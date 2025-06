Aan eindeloos zoeken in je Google zoekresultaten komt voor steeds meer mensen een einde. Zij hebben namelijk ontdekt dat ze gerichter via AI-tools kunnen zoeken. Als ondernemer zul je dus merken dat het zoekverkeer via Google afneemt. Hoe zorg je ervoor dat je website door de AI-tools wordt opgepikt? Marco Bouman legt het uit in zijn expertblog.

Bezoekers via Google of ChatGPT? Serieus verkeer via AI-tools is begonnen en zo zet je erop in

Lees verder onder de advertentie

Marco Bouman SEO- & CRO-consultant voor het mkb Marco Bouman is dé strategische partner voor mkb-bedrijven die hun website willen transformeren tot een krachtige marketingmachine. Meer relevante bezoekers, meer conversie en vooral: duurzame online groei. Sinds 2007 hielp hij meer dan vierhonderd bedrijven met een moderne, mensgerichte aanpak. Geen loze beloftes of ouderwetse trucjes, maar een bewezen mix van SEO, CRO en contentstrategie. Met focus op waardevolle content, conversieoptimalisatie en duurzame linkbuilding helpt Marco bedrijven niet alleen beter gevonden te worden, maar ook beter te presteren.

Een paar weken geleden zocht ik een vakantiehuisje in Zeeland. Ik had geen zin om twintig websites af te speuren of eindeloos te vergelijken, dus ik vroeg het gewoon aan ChatGPT: „Ik ben op zoek naar een vakantiehuisje in Zeeland dicht bij steden zoals Middelburg en Veere, het liefst midden in de natuur voor maximaal 100 euro per nacht.” Binnen een paar seconden kreeg ik een overzicht. Geen advertenties, geen zoekresultaten met SEO-trucs, maar directe suggesties, met naam, uitleg en… een klikbare link naar het vakantiehuisje. Ik klikte, ik keek rond, en jawel: ik boekte.

Later dook ik in Google Analytics-profielen van een aantal klanten. En wat ik daar zag, verraste me echt: verkeer vanuit ChatGPT en Perplexity. Niet veel, maar het stond er. Serieus verkeer, gewoon zichtbaar in de data. Tools waarvan ondernemers nu vaak nog denken dat dat voor later is, sturen nu al bezoekers naar echte websites.

Lees verder onder de advertentie

Zoeken verschuift: van Google naar AI

Nog lang niet iedereen gebruikt AI-tools. Maar wie het eenmaal doet, voelt direct het verschil. Niet alleen omdat je er ook plaatjes mee kunt maken of slimme vragen mee kunt stellen. Maar omdat je eindelijk die vragen kunt stellen die je al járen wilde intypen in Google en nooit deed. Google dwingt je in een paar zoekwoorden. Meer dan vier, en je raakt het spoor al kwijt.

AI? Daar kun je gewoon een échte vraag stellen. Voluit, zo lang als je wilt. En je krijgt een antwoord dat verder denkt dan alleen zoektermen. Een paar seconden extra typen bespaart je daarna vaak minutenlang klikken, zoeken en frustratie! Steeds meer jongeren en zakelijke zoekers merken dat nu al. Ze wisselen Google steeds vaker in voor Perplexity, of vooral: ChatGPT.

Lees ook: Werkt SEO nog als AI-tools zoals ChatGPT het overnemen?

Lees verder onder de advertentie

AI noemt je naam, maar klikt op je link

Alleen genoemd worden is leuk voor je trots, maar het levert je weinig op. Het is alsof je een poster ophangt aan een lantaarnpaal op een druk kruispunt. Je bent zichtbaar, heel even. Maar niemand blijft staan. AI-tools zoals ChatGPT en Perplexity noemen soms bedrijven, maar veel belangrijker: ze geven ook een klikbare link. En dát is waar het verschil ontstaat.

Want een klik vanuit een AI-tool is geen vluchtige ‘even kijken’-klik. Het is een gerichte stap. De vraag die eraan voorafging is vaak breed, contextueel en serieus. Dus wie klikt, is echt op zoek. En het mooie is: AI kijkt niet alleen naar zoekwoorden, maar naar betekenis, inhoud en relevantie. Als jouw content het beste antwoord geeft, heb je een serieuze kans om gelinkt te worden en dat levert niet zomaar verkeer op, maar verkeer dat matcht.

