Klaar voor de volgende stap? Zo zet je AI optimaal in voor je sociale media

Van gezichtsherkenning tot razendsnelle probleemoplossing: kunstmatige intelligentie is niet alleen alomtegenwoordig, maar ook een zogeheten goudmijn voor ondernemers die willen innoveren. Short Content Expert Jan de Keijzer vertelt in zijn expertblog hoe AI jouw bedrijf kan helpen.

We kunnen er inmiddels echt niet meer omheen. Kunstmatige intelligentie is overal en wordt inmiddels ook steeds meer gebruikt. Artificial Intelligence (AI) is de kunstmatige intelligentie waardoor computers en systemen steeds meer kunnen en zichzelf steeds meer dingen kunnen aanleren.

Onder andere het herkennen van beelden, het begrijpen en produceren van teksten en het oplossen van complexe problemen kunnen op deze manier worden versneld en versimpeld.

Social Media en AI

Ook op het gebied van social media is er steeds meer mogelijk met artificial intelligence. Zo zijn er inmiddels verschillende tools op de markt te vinden die ieder hun eigen specialisme hebben. Op het gebied van short content kun je bijvoorbeeld denken aan een tool die je helpt om korte clips te maken van jouw videomateriaal. Gaat het om het bedenken van onderwerpen voor blogs? Ook dan kun je tegenwoordig heel veel input uit verschillende tools halen.

Het is belangrijk om zelf altijd te controleren wat AI voor je heeft gemaakt. Er is namelijk een kans dat er fouten in gemaakte content zitten.

Vergroot je kans om viral te gaan

Wanneer je gebruikmaakt van een handige tool om gemakkelijk video’s te knippen tot short content kun je bijvoorbeeld gebruikmaken van de app Dumme. Deze tool helpt je bij het maken van deze korte clips die vervolgens kunnen worden gedeeld op TikTok, Instagram, Snapchat of een van de andere sociale platformen.

Dumme herkent belangrijke fragmenten in jouw gemaakte videomateriaal die mogelijk viraal zouden kunnen gaan en regelt daarnaast ook automatisch de transcriptie van jouw video. Op dit moment is de Nederlandse databank bij deze app nog niet zover ontwikkeld, waardoor er vrij veel fouten in transcripties naar voren komen.



Altijd bereikbare klantenservices

Naast het plaatsen van video’s, foto’s en updates, worden sociale kanalen ook regelmatig ingezet als klantenservice. Om de klantervaring naar een hoger niveau te tillen wil je natuurlijk het liefst dat jouw klanten altijd een goede behandeling krijgen. Door gebruik te maken van AI-gestuurde chatbots kun je snelle en nauwkeurige antwoorden geven aan je klanten, ook buiten kantooruren.

Hierdoor verhoog je de betrokkenheid en klanttevredenheid en kan ook de reactietijd worden verbeterd. Jouw klant krijgt binnen een korte periode een antwoord, waar hij niet eerst uren op heeft hoeven wachten. Daarnaast kun je deze tools zelfs zover inrichten dat eventuele problemen opgelost worden voor jouw klanten.



Bij de Keijzer Online maken we al veel gebruik van AI. Onder andere op het gebied van agenda plannen en het beantwoorden van basisvragen die bij ons binnenkomen. Dit helpt ons het werkproces zo efficiënt mogelijk in te richten zodat we op andere dingen kunnen focussen voor onze klanten.

Leren, leren, leren

Kunstmatige intelligentie is uiteindelijk helemaal niets zonder input. Het systeem leert van de informatie die je het geeft. Van vraagstukken tot geïmplementeerde informatie. Zo zijn er inmiddels complete klantenservicetools waarbij je jouw informatie van de website kunt implementeren om vervolgens antwoorden te kunnen geven op vragen van jouw klanten.

Maar ook bij andere tools voor AI werkt dit zo. Het is echter wel belangrijk dat wanneer je gebruikmaakt van AI, je informatie blijft aanvullen. Zo kan de tool zich namelijk steeds verder ontwikkelen.

Fantastische content dankzij AI

Het maken van content voor online gebruik is voor veel bedrijven een uitdaging. Toch biedt de komst van AI, en daarmee ook de komst van verschillende toepassingen, zeker een oplossing. Weet je niet zo goed wat je wil maken op het gebied van videocontent? Laat ChatGPT gewoon een compleet script schrijven voor jouw volgende video.

Maar ook op het gebied van fotografie, animatie en captions kun je dankzij kunstmatige intelligentie behoorlijk wat bereiken. Adobe Photoshop maakt het je bijvoorbeeld extra gemakkelijk om foto’s te bewerken met de plug-in in de nieuwere versies. Het Nederlandse Captor.app creëert ondertiteling met leuke stijlen. En zo zijn er nog tal van andere mogelijkheden te benoemen op het gebied van creatieve creatie.



Het perfecte bericht op social media

Is jouw inspiratie eventjes ver te zoeken? Heb je een writers block? Ook voor het schrijven van berichten voor sociale media kun je ontzettend veel kanten op met AI. Of het nu gaat om het maken van een caption (beschrijving) voor een afbeelding op Instagram of het schrijven van een lange post op LinkedIn. Er zijn inmiddels verschillende plugins, waaronder LinkedRadar en Engage AI, te vinden die samenwerken met ChatGPT om je hierbij te helpen.



AI is een perfecte en waardevolle aanvulling op jouw strategie voor sociale media. Toch is het belangrijk om te onthouden dat kunstmatige intelligentie geen vervanging is én kan zijn voor menselijke betrokkenheid en menselijke creativiteit. Het controleren van het gemaakte materiaal en de input vanuit de professional zorgen ervoor dat AI-tools op een ethische en effectieve manier kunnen worden ingezet.

Betrokkenheid vergroten en betere strategie

AI biedt ongekende mogelijkheden om jouw strategie op social media te versterken en daarnaast ook je online aanwezigheid te optimaliseren. Door gebruik te maken van AI-tools op het gebied van onder andere contentcreatie, advertentie optimalisatie en het uitvoeren van gegevens- en sentimentanalyses, kun je jouw inspanningen naar een hoger niveau tillen. Er zijn verschillende tools die je hierbij kunnen helpen, waaronder het Nederlandse Brainvine & AdCreative. Daarnaast kun je jouw betrokkenheid op deze manier verder vergroten en kun je zorg dragen voor een effectievere klantenservice.



Ben jij er klaar voor om de volgende stap op het gebied van (online) content creatie en het verbeteren van je klantenservice te nemen? Ga er dan voor! De meeste tools op het gebied van kunstmatige intelligentie kunnen gratis worden uitgeprobeerd voor een korte periode, of zijn volledig gratis te gebruiken. Waar wacht je nog op?