, dus mensen die ergens vanaf wilden. Niet de vraagkant van mensen die geïnteresseerd waren om coupons over te nemen. Die interesse leek groot door het aanbod, maar in werkelijkheid kregen de meeste advertenties vaak wekenlang geen enkele reactie.

De juiste vraag die ik mezelf had moeten stellen was dus niet: “Kan ik iets aanbieden?” maar: “Is er iemand actief op zoek naar wat ik verkoop?”

Lees verder onder de advertentie

Door deze vraag serieus te beantwoorden, had ik honderden uren kunnen besparen. Bijvoorbeeld met een simpele landingspagina met het aanbod, gecombineerd met advertenties via Google, Meta of een relevant kanaal, had al snel laten zien of mensen daadwerkelijk doorklikken, reageren of converteren. In mijn geval had ik ook op Marktplaats advertenties kunnen plaatsen, maar dan aan de koperskant: „Wil je een hotelbon overnemen?” Als daar geen reacties op komen, weet je dat je geen product–marktfit hebt.

Belangrijk hierbij is dat je vooraf een testbudget en een heldere hypothese formuleert. Bijvoorbeeld: „Als minstens 5 procent van de bezoekers op de landingspagina een aanvraag doet, is het idee kansrijk.” Zo houd je het concreet en voorkom je dat je blijft doortesten zonder duidelijke grens tussen succes en geen interesse. Validatie gaat niet alleen over iets proberen, maar vooral over weten wanneer je moet stoppen of juist doorpakken.

2. Wat wil de zoeker achter die #1-positie écht?

Wie droomt er niet van om die #1 positie in Google te bereiken? We rankten op termen als ‘hotelbonnen kopen’ en ‘vakantieveilingen bon verkopen’. Maar bovenaan in Google staan is geen garantie voor conversie. Achteraf bleek dat veel van die zoekers helemaal niet klaar waren om te kopen. Sommigen waren op zoek naar informatie, anderen naar kortingscodes en weer anderen wilden gewoon even rondkijken.

Lees verder onder de advertentie

SEO zonder intentiecheck is als een flyer uitdelen in een bibliotheek: veel mensen krijgen je te zien, maar er is niemand die iets bij jou wil kopen.

Grappig genoeg begon ik in diezelfde periode als SEO-specialist bij een techbedrijf. Daar kon ik deze les meteen toepassen. In plaats van klakkeloos te optimaliseren op volume, gingen we veel gerichter kijken naar zoekintentie: waarom zoekt iemand dit en wat wil die persoon eigenlijk bereiken?

Die omslag van ranken op positie naar goed ranken op betekenis maakte meteen een wereld van verschil in conversie.

Lees verder onder de advertentie

3. Is er koopintentie of alleen nieuwsgierigheid?

Verkeer is waardeloos als het niet converteert. We zagen duizenden bezoekers op Coupontrade, maar minder dan één promille rekende af. Als mensen vooral ‘even komen kijken’ bouw je geen businessmodel – dan bouw je een vitrine.

En dat is een probleem dat dieper gaat dan SEO alleen. Het is een valkuil bij vrijwel elke vorm van marketing: veel bereik, maar weinig resultaat. Simpelweg omdat je de intentie van je doelgroep niet goed begrijpt.

Deze vraag: “schuilt er koopintentie achter deze zoekwoorden of alleen interesse?” moet je bij élk kanaal en bij elke campagne stellen. Voor iedere uiting en elke fase in de (vaak niet-lineaire) customer journey moet je bepalen wat het doel is. Wil je conversie of werk je aan zichtbaarheid, vertrouwen of merkherkenning?

Lees verder onder de advertentie

Het is helemaal niet erg als mensen komen ‘kijken’, zolang je dát ook als doel hebt. Maar het wordt problematisch als je verwacht dat kijkers meteen kopers zijn en je hele model daarop baseert.

Lees ook: Jouw Instagramposts straks bovenaan in Google? ‘Meer dan ooit telt de inhoud van je teksten op social’

Leren van het ondernemingsplan

In ons oorspronkelijke ondernemingsplan stonden scherpe ideeën: veilingsystemen, pakketten voor verkopers, veilige overdracht van bonnen via PDF-upload. We zagen ook helder waar de kansen lagen; veel aanbiedingen op Marktplaats vielen stil, en wij konden met onze digitale coupons echt een verschil maken.

Lees verder onder de advertentie

Maar wat we overschatten, was het gedrag van consumenten. Ze willen zekerheid. Een bon met beperkte geldigheid kopen van een vreemde voelde, hoe goed geregeld ook, toch te riskant. Zeker zonder een grote naam of vertrouwd platform erachter.

Mijn advies aan iedere ondernemer

Wat je ook doet met je onderneming, of je nu een app bouwt, een dienst aanbiedt of een product op de markt brengt: stel jezelf deze drie vragen. Niet ná je investering, niet na het volledig uitbouwen van je plannen, maar vóór je eerste wireframe. Onderzoek je markt. Ga niet uit van verkeer, maar van behoefte. Ga niet uit van zichtbaarheid, maar van intentie.

En bovenal: test vroeg, vanaf het allereerste begin. Laat mensen betalen, niet alleen klikken. Zelfs één echte aankoop zegt meer dan duizend views.

Lees verder onder de advertentie

Soms moet je falen om iets écht te leren. Coupontrade was niet zomaar een mislukking, het was een echte reality check. Geen klanten, wél een bak kennis. Sindsdien kijk ik anders naar ideeën: het gaat niet om wat ik wil maken, maar om wat mensen echt willen hebben.

Want eerlijk? Honderden views zijn niks waard als niemand op ‘afrekenen’ klikt.

Lees ook: 60 procent tijdwinst én een hogere ROAS: hoe deze ondernemer AI inzet voor winstgevende groei