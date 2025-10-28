Jacco Vonhof (MKB-Nederland): ‘Die gordiaanse knoop in Den Haag moet eindelijk eens worden doorgehakt’

MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof ziet de verkiezingscampagne vooral draaien om incidenten, terwijl ondernemers wachten op echte keuzes. In De Ondernemer Live roept hij politici op ‘de gordiaanse knoop eindelijk door te hakken’. Over regeldruk, financiering, arbeidsmigratie en de noodzaak van investeren in techniek en toekomstig verdienvermogen.

Jacco Vonhof wil vooral één ding van de nieuwe Tweede Kamer: stabiliteit. „Als de uitkomst nóg meer onduidelijkheid en onzekerheid is, vind ik dat niet verstandig”, zegt hij. „We moeten het morgen gewoon zien. Als er maar een stabiel kabinet komt, of dat nou wat rechts is of meer in het midden.’’

Ik heb liever politici die af en toe een fout maken en dat toegeven, dan mensen die foutloos zijn Jacco Vonhof MKB Nederland

Vonhof ziet hoe campagnes vooral draaien om uitglijders van lijsttrekkers. „We hebben het over kleine incidenten, terwijl de echte vraag is: waar willen we met de toekomst van onze economie en ons land naartoe? Ik heb liever politici die af en toe een fout maken en dat toegeven, dan mensen die foutloos zijn. Dat vind ik eng.’’

Regeldruk en financiering

Volgens Vonhof blijven de belangrijkste ondernemersdossiers al jaren hetzelfde: regeldruk en financiering. Hij ziet dat het thema breed wordt opgepakt. „Gelukkig is minister Karremans daar nu heel druk mee.” De vraag is alleen of dat ook zo blijft in een nieuw kabinet.

Ook toegang tot financiering blijft volgens hem een rem op groei. „Veel ondernemers ervaren dat geld ophalen ingewikkelder wordt. De politiek praat er wel over, maar doet ze er ook wat aan?’’

Arbeidsmarkt en netcongestie

Daarnaast waarschuwt hij voor structurele blokkades die ondernemers dagelijks raken, van stikstof tot netcongestie. „Alles hangt met alles samen. Het is een soort gordiaanse knoop, maar die moet een keer worden doorgehakt. We zijn op te veel thema’s te voorzichtig, waardoor echte doorbraken uitblijven.’’

De MKB-voorman verwijst naar zes jaar kabinetten met ‘anderhalf jaar missionair beleid’. „Daarmee los je de grote problemen niet op. We weten precies waar de knelpunten zitten. Dus ga wat doen.’’

Arbeidsmigratie: bedrijven kunnen niet zonder

Migratie - met name arbeidsmigratie - mag dan hoog op de politieke agenda staan, Vonhof ergert zich aan de versimpeling van het debat. „Arbeidsmigratie en asielmigratie worden te vaak op één hoop gegooid. Bedrijven als ASML kunnen niet zonder arbeidsmigranten. Zonder hen komt onze economie tot stilstand.’’

Hij wil dat Nederland slimmer toelaat: niet op aantallen, maar op wat de economie echt nodig heeft. „Zeg: we hebben hightechmensen nodig, of vakmensen in de tuinbouw. Dan kun je daarop sturen. Dat gesprek is veel verstandiger dan roepen dat Nederland ‘nul migratie’ moet hebben. Zonder arbeidsmigranten geen groei, geen bouw, geen zorg.’’

Ik probeer de politiek te laten zien wat er op het spel staat als we verkeerde keuzes maken Jacco Vonhof

Vonhof schreef eerder een blog bij De Ondernemer over dit onderwerp, dat online felle reacties opriep. „Prima. Iedereen mag een mening hebben. Maar ik probeer de politiek te laten zien wat er op het spel staat als we verkeerde keuzes maken.’’

Investeer in verdienvermogen

Groei vraagt volgens Vonhof om lef: investeren in technologie en innovatie, in plaats van alles aan de markt overlaten – dus ook vanuit de overheid „Kies waar je goed in bent. In chips, biotech, kwantum. Dan bouw je aan een toekomstbestendige economie. Een deel doet de markt, maar het begin vraagt om overheidsgeld. Anders verliezen we tempo.’’

Ondanks alles blijft Vonhof optimistisch. „Ja, maar wij zijn ondernemers hè”, lacht hij tot slot. „Het zou ook doodzonde zijn als we niet meer positief waren. Als iemand de positiviteit uit mij slaat, dan is het klaar.”

