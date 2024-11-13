Als ondernemer is het altijd jij tegen jezelf

Als coach voor het mkb wil coach Harry Nijland ondernemers helpen om beter in te spelen op hun gevoelens en emoties. Vaak sta je als ondernemer immers oog in oog met jezelf.

De grootste uitdagingen komen niet altijd van buitenaf, maar van binnenuit. Of het nu gaat om een kritische stem die je vertelt dat je het niet goed doet of de angst om te falen, deze innerlijke dialoog speelt een grote rol in je succes en welzijn.



Hoe je innerlijke gesprek je groei beïnvloedt



De uitspraak “Het is altijd jij tegen jezelf” raakt de kern van zelfontwikkeling. De strijd die je voelt, de stem die aan je knaagt, kan zowel je grootste barrière als je grootste leermoment zijn. Je herkent het vast. We hebben allemaal conflicterende verlangens en gedachten: ambitie en twijfel, wilskracht en onzekerheid. Welke van deze stemmen je kiest om naar te luisteren, kan een enorm verschil maken in hoe je jezelf en je bedrijf ontwikkelt.



Zelfontwikkeling begint bij zelf-bewust-zijn: het bewust worden van de gedachten en emoties die ons aansturen. Dit betekent dat je verantwoordelijkheid neemt voor je keuzes en helder hebt waar je kracht en kwetsbaarheden liggen. Wanneer je als ondernemer inziet waar je goed in bent, maar ook waar je jezelf beperkt, neem je de eerste stap richting persoonlijke groei. Niet perfectie is het doel, maar voortdurende verbetering.

Tips om als ondernemer je innerlijke strijd om te zetten in rendement



Vanuit de dagelijkse praktijk heb ik als coach drie tips voor je om deze innerlijke strijd om te zetten in meer persoonlijke groei en veerkracht:



1. Reflecteer dagelijks op je vooruitgang en dankbaarheid



Neem aan het begin of einde van je werkdag even de tijd om stil te staan bij wat goed ging en wat je geleerd hebt. Noteer twee of drie dingen waar je dankbaar voor bent en één les of inzicht van de dag. Dit simpele ritueel helpt om je focus te verleggen van alleen presteren naar waarderen en leert je om op een positieve manier naar jezelf te kijken. Dit versterkt je zelfbewustzijn en brengt je kritische stem meer in balans.



2. Daag je zelfbeperkende gedachten uit



Zelfkritiek kan verlammend werken, zeker als je negatieve overtuigingen niet uitdaagt. Schrijf één keer per week een gedachte op die je tegenhoudt, zoals “Ik ben niet geschikt voor deze klus.” Analyseer deze gedachte: “Waar komt dit vandaan? Is dit waar? Welke feiten ondersteunen of weerleggen dit?” Door deze oefening wordt je bewust van je beperkende gedachten en creëer je ruimte voor een positiever en realistischer zelfbeeld. Het helpt je om met meer zelfvertrouwen uitdagingen aan te gaan.



3. Plan bewust momenten van zelfcompassie



Veel ondernemers zijn geneigd om altijd maar door te gaan zonder pauze, zelfs als het moeilijk is. Kies minstens één keer per week een moment om bewust iets te doen waar je van geniet, zonder druk of prestatiedoelen. Een wandeling, een boek lezen, of simpelweg even niets doen – het zijn momenten die je eraan herinneren dat je goed voor jezelf mag zorgen. Zelfcompassie is essentieel om niet overweldigd te raken door zelfkritiek en helpt je om veerkrachtig te blijven in je werk.



Zie innerlijke strijd als groeikans



Je kunt de innerlijke strijd die je als ondernemer ervaart zien als een kans voor groei, niet als een obstakel. De weg naar zelfontwikkeling is niet recht of makkelijk, maar de moed om jezelf beter te leren kennen en jezelf met begrip en compassie te benaderen, geeft je de kracht om je doelen te bereiken. Uiteindelijk groei je door telkens opnieuw de balans te vinden tussen ambitie en zelfzorg, tussen dromen en actie.



Met deze tips zet je stappen naar een meer veerkrachtige en zelfbewuste ondernemersgeest. Zo ben je niet alleen beter voorbereid op de uitdagingen van buitenaf, maar versterk je ook je eigen fundament als ondernemer.

