De eigenaar van een ICT-bedrijf ontdekte na jaren premie te hebben betaald dat zijn ASR pensioenpolis, afgesloten voor zijn personeel en zichzelf, aanzienlijk ondermaats presteerde door verborgen kosten. Expert Stef Smit waarschuwt in zijn blog voor dit soort 'woekerpensioenen' en legt uit waar je als ondernemer op moet letten.

Stef Smit Directeur van ConsumentenClaim en MKB-Claim Stef Smit is directeur van ConsumentenClaim en MKB-Claim, de specialisten in massaclaims. Zij bieden consumenten en bedrijven op basis van no cure no pay aan hun recht te halen. Alleen bij resultaat wordt een bijdrage gevraagd. Met ruim 60 gespecialiseerde medewerkers is het bedrijf uniek in Nederland. Sinds 2018 werkt ConsumentenClaim samen met de Consumentenbond onder de naam Consumentenbond Claimservice.



Heb je vóór 2012 een pensioenpolis afgesloten? Dan is de kans groot dat je een woekerpensioen hebt. Dat is meestal het geval als je niet verplicht bent aangesloten bij een bedrijfspensioenfonds. Je kunt ook een woekerpensioen hebben als het om een aanvullende pensioenverzekering gaat.

Woekerpolissen of woekerpensioenen zijn verzekeringen waarop de verzekeraar heel hoge kosten inhoudt. Gevolg: jouw pensioen valt veel lager uit dan wat bij het afsluiten is beloofd. Gelukkig kun je er wel wat aan doen.



Waar moet je op letten?

Je wil als ondernemer zelf een goed pensioen. Maar je wil waarschijnlijk ook het beste voor je mensen. Laat je daarom goed adviseren door een expert, zowel bij het afsluiten van een pensioen als bij het aanpassen daarvan, want pensioenen zijn complex. Daarom hieronder uitleg over de verschillende regelingen die er mogelijk zijn en waar je op moet letten.

Risico op hoge kosten vooral bij beschikbare premieregeling

Er zijn verschillende soorten pensioenregelingen. Zo zijn er van oudsher de eindloon- en middelloonregeling. Deze regelingen worden ook wel aangeduid met de Engelse term defined benefits. Deze regelingen komen steeds minder voor. Ze hebben namelijk een groot nadeel. Bij stijgende loonkosten moet de werkgever grote bedragen in de pensioenpot bijstorten.

De meeste ondernemers kiezen daarom tegenwoordig voor de tegenhanger. Dat is de ‘beschikbare premieregeling’ ook wel defined contribution genoemd. Dat is een regeling waarbij vooraf vastligt wat voor jou als werkgever de kosten zijn. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Bij deze regeling beleg je over het algemeen in fondsen en kunnen deelnemers zelf bepalen hoeveel risico ze willen lopen. Deze regeling heeft echter als nadeel dat je niet weet wat uiteindelijk de hoogte van het pensioen zal zijn. Dat kan flink tegenvallen, zeker als jouw pensioen een woekerpensioen blijkt te zijn.



Vraag minimaal drie offertes aan en kijk niet alleen naar premies en kosten

De verschillen tussen de aanbieders van pensioenpolissen zijn groot. Wij raden je daarom aan minimaal drie offertes aan te vragen. Vergelijk die niet alleen op de premie en kosten, maar ook op de voorwaarden. Bevat de polis bijvoorbeeld een garantie- of indexatieregeling? Welke keuzevrijheid en mogelijkheden zijn er qua beleggingsfondsen? Kun je de polis in de toekomst makkelijk omzetten of oversluiten? Het voert te ver om hier van alles de voor- en nadelen uit te leggen, maar dit zijn wel de onderwerpen waar je naar moet informeren als je met je adviseur of aanbieder aan tafel zit.

Hoe word je gecompenseerd voor je woekerpensioen(en)?

Terug naar de woekerpensioenen. ConsumentenClaim procedeert al tien jaar tegen alle grote aanbieders van woekerpolissen om ervoor te zorgen dat polishouders worden gecompenseerd. Op dinsdag 26 september verwachten wij een belangrijke uitspraak in de collectieve procedure tegen Nationale Nederlanden. Die zaak is eerder al bij het Europese Hof en de Hoge Raad geweest. De rechter gaat nu bepalen of en zo ja welke compensatie Nationale Nederlanden aan zijn klanten moet betalen. Deze uitspraak zal ook impact hebben op de andere collectieve procedures die wij voeren tegen Achmea, ASR, Aegon en Reaal.



Wat kun jij doen?

Hoewel het ICT-bedrijf dat bij ons aanklopte de polis direct heeft beëindigd, kan hij evengoed nog aanspraak maken op compensatie. Die vordering is namelijk niet verjaard. Als het even meezit, hoort hij binnen een jaar of en zo ja hoeveel ASR moet compenseren. Wil jij ook voor jouw woekerpensioen gecompenseerd worden? Onderneem dan actie en meld je aan bij een belangenbehartiger.

ConsumentenClaim heeft alle woekerpolissen en -pensioenen in kaart gebracht. Met deze woekerpolischeck kun je heel snel zien of er bij jouw bedrijf ook sprake is van een woekerpensioen.