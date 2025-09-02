Personeel vinden? Zo bespaar je met social hiring tot 50 procent van een jaarsalaris

Waarschijnlijk zet je social media al in voor zichtbaarheid of het werven van klanten. Misschien zie je zelfs al effect in je vindbaarheid op Google. Maar wist je dat het ook dé oplossing kan zijn voor één van je grootste ondernemersuitdagingen? Personeelstekort. Carlijn Bekkers biedt inzichten én tips.

Carlijn Bekker is oprichter van SOSOCIAL, een consultancy- en trainingsbureau voor socialemedia-teams van snelgroeiende merken. Ze helpt hen door te breken met content die werkt. Met haar bewezen aanpak worden merken winstgevender, zichtbaarder én onafhankelijker van externe bureaus. Sociale media worden zo niet langer een kostenpost, maar een kanaal dat bijdraagt aan businessgroei.

In Nederland kampen we al jaren met een structureel tekort aan goede mensen. Ondernemers die het niet voor elkaar krijgen hun team op peil te houden, zien hun bedrijf stagneren of erger: stoppen. En bedrijven die wél groeien kunnen vaak niet snel genoeg opschalen omdat ze simpelweg de mensen niet hebben. Zonde.

Personeelstekort? Dit is wat het je echt kost

Daar komt social hiring om de hoek kijken. Dé manier om niet alleen nieuw personeel aan te trekken, maar ook nog eens personeel aan te trekken dat een perfecte match is met de cultuur van jouw organisatie, zodat je niet alleen nieuw talent binnenhaalt, maar ook personeel dat langer dan drie maanden blijft.

En je niet drie maanden later weer van voren af aan begint met het hele aanneemproces, met de tijd en kosten die daarbij komen kijken. De cijfers liegen er niet om; er wordt gesproken van 30 procent tot 50 procent van het jaarsalaris van zo’n bad hire. Recruitmentkosten, dan heb je ook nog inwerktijd, tijdelijke invalkrachten en ontregeling van het team, dus waarschijnlijk kost het je als ondernemer uiteindelijk nog veel meer.

Jouw oplossing: social hiring

Social hiring is een geweldige manier om die bad hires te voorkomen, mits je het op de juiste manier inzet. Een link van je vacature op social media slingeren is dat niet. In een tijd van krapte op de arbeidsmarkt hebben professionals werk voor het uitkiezen. Ze gaan niet meer alleen voor een baan binnen hun vakgebied in een ‘best wel’ passende rol. Ze willen meer. Werken bij een bedrijf waar ze achter staan, en een fijne bedrijfscultuur waarin ze zich thuis voelen.

Dat betekent dat het belangrijker dan ooit wordt om op social media te laten zien waar je voor staat en door mensen een kijkje in de keuken te geven van jouw organisatie.

Eerst de kern dan de content

Dus: waar begin je? Simpel: je kern. Als jij geen flauw idee hebt waar je organisatie voor staat, weet die potentiële sollicitant het ook niet. Tijd om te werken aan je werkgeversmerk. En dat gaat verder dan een mooi logo of wervende tekst op een werken-bij-site (die overigens wel erg belangrijk is).

Denk eens na over je kernwaarden. Waar staat je bedrijf écht voor? En zorg dat dit niet alleen ergens in een document op de computer van het People-team staat, maar zorg dat dit in de organisatie leeft. Je kunt niet op papier staan voor vrijheid maar tegelijk te wantrouwend zijn om je personeel thuis te laten werken. Je kunt geen ‘open’ cultuur hebben, maar medewerkers niet mee laten beslissen over belangrijke zaken. Voorkom dat je vervalt in algemene leuzen én maak het concreet. Wat betekent die open communicatie dan? Voorkom platte statements en ga de diepte in. Personeel komt niet meer voor een tennistafel en leuke vrijdagmiddagborrel.

Voorkom platte statements en ga de diepte in. Personeel komt niet meer voor een tennistafel en leuke vrijdagmiddagborrel

En belangrijk: dat mooie werkgeversmerk maak je niet alleen, maar met je medewerkers. Wat maakt dat ze werken in je organisatie zo leuk vinden, waarom past de organisatie zo goed bij ze, maar ook: wat zouden ze graag anders zien? En als je een beetje ballen hebt, bel je oud-medewerkers op met de vraag waarom ze vertrokken zijn. Dan krijg je echt een eerlijk, rauw beeld van de huidige bedrijfscultuur.

