Is jouw SEO-content rijp voor het grofvuil?

De tijd dat je met slappe content en overmatig gebruik van zoekwoorden hoger in Google kon scoren, lijkt echt voorbij. Niet alleen omdat het voor bezoekers geen toegevoegde waarde heeft (deze teksten worden bijna nooit gelezen), maar ook omdat de grootste zoekmachine hier nu klaar mee lijkt te zijn. Wat nu? Consultant Marco Bouman legt het uit in zijn blog.

De afgelopen periode heeft Google meerdere helpful content updates doorgevoerd, en deze werken nu realtime in het algoritme. Hiermee streeft Google ernaar om de relevantie en kwaliteit van online content sterk te verbeteren.

Door deze updates zijn deze affiliate-websites zwaar getroffen. Ze hebben ongeveer 40 procent van hun maandelijkse verkeer verloren

Affiliate websites zwaar getroffen

De Google helpful content updates van september vorig jaar en maart dit jaar hebben een aanzienlijke impact gehad, vooral op zogenoemde affiliate websites. Deze websites verdienen geld aan advertenties, maar de content om in Google te ranken is vaak van lage kwaliteit. Het is content die je overal tegenkomt.

Door deze updates zijn deze affiliate websites zwaar getroffen. Ze hebben ongeveer 40 procent van hun maandelijkse verkeer verloren, en sommige zelfs nog meer. Miljoenenschade. Dit lijkt een voorproefje van wat ons allemaal te wachten staat als we niks doen.

AI-tools en SEO

Waar vroeger SEO-teksten vol stonden met zoekwoorden om zoekmachines duidelijk te maken waar een pagina over ging (soms wel 3 procent van het aantal woorden), is het nu duidelijk dat zoekmachines veel intelligenter zijn geworden en deze overmatige hoeveelheid zoekwoorden niet meer nodig hebben.

Zeker met de komst van AI-tools, die zoekmachines zelf ook gebruiken, kunnen ze feilloos bepalen waar een pagina over gaat. Deze SEO-switch raakt ons allemaal, vooral bedrijven die grotendeels afhankelijk zijn van organisch verkeer via Google.

Google heeft uitgebreide richtlijnen gepubliceerd om te helpen begrijpen hoe je hoogwaardige content kunt maken die goed scoort in de zoekresultaten

Wanneer je webwinkel of website voornamelijk afhankelijk is van organisch verkeer (SEO-verkeer), dan is het tijd om het roer om te gooien en echte content te gaan maken. Met de oude standaard SEO-content ga je het niet redden. Deze lage kwaliteit content kan uiteindelijk bij het grofvuil.

Wat kun je doen?

Google heeft uitgebreide richtlijnen gepubliceerd om te helpen begrijpen hoe je hoogwaardige content kunt maken die goed scoort in de zoekresultaten. En er is een lijst met vragen opgesteld zodat iedereen die met SEO bezig is, zelf kan nagaan hoe het met de kwaliteit van hun SEO-content gesteld is.



Uit deze uitgebreide lijst heb ik tien vragen geselecteerd. Als je één keer of vaker nee antwoordt, is het tijd je SEO-content aan te passen aan de nieuwe richtlijnen van Google:

• Biedt jouw content originele en unieke informatie die elders niet te vinden is?

• Geeft jouw content een uitgebreide beschrijving van het onderwerp?

• Is de content op jouw website iets wat je zelf zou delen en aanbevelen?

• Is de inhoud geschreven of beoordeeld door een expert of iemand met aantoonbare kennis van het onderwerp?

• Toont je inhoud duidelijke expertise uit eerste hand, gebaseerd op daadwerkelijk gebruik van een product of dienst?

• Zal iemand na het lezen van je content het gevoel hebben dat ze voldoende over een onderwerp hebben geleerd om hun doel te bereiken?

• Is jouw content primair gericht op lezers en gebruikers, en niet op zoekmachines?

•Zijn je teksten handmatig geschreven zonder gebruik te maken van geautomatiseerde systemen?

• Is de lengte van je pagina’s niet gebaseerd op een vast aantal woorden?

• Pas je de datum van pagina’s alleen aan als de inhoud daadwerkelijk wordt gewijzigd?

Ik heb deze vragen al door een aantal bedrijven laten beantwoorden, en je raadt het al: de meeste SEO-content voldoet niet aan de nieuwe richtlijnen.

Nieuwe Helpful benadering

De nieuwe richtlijnen van Google gaan niet alleen over de inhoud, maar ook over de gebruikservaring op je website. Wanneer uitstekende inhoud niet leesbaar is, heeft je bezoeker er ook niets aan.

Hier zijn enkele aspecten die naast je SEO-content belangrijk zijn:

Leesbaarheid en contentopmaak

Zorg voor een duidelijk lettertype, een goede alinea-indeling, en logisch gebruik van koppen (H1, H2, H3) voor een gestructureerde en gemakkelijk te lezen tekst.

Klikbare inhoudsopgave

Voeg een inhoudsopgave toe aan lange pagina’s, zodat gebruikers snel naar relevante secties kunnen navigeren zonder de hele inhoud te doorzoeken.

Interne links en content-hiërarchie

Gebruik interne links om gerelateerde onderwerpen te verbinden, en zorg voor een duidelijke hiërarchie in de content, zodat gebruikers eenvoudig hun weg kunnen vinden.

Informatie over de auteur en contactgegevens

Vermeld informatie over de auteur, zoals een korte biografie en expertise, om vertrouwen op te bouwen. Voeg contactgegevens toe voor een betere gebruikerservaring.

Afbeeldingen en multimediale elementen

Gebruik afbeeldingen en video’s om content te verrijken. Zorg voor relevante alt-teksten en optimaliseer media voor snelle laadtijden zonder de leesbaarheid te belemmeren.

Hoe helpful is jouw content en website?

Helpful Content Maken: de aanpak

In mijn volgende blog bespreek ik een praktische aanpak om je standaard SEO-content te transformeren naar helpful content.

