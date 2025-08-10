Je concurrenten halen je in doordat ze ‘valsspelen’ met AI: zo gaat AI jouw organisatie helpen

Zie je bedrijven ineens grote verbeteringen maken of versnellen, zoals 24/7 klantondersteuning (en dan ook nog in alle talen)? Waarschijnlijk is de oorzaak hiervan AI. Het voelt misschien als valsspelen, maar AI kan het verschil maken of klanten voor jou of je concurrent kiezen. In zijn expertblog vertelt Sjoerd Koolen hoe je er wel en niet mee aan de slag moet.

Sjoerd Koolen Sjoerd, co-founder en ceo van WorkplaceBuddy, heeft meer dan zes jaar ervaring bij Microsoft, waar hij betrokken was bij de ontwikkeling van de adoptiepropositie voor Microsoft Nederland. In deze rol hielp hij grotere organisaties om het meeste uit Microsoft 365 te halen. Dit bleek nodig, maar niet schaalbaar. Daarom richtte hij WorkplaceBuddy op.

Bij partijen in de markt met wie we spreken zie ik sommige blunders al van ver aankomen. Deze organisaties geven AI toegang tot veel (of soms zelfs alle) organisatiedocumenten, en vervolgens gaan medewerkers aan de slag met AI. Ze vragen AI om presentaties te maken, nieuw beleid te ontwikkelen of belangrijke juridische documenten in concept te maken. Jij ziet dit vast ook misgaan. AI heeft hierdoor toegang tot conceptdocumenten, documenten die niet goedgekeurd zijn of waar nog geen consensus over is. Het gebruikt deze documenten als basis om zelf nieuwe documenten te genereren. En daar gaat het mis. Zoals een oud gezegde in de computerwereld luidt: garbage in is garbage out. Blijf hier scherp op.

Probeer niet Google te misleiden

Ik kwam nog twee andere blunders tegen die te interessant zijn om niet te delen. Zo liet de organisatie Tailride (voorheen GetInvoice) duizenden webpagina’s automatisch schrijven door AI. Het doel was om meer verkeer naar hun website te genereren met SEO en dat lukte ook. Het verkeer groeide maand na maand naar miljoenen kliks. Totdat hun website door Google een strafmaatregel kreeg, en van de ene op de andere dag hadden ze geen enkele bezoeker meer. De maatregel werd niet teruggedraaid, en de schade was onherstelbaar: de organisatie wisselde van naam, deed een uitgebreide rebranding en begon zo goed als opnieuw. De les: maak echte, waardevolle content voor je klanten en geen automatische content om Google te misleiden.

Een andere blunder kun je voorbij zien komen op e-commercesites. Webshopeigenaren gebruiken AI om snel titels en beschrijvingen van producten te genereren, waarbij soms het begin van het antwoord van AI nog terugkomt in de titels. Zo kun je bij Bol.com het volgende product kopen: ‘Getand grapefruitmes roestvrij staal 175 cm zwart - Keukenaccessoire. Als deze titel niet voldoet aan je wensen, laat het me dan weten, zodat ik deze kan aanpassen.’

Versnellen met AI

Van chatbots die klantvragen dag en nacht in elke taal beantwoorden, tot AI die automatisch teksten schrijft voor je website. Van AI die facturen automatisch inboekt, tot AI die automatisch je voorraad bijhoudt en tijdig bijbestelt. Het zijn maar een paar toepassingen waar je mee aan de slag kunt gaan.

Bij de partijen die we spreken zien we dat AI (veelal Copilot) in de digitale werkplek een prettige versneller kan zijn. AI fungeert dan vooral als assistent en helpt met bijvoorbeeld e-mails sorteren, samenvatten en concept antwoorden opstellen. AI die ‘meeluistert’ tijdens Teams-meetings, notulen maakt en actielijsten deelt, wordt ook als zeer prettig ervaren. Ook het vinden van bestanden wordt gemakkelijker met AI, doordat je niet precies op een bestandsnaam hoeft te zoeken, maar kan omschrijven waar het document over gaat.

Aan de slag: waar te beginnen?

Goed begrijpen wat AI is, wat het kan (en waar de beperkingen liggen), is de basis voor een succesvolle inzet. Dit basisbegrip is overigens ook een verplichting vanuit de Europese wet: de AI-verordening. Vervolgens is en blijft het belangrijk om vooral je gezond verstand te gebruiken als je met AI aan de slag gaat. Onderzoek de scenario’s waar je AI voor kunt inzetten, en neem de tijd om eerst met je team te experimenteren voordat je AI voor je klanten gebruikt.

Bij klanten die we spreken merken we dat er bij leidinggevenden nog werk aan de winkel is om AI überhaupt te begrijpen en de mogelijkheden voor zich te zien. Wij helpen met het opstellen van AI-beleid, want dat is de crux voor een succesvolle digitale toekomst voor organisaties. In dit beleid proberen we ook antwoord te krijgen op een zeer existentiële vraag: hoe ziet AI-leiderschap eruit in de toekomst?

Eén van de belangrijkste lessen die ik zou willen meegeven is: verloochen jezelf niet. Zet AI wel in om op hetzelfde niveau als je concurrentie te blijven, zet het maximaal in om efficiëntie te verhogen en tijd en geld te besparen. Maar pas op dat AI niet je merk en je unieke waarde vertroebelt of veralgemeniseerd. Het moet juist vooral bijdragen aan de unieke waarde die jouw organisatie biedt en dat is één van de kernvragen die je jezelf kan stellen: hoe gaat AI je organisatie hierbij helpen?