Waarom AI sommige sites wél noemt (en andere niet)

Vroeger kon je nog aardig scoren met een magere SEO-pagina van zeshonderd woorden. Wat zoekwoorden erin, een paar linkjes erbij en hop je stond ergens in Google. Maar genoemd worden met een URL in AI-tools? Dat vergt een heel andere aanpak.

Lees verder onder de advertentie

Je basis-SEO moet nog steeds kloppen. Maar dat is niet genoeg. AI werkt anders. AI zoekt niet naar trucjes, maar naar inhoud die antwoord geeft. Het moet kloppen en helder zijn. Jouw content moet het logische antwoord zijn op een serieuze vraag. En idealiter op een vraag waar iemand na het antwoord ook iets mee wil doen: dus met klikpotentie.

In plaats van pagina’s vol woorden, draait het nu om compacte content blokken met een hoge informatiewaarde per zin. Niet langer veel tekst, maar gerichte relevantie. Dat is waar AI op let.

Wat betekent dit voor jou als ondernemer?

Je hebt het misschien al gemerkt: zelfs als je hoog scoort in Google, levert dat steeds minder verkeer op. Mensen klikken minder. Google geeft het antwoord namelijk al zónder dat ze door hoeven te klikken. Dit noemen ze ‘zero click’.

Lees verder onder de advertentie

Op dit moment blijft al zo’n 60 procent van de zoekopdrachten zonder klik en dat percentage stijgt. De bezoeker heeft z’n antwoord al in de zoekmachine gekregen. Jouw website komt niet eens meer in beeld. Als online zichtbaarheid een belangrijk onderdeel is van jouw businessmodel, dan is het slim om mee te bewegen. AI-tools zijn daar nu een krachtig alternatief in. Ze geven geen advertentieblokken of tien blauwe links, maar gerichte antwoorden met één of enkele serieuze suggesties. En die suggesties bevatten vaak een link.

Investeren in zichtbaarheid binnen AI-tools betekent dus: niet alleen nieuw verkeer, maar nog belangrijker: kwalitatief verkeer. Mensen die klikken vanuit AI doen dat op basis van een specifiek antwoord. Ze zoeken geen afleiding. Ze zoeken jou. En de kans dat ze converteren, is veel hoger.

Wat kun je als ondernemer nu al doen?

AI-vindbaarheid is nog jong, maar je kunt nú al slimme stappen zetten. Hier zijn vier dingen die je direct kunt oppakken:

Lees verder onder de advertentie

0 1 . Zorg voor een sterk SEO-fundament

Veel AI-tools bouwen op zoekmachines als Bing. Dus als je basis wankelt, kom je niet eens in beeld. Zorg dat je site goed indexeerbaar is, technisch klopt en autoriteit opbouwt via andere sites. Zonder dit fundament blijft zelfs goede content onzichtbaar. 0 2 . Schrijf extreem specifieke content

AI zoekt geen algemeenheden, maar precieze antwoorden. Wees helder over wie je helpt, in welke situatie en met welk doel.



Niet: “Wij doen marketing.”



Wel: “Wij helpen coaches in de zorgsector met zichtbaarheid via SEO en AI.” 0 3 . Maak je content scanbaar en citeerbaar

AI leest in blokken, niet van boven naar beneden. Gebruik duidelijke koppen, korte alinea’s en lijstjes. Elke alinea moet op zichzelf waarde hebben. Dan is de kans groter dat AI jou letterlijk overneemt met link. 0 4 . Laat anderen over je praten



AI vertrouwt bronnen die vaker opduiken. Zorg voor vermeldingen op externe sites, in blogs, gidsen of interviews. Word je vaker genoemd, dan stijgt je geloofwaardigheid en dus je zichtbaarheid.

Dit is de voet van de berg

Niemand weet precies hoe snel AI-vindbaarheid zich gaat ontwikkelen. Of hoe het landschap er over een jaar uitziet. Maar één ding is zeker: het is begonnen. Het gaat niet meer om investeren in verkeer. Het gaat nu om investeren in de waardevolle klik die ontstaat op het juiste moment, bij het juiste antwoord.

Degene die klikt, weet wat hij zoekt. Zorg dat jij daar staat.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Jouw website beter vindbaar voor ChatGPT: ‘Bereid je nu al voor’