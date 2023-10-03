Het is een situatie die iedere ondernemer vroeg of laat tegenkomt: groeistagnatie. Die fase waarin je bedrijf niet meer lijkt te groeien, nieuwe klanten uitblijven en je zelf een paar opzeggers moet incasseren. Maar waarom gebeurt dit? Jorg Hartog legt uit hoe je als ondernemer die stagnatie kunt doorbreken.

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Jorg Hartog Match-day Een bevlogen expert op het gebied van acquisitie en new businessdevelopment. De betrokkenheid van Jorg in de missie van Match-day komt tot uiting in zijn vastberadenheid om bedrijven te helpen bij het aan tafel komen met nieuwe potentiële klanten. Vanaf zijn allereerste baan na zijn studie heeft Jorg zich persoonlijk toegewijd aan acquisitie, waarbij hij een aanzienlijke leercurve doorgemaakt heeft in het voeren van succesvolle gesprekken. Hij heeft een diepgeworteld geloof in de altijd aanwezige verkoopkansen. Naast zijn passie voor acquisitie heeft Jorg een grote interesse in marketing, met name de complexe haat-liefde verhouding tussen marketing en sales boeit hem mateloos. Jorg's expertise beloven nieuwe perspectieven te werpen op het cruciale samenspel tussen marketing en sales, en kunnen professionals in dit vakgebied inspireren om hun verkoopvaardigheden naar nieuwe hoogten te tillen.

Laat me je meenemen naar mijn eerste stappen als ondernemer. Ik herinner me nog goed hoe ik vol enthousiasme begon aan mijn eerste bedrijf, Match-day. Ter verduidelijking: Match-day helpt bedrijven met het ontwikkelen van een gestructureerd en effectief new businessproces. Hierdoor krijgen ze de mogelijkheid om met hun favoriete potentiële klanten aan tafel te komen.



Het was een tijd van groei en bloei waarin ik de klanten uit het warme netwerk en via mond-tot-mondreclame achter elkaar wist binnen te brengen. Maar na drie jaar van voorspoed kwam de voor mij onbekende maar onvermijdelijke hapering in de groei. Voor het eerst merkte ik als ondernemer hoe groeistagnatie eruit zag en voelde: weinig nieuwe klanten, bestaande klanten liepen af, flink geïnvesteerd in vierkante meters en daar kwam dus de stagnatie. Dit was geen tijdelijke hobbel, maar een cruciaal keerpunt voor de organisatie en voor mijn rugzak als ondernemer.



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Valley of death

Deze ervaring bracht me een kostbare les. Sparrend met andere ondernemers en zoekende naar oplossingen stuitte ik op de inzichten van Verne Harnish, auteur van de bestseller Scaling Up. Hij benadrukt dat groeistagnatie vaak samenhangt met het omzetvolume.

Na tien jaar ondernemen en honderden bedrijven te hebben geholpen met new businessgeneratie, durf ik het volgende te stellen: tussen een omzetpiek, waarin bedrijven floreren, en de zogenaamde valley of death, een kritieke fase waarin groei wordt bedreigd, zijn er aanzienlijk meer hordes die genomen moeten worden om überhaupt tot een volgende fase van succes te komen. De valley of death vertegenwoordigt de uitdagende overgangsfase waarin veel bedrijven stagneren of zelfs ten onder gaan door een gebrek aan groei en nieuwe kansen.

Naamsbekendheid cruciaal

Match-day gaf me door de stagnatie eigenlijk een boodschap: Jorg, het is tijd om te evolueren, anders komen we in de problemen. Ik begreep dat ik mijn strategie moest herzien en een frisse benadering moest vinden. En daar begon mijn zoektocht naar het vinden van het vertrekpunt, het begrijpen van mijn huidige positie en het vaststellen van mijn doelen.

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In die zoektocht realiseerde ik me dat naamsbekendheid cruciaal is, vooral als je afhankelijk bent van netwerken en mond-tot-mondreclame. In feite moet elk bedrijf, ongeacht de omvang, ervoor zorgen dat het zich op de radar bevindt van de kerndoelgroep. Met de term kerndoelgroep bedoel ik de bedrijven of consumenten die naadloos passen bij jouw product of dienst. Maar zelfs na het vergroten van mijn naamsbekendheid, bleven de leads achter. Het voelde als een plafond waar ik maar niet doorheen kon breken. Dit was het moment waarop ik besefte dat mijn groeimodel verzadigd was.



Heroverweeg je strategie

De bewijslast hiervoor was toen ik mijn belangrijkste zoekwoorden invoerde op Google. Het was pijnlijk duidelijk waarom ik zo weinig inkomende leads had. Mijn concullega’s, met goed aangepakte SEO en SEA, domineerden de zoekresultaten. Zelfs als ik op de eerste pagina stond, verdronk ik tussen alle andere opties. Conclusie: dit was een uitdaging die niet alleen ik, maar veel ondernemers met mij, moest aanpakken.

Ik realiseerde me dat als de bedrijven die zich bij mij meldden niet overeenkwamen met mijn ideale klanten, ik mijn strategie opnieuw moest overwegen. Ik begon te experimenteren en te testen wat wel en niet werkte. De strategie werd pro-actief mijn droomklanten benaderen op diverse manieren.



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Durf te experimenteren

Het resultaat liet niet lang op zich wachten. Toen die eerste droomklant zich aandiende, was het een moment van oprechte voldoening. Het bevestigde dat mijn aanpak vruchten begon af te werpen. En toen de tweede droomklant volgde, voelde het als een bevestiging van de juistheid van mijn strategie. Langzaam maar zeker begon ik meer leads aan te trekken. Mijn klantenbestand begon te groeien en zakelijk gezien was het alsof de wind weer in de zeilen zat.

Groeistagnatie is een uitdaging die iedere ondernemer kan overkomen. Het is jouw bedrijf dat je iets probeert te vertellen, wees daar niet doof voor. Mijn reis van stagnatie naar succes heeft me laten zien dat het cruciaal is om flexibel te blijven en voortdurend nieuwe benaderingen te omarmen. Dus, de volgende keer dat je wordt geconfronteerd met groeistagnatie, onthoud dan mijn verhaal. Durf te experimenteren en wees niet bang om nieuwe paden te bewandelen.