Waarom je posts op sociale media niemand boeit: ‘Durf je mening te geven, ook als mensen het oneens zijn’

Je post regelmatig berichten op LinkedIn, Instagram of Facebook. Een teamupdate hier. Een project daar. Misschien een vacature. En toch gebeurt er... niets. Geen reacties. Geen bereik. Geen effect. Terwijl je wel zichtbaar bent, toch? Dat is precies waar het misgaat: zichtbaar zijn is niet hetzelfde als iets zeggen. Expertblogger Carlijn Bekker vertelt hoe je wel goede content maakt.

Carlijn Bekker Carlijn Bekker is oprichter van SOSOCIAL, een consultancy- en trainingsbureau voor socialemediateams van snelgroeiende merken. Ze helpt hen door te breken met content die werkt. Met haar bewezen aanpak worden merken winstgevender, zichtbaarder én onafhankelijker van externe bureaus. Sociale media worden zo niet langer een kostenpost, maar een kanaal dat bijdraagt aan businessgroei.

Veel mkb-bedrijven blijven steken in tamme, afgestemde content waar niemand iets mee doet. Je bent aanwezig, maar niemand onthoudt je. Sociale media zijn bij veel bedrijven een doorgeefluik geworden. Alles wordt gecheckt (en gladgestreken!) door meerdere mensen. Elk scherp randje wordt eruit gehaald. En het resultaat? Inhoud waar niemand zich aan stoort, maar ook niemand iets bij voelt. Als je alles afstemt tot niemand er iets van kan vinden, blijft er niks over wat iemand wil volgen. Geen bereik. Geen klanten. Wel tijd, moeite en frustratie.

Je socials voelen leeg, omdat je ruggengraat ontbreekt

In een tijd waarin AI in twee klikken een ‘professionele post’ produceert, zit niemand te wachten op nóg een veilig rijtje tips. Juist nu is het moment om onvergelijkbaar te zijn in je communicatie – en zéker op sociale media, waar duizenden bedrijven vechten om de aandacht van die ene klant. Dat doe je met iets wat AI nooit zal hebben: karakter. Het unieke karakter van jouw organisatie.

Mensen moeten weten wie je bent. Wat je als organisatie of oprichter belangrijk vindt. Waarom jij het anders doet. Zodra je dat durft te laten zien – jouw visie, jouw toon, jouw keuzes – val je op tussen de massa. Dan ben je niet gewoon ‘een bedrijf op LinkedIn’, maar een merk dat blijft hangen.

Veel ondernemers posten omdat ze denken dat het moet. Maar als je alleen maar zendt zonder overtuiging, landt het nergens. Je vertelt wat je doet, maar niet waarom. Je laat wie je bent zien, maar niet waar je voor staat. Zichtbaarheid is geen vinkje op je dagelijkse to do-lijst. Tenminste, als je impact wil maken.

Zorg voor een glasheldere boodschap

Zijn er dan echt geen bedrijven of organisaties te vinden die ballen hebben op sociale media? Echt wel. En trek je er vooral aan op. Een organisatie die het schoolvoorbeeld is van lef tonen op sociale media (ik mocht ze zelf een aantal jaren helpen met hun sociale strategie) is dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier. Wat jij van ze kan leren? Ze kiezen een kant. Altijd. Hun tone of voice is scherp, hun boodschap is niet voor iedereen, maar wél glashelder.

Wil jij dat ook? Zo moeilijk is het niet: durf je mening te geven, ook als niet iedereen het met je eens is. Zonder lovers, geen haters. Laat zien waar je als organisatie voor staat – of het nou gaat over duurzaamheid, personeelsbeleid of klantbenadering.

En ja, dit kan ook als je geen stichting bent. Kijk naar Tony’s Chocolonely. Zij durven op sociale media hun visie te blijven herhalen – zó vaak dat je ‘m kan dromen. Neem bijvoorbeeld deze post over stijgende cacaoprijzen: geen luchtige marketingcopy, maar een duidelijke boodschap over structurele armoede, klimaatproblemen én hoe hun model dat anders aanpakt. Geen brave update, maar een verhaal met urgentie, visie en lef. Ze maken duidelijk waar ze voor staan, wat ze anders doen én wat jij daarmee kunt.

‘Maar wat als ik geen grote missie of activistische boodschap heb?’

Goed nieuws: dat hoeft ook niet. Je hoeft geen Tony’s of Wakker Dier te zijn om herkenbaar en overtuigend te communiceren. Het gaat niet om grootsheid. Het gaat om duidelijkheid.

Je hoeft niet de wereld te verbeteren, maar je moet wél kunnen uitleggen waar jij als bedrijf voor staat en waarom je bepaalde keuzes maakt. Dat is een waarde. En precies daar zit je verhaal. Niet in de missie op de muur, maar in de keuzes die je elke dag maakt. Laat zien waar je in gelooft; op jouw niveau, op jouw manier. Want visie is niet alleen voor grote merken. Het is voor iedereen die serieus genomen wil worden.

Liever echt dan perfect

Wil je dat je sociale media voor je organisatie werkt? Zorg dan dat je iets zegt dat mensen onthouden. Niet schreeuwerig. Niet dramatisch. Gewoon helder. Eigen. Eerlijk. Laat zien waar je voor staat. Deel waarom je bepaalde keuzes maakt: Waarom voer je die prijsverhoging door? Waarom stop je met iets? Geef context: Waarom ben je trots? Wat ging eraan vooraf? Wat kunnen anderen hiervan leren? En tot slot: Gebruik echte foto’s, laat je mensen zien, geef een kijkje achter de schermen. En schrijf daar een verhaal bij dat ergens over gaat.

