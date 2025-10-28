Horecabaas Grardie Akkerhuis: tijd dat Den Haag ondernemers weer laat meebouwen

Met de verkiezingen in aantocht neemt de Haagse horecaondernemer Grardie Akkerhuis van Lebkov & Sons geen blad voor de mond. Hij ziet het politieke getreuzel van de afgelopen paar kabinetten met lede ogen aan. „Laten we ophouden met geneuzel in de marge en gewoon aan het werk gaan.”

Wat willen de politieke partijen doen voor ondernemers? De Ondernemer maakte een overzicht van de belangrijkste punten in de verkiezingsprogramma’s.

Zijn koffiezaken, strategisch gelegen bij ov-knooppunten, draaien op volle toeren nu Nederland na de herfstvakantie weer massaal het land doorkruist. „Als er file staat, weet ik dat er weer mensen naar kantoor gaan, en dat ze onderweg bij Lebkov binnenlopen”, zegt hij in De Ondernemer Live. „Dat is voor mij het teken dat het land werkt.”

Toch wringt het, zegt Akkerhuis. Terwijl de koffieautomaten snorren, stapelen de regels zich op. „Het is niet alleen Den Haag”, verzucht hij. „Ook lokale overheden maken het ondernemers moeilijk. Probeer maar eens iemand te bereiken die echt meedenkt, je krijgt muren van regels terug.”

Polder 2.0: ombudsman voor regelgeving

Volgens hem is het hoog tijd voor ‘polder 2.0’ – samenwerking waarin ondernemers niet langer buiten beeld staan. „Ondernemers kunnen juist helpen om problemen als netcongestie of digitalisering aan te pakken. We hebben kennis en ideeën, maar raken verstrikt in regels.”

Eén van die regels noemt hij ronduit absurd. „Ik moet in elke vestiging een leidinggevende hebben, ook al verkopen we geen alcohol. In Amsterdam kon ik dat nog oplossen door iedereen als leidinggevende in te schrijven, maar in Utrecht kostte dat me 8000 euro. Daar loop je dus letterlijk tegen de bureaucratie aan.”

Akkerhuis pleitte eerder bij De Ondernemer voor een ombudsman voor regelgeving. Het idee leeft nog steeds bij hem: iemand die kan ingrijpen als wetten hun doel voorbijschieten. „Er moet iemand zijn die gewoon zegt: deze regel werkt niet, weg ermee.”

Eigenaar van koffieketen Lebkov & Sons, Grardie Akkerhuis en directeur MKB-Nederland Leendert-Jan Visser (links) in de vestiging op de Turfmarkt in Den Haag. Foto: Bart Hoogveld

Ondernemersraad én burgerraad

Volgens Akkerhuis is het tijd om de oude overlegcultuur nieuw leven in te blazen. „We moeten de polder opnieuw uitvinden”, zegt hij. „Niet om nóg meer te praten, maar om samen te doen – overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Ondernemers zijn geen toeschouwers, maar onderdeel van de oplossing.”

Ook over het groeiende wantrouwen tussen overheid en ondernemers maakt hij zich zorgen. „Regels worden bedacht voor de paar die zich er niet aan houden, en de rest loopt vast. We moeten het vertrouwen terugvinden. Begin met elkaar weer in gesprek te gaan. Wat mij betreft komt er een ondernemersberaad naast het burgerberaad.”

Digitalisering en AI

Wat Akkerhuis vooral stoort aan de verkiezingsdebatten, is het gebrek aan richting. Hij hoort veel partijstandpunten, maar nauwelijks een gezamenlijk toekomstbeeld. „Iedereen praat over losse thema’s, maar niemand schetst een visie waar we als land naartoe willen”, zegt hij. „Iedereen heeft het over stikstof en migratie, maar niemand over energie, data of AI. We hebben een deltaplan nodig voor de economie. Een langetermijnkoers die blijft staan, welk kabinet er ook zit.”

Iedereen wéét dat we iets moeten met energie, digitalisering en kunstmatige intelligentie, maar niemand pakt het op Grardie Akkerhuis Lebkov & Sons

Volgens hem is er te weinig durf om vooruit te kijken. „Iedereen wéét dat we iets moeten met energie, digitalisering en kunstmatige intelligentie, maar niemand pakt het op”, zegt hij. „Er moet een Deltaplan komen dat verder kijkt dan vier jaar, en ondernemers moeten daar vanaf dag één bij aan tafel zitten.”

Akkerhuis praat zoals hij onderneemt: rechttoe, rechtaan en is wars van politieke franje. „Ik hoef geen premier met grote woorden”, zegt hij tot slot. „Ik wil gewoon een kabinet dat luistert, doet wat het belooft en samen met ondernemers aan Nederland bouwt.”

