Waarom rust nemen en af en toe een pauze juist ook heel goed ondernemen is

In de wereld van zzp’ers en ondernemers is rust soms een luxe, maar als je alsmaar doorgaat met werken, zonder pauze, loop je meer risico dat je het op een bepaald moment fysiek of mentaal niet meer trekt. Terwijl het inbouwen van rust juist een vorm van heel goed ondernemen is, stelt arbeidsdeskundige Ad van der Vleuten.

Ad van der Vleuten is arbeidsdeskundige bij Centraal Beheer. In zijn rol helpt hij ondernemers rust in de chaos brengen, vooral omdat hij de keerzijde van de medaille, onrust en overspannenheid, maar al te vaak heeft gezien. Hieronder deelt hij zijn tips voor hoe je rust inbouwt in je bedrijf.

Ik zie vaak dat ondernemers de signalen van onrust en vermoeidheid niet tijdig herkennen. Ze blijven doorgaan, blijven werken, zonder stil te staan. Maar dat is gevaarlijk. Als je altijd maar doorrent, loop je het risico dat je fysiek of mentaal niet meer in staat bent om door te gaan. En dat kan niet alleen voor jou persoonlijk schadelijk zijn, maar ook voor je bedrijf. Want als je uitvalt, wat gebeurt er dan?

Het is dus essentieel dat je jezelf toestaat om af en toe een pauze te nemen. En nee, dat hoeft niet meteen te betekenen dat je weken op een tropisch eiland ligt te relaxen. Het gaat juist om die korte momenten waarop je even wat gas terugneemt, die kleine pauzes die een groot verschil maken.

Leg soms die telefoon een uurtje weg, blijf een avond uit de buurt van je werk-inbox en plan tijdens je werkdag korte breaks om even weer op te laden. Hieronder deel ik de belangrijkste tips voor zzp’ers en ondernemers met personeel in dienst. Doe er je voordeel mee.

Tip 1: Bouw momenten van rust in

Ondernemers hebben vaak veel ambitie, perfectionisme en de drang om alles onder controle te hebben. Een constante staat van fight-or-flight kan leiden tot lichamelijke klachten. Door geen pauzes te nemen en onvoldoende te reflecteren, vergroot je de kans op uitval. Dit kan ook de continuïteit van je bedrijf bedreigen.

Het is daarom belangrijk dat ondernemers zichzelf toestaan om af en toe gas terug te nemen, zodat ze niet op de lange termijn uit balans raken. Het is niet nodig om meteen uren te mediteren of drie weken op luxe vakantie te gaan; kleine, bewuste pauzes zijn al effectief. Door deze eenvoudige stappen te nemen, bouw je een fundament voor meer rust, overzicht en nieuwe energie. Hierdoor ontstaat er meer creativiteit, motivatie en behoud je meer energie. Het gaat erom dat je jezelf de ruimte geeft om stil te staan en actief te luisteren naar wat je lichaam en geest nodig hebben.

Tip 2: Herken de signalen

Het herkennen van de eerste signalen van stress en vermoeidheid is belangrijk. Niet scherp zijn, fouten maken, een net te kort lontje hebben. Vooral in sectoren waar werk en privé in elkaar overlopen is het moeilijk om los te komen van het werk. Social media en de huidige hang naar constante bereikbaarheid zorgen dat juist ondernemers altijd ‘aan’ staan. Het is daarom van groot belang om de signalen van stress en vermoeidheid, zoals een korter lontje hebben of moeilijker in slaap komen, serieus te nemen en te leren luisteren naar je lichaam, zodat je tijdig kunt bijsturen en voorkomt dat onrust de overhand krijgt.

Tip 3: Organiseer je financiën

Een ander belangrijk aspect is het organiseren van je financiën zodat rust geen luxe wordt. Veel ondernemers zien ontspanning en rust als kostenposten die ten koste gaan van hun omzet. Door prioriteiten te stellen, creëer je juist ruimte voor rust zonder dat je bedrijf eronder lijdt. Een realistisch budget en een goede financiële buffer zorgen dat je niet constant in de overlevingsmodus hoeft te werken. Het inschakelen van ondersteuning, zoals een boekhouder of financieel adviseur, of je te verzekeren tegen onvoorziene situaties helpt je om het overzicht te houden.

Financiële rust geeft mentale rust, en dat vormt de basis voor een duurzame bedrijfsvoering.

Tip 4: Vier successen

Zelfreflectie en het vieren van successen zijn de krachtigste tools voor duurzame groei. In de drukte van het ondernemen vergeten we vaak stil te staan bij wat we al bereikt hebben. Maar door regelmatig te evalueren en successen te vieren, geef je jezelf nieuwe energie en versterk je je gevoel van controle. Het opschrijven van gedachten en gevoelens biedt inzicht en helpt je om je koers te bepalen. Het vieren van kleine overwinningen, zoals een compliment of een behaalde mijlpaal, is geen teken van zwakte, maar van kracht. Het helpt je om gemotiveerd te blijven en de juiste balans te vinden tussen inspanning en ontspanning, zelfs in moeilijke tijden.

Tip 5: Investeer in welzijn

Duurzaam ondernemen betekent ook aandacht aan jezelf en je team schenken. Naast jezelf zijn je medewerkers je meest kostbare bezit, want als jij of één van je werknemers uitvalt kan dat je business voor grote financiële uitdagingen stellen. Voorkomen is beter dan genezen, Steeds vaker zie je bedrijven die bijvoorbeeld een kortere werkweek hebben ingevoerd en daar de positieve effecten van zien. Een gezonde balans tussen werk en rust zorgt niet alleen voor betere prestaties, maar ook voor een gezonder bedrijf. Niet alleen voor jezelf maar ook voor je eventuele werknemers.

Door aandacht te besteden aan welzijn, bouw je niet alleen een sterkere organisatie, maar draag je ook bij aan een duurzame samenleving. Ga dus af en toe even naar buiten en loop een blokje om, pak die koffiebreak of neem soms opeens een dagje vrij, gewoon omdat het kan. Altijd maar ‘aan’ staan is niet de sleutel tot succes, momenten van afschakelen en je rust pakken, dát is pas echt goed ondernemen.