Maak sollicitanten fan

Als talent op je social media-kanalen al kan zien en voelen waar jij als bedrijf voor staat, kunnen ze direct een afweging maken of dit past bij hoe ze zelf zijn en waar ze graag willen werken. En ja, dat betekent dat sommige mensen niét solliciteren, maar het betekent ook dat degene die wél solliciteren waarschijnlijk supergoed bij jouw bedrijfscultuur passen. Sterker nog: als jij een beetje je best doet op social media krijg je het voor elkaar om mensen zo enthousiast te maken over je bedrijf, nog voordat ze op sollicitatie zijn geweest. Je hoeft dus ook veel minder bang te zijn dat ze na een lang sollicitatieproces toch liever voor een ander bedrijf kiezen waar ze ook een rol krijgen aangeboden (zelfs als dat bedrijf misschien wat meer salaris biedt). Ze zijn immers al fan van jouw (werkgevers)merk.

Kort door de bocht, want een werkgeversmerk opzetten vraagt meer dan ik kan toelichten in een blog. Maar dat is de eerste stap voor je ook maar na kunt gaan denken over content. Heb je een sterke basis voor jouw employer branding? Vervolgens maak je content die voortvloeit uit dat werkgeversmerk.

Maak content die de sfeer laat proeven van je bedrijf

Belangrijk: ga voor echte verhalen van medewerkers. Jij kunt wel zeggen dat het een geweldig bedrijf is, maar liever laat je dat je medewerkers zeggen (en liever maak je werken bij jouw organisatie zo leuk, dat ze het uit zichzelf van de daken - aka hun socials - schreeuwen). Maak content die de sfeer laat proeven van je bedrijf. De Efteling is daar een leuk voorbeeld van. Het bedrijf presteert met zijn employer branding content geweldig op Instagram en TikTok . Werkplezier (belangrijk onderdeel van hun werkgeversmerk) staat centraal: de combinatie van unieke ervaringen, een communitygevoel en veel gezelligheid vormt hun employer brand. Daarnaast laten ze een breed scala aan functies zien (en hoe een dag in zo’n functie eruitziet) en zetten ze in op ambassadeursschap .

Consistentie is key (ook na de eerste werkdag)

Een van de belangrijkste misverstanden over employer branding content op social media: het bedrijf moet geweldig zijn en dat moet vooral op social media terugkomen. Fout. Mensen voelen het direct als je socials een shiny PR-praatje over de organisatie worden. Je wil geen perfect plaatje schetsen. Je wil een realistisch beeld schetsen. Waarom? Omdat je anders misschien wel geweldig personeel aantrekt, maar ze na de onboarding gillend wegrennen, omdat de realiteit niet lijkt op het beeld dat je geschetst hebt. Ben dus eerlijk. Hoe doe je dat dan? Deel ook de uitdagingen en moeilijke momenten; waar loop je als organisatie tegenaan; en hoe kom je samen tot een oplossing? Wat is je bedrijf wel, maar wat ook niet?

Goede mensen vinden is moeilijk, maar wie zich blijft verstoppen achter een vacaturetekst of stockfoto, maakt het zichzelf onnodig lastig

Belangrijk is dat je op social media en je site consistent bent. Je doet wat je zegt en je zegt wat je doet. Het is direct duidelijk waar jij voor staat en dat sijpelt overal in door; van het aanmeldproces tot de onboarding. En zelfs bij het afscheid van je collega’s.

Goede mensen vinden is moeilijk, maar wie zich blijft verstoppen achter een vacaturetekst of een stockfoto, maakt het zichzelf onnodig lastig. Laat zien wie je bent. Wat je drijft. Waar je voor staat. Niet alleen als merk, maar juist als werkgever. Je social media is geen digitaal prikbord, het is je krachtigste wervingskanaal. Tenminste, als je durft te laten zien wat er écht speelt. Doe je dat goed? Dan hoef je niet te jagen op toptalent. Dan komt het talent vanzelf naar jóú toe.

