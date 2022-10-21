Komt er nog meer zwaar weer op ons af als ondernemers? Waarschijnlijk wel. De kosten worden hoger, inflatie neemt toe en de eerste signalen van omvallende collega-ondernemers komen binnen. Stil blijven zitten en wachten tot de storm overwaait kan soms verstandig zijn. Toch denkt Gerben Derks dat het juist nu tijd wordt de veranderingen die je wenst, aan te gaan pakken.

Lees verder onder de advertentie

Gerben Derks Marketingexpert Gerben Derks voert de marketingregie bij organisaties die een weg zoeken tussen alle opties die er zijn én helpt ze met het vergroten van hun 'fanbase' door het creëren van 'merkwaardige' en 'opmerkelijke' concepten. Iedere ondernemer heeft wel ideeën op de plank liggen die niet opgepakt worden. Gerben helpt dit op een unieke manier vorm te geven.



In tijden van grotere onzekerheid moet je als ondernemer juist investeren. Niet stil blijven zitten, maar proberen verder te kijken dan de komende crisis. Dat geldt niet alleen voor interne veranderingsprojecten of personele issues. Ik doel ook op nieuwe bedrijfsideeën, businessmodellen en nieuwe markten om te verkennen en die te gaan testen in de markt. De tijd wordt rijper om die verder van de grond te gaan tillen.

Iedere ondernemer herkent het wel. Je zit waarschijnlijk vol met nieuwe ideeën. Maar hoe krijg je die nu ook echt opgepakt? De beslommeringen van de dag zorgen er voor dat je jezelf eigenlijk niet vrij kunt maken om die nieuwe ideeën nu eens concreet en goed uit te werken en op te zetten. Het liefst zou je het allemaal wel zelf doen, maar dan blijft het andere werk liggen. Terwijl je heel goed weet dat nieuwe ideeën ook noodzakelijk zijn voor de toekomst van je bedrijf. Je huidige personeel is ook geen optie. Ze hebben vaak niet de juiste kennis of er ontstaat juist ergens weer een gat in jouw organisatie die weer opgevuld moet worden. Conclusie: Je gaat maar door met de waan van de dag en er verandert niets.



Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Groeien tegen de stroom in: het kan met Het Groeicollege

Nieuwe verdienmodellen creëeren

Precies de bovenstaande dingen speelden ook bij een autobedrijf in Overijssel. De jonge ondernemers zagen kansen maar wisten, door de beslommeringen van alle dag, deze kansen niet op te pakken. Ze kwamen er dus niet veel verder mee. En toch is het ze gelukt met minimale investeringen in tijd en geld een nieuw verdienmodel op te zetten. Sterker nog: de nieuwe tak groeit zo hard, dat ze op zoek zijn naar nieuwe medewerkers. Deze nieuwe online verkooptak zorgt ook voor rust intern, omdat de het goed past bij de processen van het bestaande bedrijf. Het hele verhaal kun je hier lezen.

Aan de hand van het bovenstaande verhaal heb ik een aantal tips gefilterd die iedere ondernemer in mijn ogen zou kunnen toepassen om te zorgen dat zijn of haar ideeën wel concreet worden uitgevoerd.



Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Hoe kom ik aan personeel? 4 keer laaghangend fruit

1. Zet jaarlijks budget opzij voor nieuwe ontwikkelingen

Wanneer je budget opzij zet, heb je in elk geval middelen om mee te werken en iets te gaan testen. Ook zet je het daarmee onbewust op je agenda of netvlies om er een keer iets mee te gaan doen. Hoeveel? Een percentage van 5 procent op je totale begroting is een mooi begin.

2. Huur een onafhankelijk expert in

Iemand inhuren helpt om er ook echt tijd voor te gaan maken. Ook voor jezelf. Want je betaalt niet iemand die jou helemaal niet nodig heeft. Deze externe zal ervoor zorgen dat jij tijd in je agenda vrij maakt, maar het niet allemaal hoeft te doen. Zorg wel voor iemand met een trackrecord, iemand die vaker ideeën in de markt heeft gezet. Deze mensen zijn schaars, maar ze zijn wel te vinden. Check ook of deze persoon onafhankelijk is. Veel bureaus schuiven namelijk hun eigen specialisme naar voren, maar wie zegt dat dit voor jouw idee het beste is om te doen? Iemand die echt onafhankelijk is, geeft je een veel betrouwbaarder beeld van de kansen die er zijn voor jouw nieuwe product of idee.

Lees verder onder de advertentie

3. Ga na wat de échte doelgroep is

In het begin denk je vaak veel te breed. In het voorbeeld van de autogarage ging het om diverse onderdelen waar allerlei doelgroepen op af kwamen. Van handelaren tot zelfklussers en particulieren. Wat is de beste doelgroep? En welke waarde kun jij die doelgroep bieden? Dat is een zoektocht die je moet testen. En daarmee komen we meteen bij tip 4.



Lees ook: Fred Rutgers over slim groeien: 'Weet wat je doelgroep is en geef jouw concurrenten het nakijken'

4. Testen testen testen

Ga testen. Doe aannames over jouw doelgroep(en) en test dit. In het voorbeeld van het autobedrijf hadden we zo verschrikkelijk veel doelgroepen en soorten handelswaar, die moet je niet allemaal willen bedienen. Maak keuzes. Dat doe je door aannames te maken. Van te voren al nadenken over wat zou kunnen werken en welke type doelgroepen je het liefst wil bedienen.

Lees verder onder de advertentie

Wanneer je weet wie jouw doelgroep is, dan weet je als het goed is ook waar (op welke kanalen) ze te bereiken zijn. Test dit ook weer. En zo kom je steeds verder. In het geval van het autobedrijf hebben we uiteindelijk gekozen om alleen te mikken op particulieren die op zoek waren naar een bepaald type trekhaak. Dus heel specifiek, maar wel met een duidelijk doel. Omdat we die doelgroep goed konden bedienen. Ook paste het perfect bij de expertise die het bestaande bedrijf heeft opgebouwd en vergt het minimale aanpassing van deze interne processen.

5. Denk na hoe je dit op gaat zetten

Wanneer je alles goed getest hebt, dan weet je ook hoe het nieuwe idee concreet uitgevoerd moet gaan worden. Doe je het naast je bestaande bedrijf of is dit een kans binnen jouw bestaande bedrijf. Dit is zeker van belang wanneer dit nieuwe idee naast je bestaande bedrijf moet worden opgezet. Denk dan goed na of deze nieuwe kans ook goed past bij je huidige bedrijfsvoering en alle processen die daarbij horen.

Kies je iets wat te ver van je af staat, dus bijvoorbeeld een online handel waarbij je dagelijks veel kleine doosjes moet verpakken, opsturen en klantgericht veel vragen moet beantwoorden, dan kan dat ook je huidige bedrijf juist meer schade brengen omdat het er allemaal bij moet gebeuren. In sommige gevallen is het dan verstandig het helemaal los te koppelen van je huidige bedrijf.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: In 5 stappen naar een unieke marketingstijl (om bijvoorbeeld personeel te werven)