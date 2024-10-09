Elektrische bedrijfswagen serieus alternatief voor dieselbus

Elektrische bestelwagens concurreren tegenwoordig met hun brandstofequivalenten. Toch is er nog veel koudwatervrees bij ondernemers. Onbekend maakt blijkbaar onbemind. En dat is nergens voor nodig wanneer je bewust voor elektrisch kiest.

De bedrijfswagenwereld is op 1 januari 2025 in één klap volledig op zijn kop gezet. Sinds die dag mogen vanaf die datum gekochte bussen alleen de zero-emissiezones binnen als ze emissieloos zijn. Ook verdween bij de jaarwisseling het bpm-voordeel, waardoor bestelwagens op diesel en benzine gemiddeld zo'n € 15.000 duurder werden. Dit betekent dat ze wat prijs betreft op gelijke hoogte komen als een elektrische variant. Die blijven immers bpm-vrij.

Elektrisch heeft veel te bieden

Wil je nu als ondernemer een nieuwe bus aanschaffen, dan lijkt het vanzelfsprekend om voor elektrisch te gaan. Dat klinkt een beetje als 'ik wil eigenlijk niet, maar ja, er wordt mij geen keuze gelaten'. Toch heeft een elektrische bedrijfswagen veel te bieden. Je verliest misschien iets op laad- en trekvermogen, maar dat zijn geen significante verschillen. Kijk bijvoorbeeld naar de Renault Master E-Tech electric, de Bestelauto van het Jaar 2025 (én International Van of the Year 2025). Met een maximaal laad- en trekvermogen van respectievelijk 1625 en 2500 kilogram, is het een serieuze optie voor veel ondernemers.

Serieus zijn vandaag de dag ook de actieradiussen. Wie zich er niet in verdiept, heeft misschien nog het idee dat je nergens komt met een elektrische bestelwagen. Dat idee is echter allang achterhaald. Neem bijvoorbeeld diezelfde Renault Master E-Tech electric. Op een vol accupakket rij je tot wel 447 kilometer. De middelgrote Renault Trafic E-Tech electric haalt 294 kilometer, de compacte Renault Kangoo E-Tech electric 300 kilometer.

Nog geen 100 kilometer per dag

Dit zijn gemiddelden waarmee vrijwel elke ondernemer uit de voeten kan. Cijfers van het CBS (uit 2022) laten duidelijk zien dat dit meer dan genoeg is voor vrijwel elke branche. De meeste ondernemers rijden volgens het CBS nog geen honderd kilometer per dag. Natuurlijk, er zijn bedrijven die op en neer door Nederland en naar het buitenland rijden, maar veel werken alleen regionaal. Vandaar die lage gemiddelden.

Snel snelladen

Daarnaast kan elke elektrische bestelwagen van Renault snelladen. Kom je toch een keer een stukje actieradius tekort, dan kun je vaak binnen een half uur aan de snellader de nog benodigde kilometers bijladen. Je hoeft op zo'n moment immers niet maximaal te laden. Dat kan weer aan het einde van de dag op je eigen plek.

Wat heb je echt nodig?Wat betreft actieradius en laad- en trekvermogen is er voor ondernemers die de overstap naar elektrisch willen maken eigenlijk maar een ding van belang: check de prestaties van je huidige bus eens:

Hoeveel lading neem je eigenlijk mee?

Is die hele zware aanhanger wel nodig?

Hoeveel kilometer rij je op een dag?

Vaak zal blijken dat er echt goede alternatieven zijn voor de brandstofbus. Niet in de laatste plaats omdat bijvoorbeeld het laadvolume amper tot niet verschilt, welke aandrijfvorm er ook wordt gekozen. En, goed om te weten, alle aanpassingen en betimmeringen die je voor je brandstofbus gewend bent, zijn beschikbaar voor de elektrische versies. De Renault Master E-Tech electric kent bijvoorbeeld maar liefst 40 ombouwmogelijkheden.

Elektrische bedrijfswagen serieus alternatief voor dieselbus. Beeld Renault

No-brainer



Waar een elektrische bestelwagen in uitblinkt, heeft juist alles met de elektrische aandrijving te maken. Wie veel tijd doorbrengt in de cabine, zal merken dat het rijden in een elektrische bus heel erg stil is. Je hoort hooguit wat banden- of windgeruis, maar dat is het ook. Eigenlijk is het een no-brainer: de stilte aan boord zorgt ervoor dat je ontspannen rijdt. Muziekje of podcast aan, gewoon genieten. Daarnaast betekent elektrische aandrijving altijd dat je een relaxte automaat hebt en dat al vanaf stilstand het volle vermogen beschikbaar is. Wanneer je veel moet starten en stoppen of vaak in de stad of in files rijdt, zijn dit hele comfortabele pluspunten.



Let op zero-emissiezones



Is de stad jouw werkterrein, dan is een elektrische bedrijfswagen eigenlijk onontbeerlijk. In 18 gemeentes in Nederland zijn op dit moment zero-emissiezones actief. Een bestelwagen die op of ná 1 januari op kenteken is gezet, mag alleen nog in die zones rijden wanneer deze emissieloos is. Lees elektrisch. In de komende jaren komen daar nog minimaal 10 gemeentes bij en de kans is groot dat dit er nog meer worden. Vooruitkijken is daarom belangrijk bij het maken van keuzes: voorkom dat je straks je werkgebied niet meer in mag.



Duurzaamheid gegarandeerd



Er zijn niet alleen praktische overwegingen om te kiezen voor een elektrische bedrijfswagen. Veel bedrijven hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Omdat met de huidige technologie, zoals al beschreven, een elektrische bedrijfswagen goed presteert en daarmee een echt alternatief voor brandstofversies is geworden, is de stap om duurzaam te rijden ook een stuk eenvoudiger geworden. Beschik je bovendien over eigen zonnepanelen, dan ben je natuurlijk helemaal spekkoper.



Slotsom



De slotsom is eigenlijk: wil je overstappen op elektrisch, dan is het nu een mooie tijd. Goede prestaties, veel mogelijkheden en vooral heel comfortabel rijden. Daarnaast heeft Renault op dit moment een aantal bijzondere acties lopen om de switch nog comfortabeler te maken:

0 procent rente op de financiering van alle E-Tech bedrijfswagens

Renault Pro+ voordeel tot € 10.000 op geselecteerde Master E-Tech electric-voorraadmodellen

Renault Pro+ voordeel tot € 5.400 op geselecteerde Trafic E-Tech electric-voorraadmodellen

Renault Pro+ voordeel tot € 6.500 op geselecteerde Kangoo E-Tech electric-voorraadmodellen

De Renault Pro+-bonus kun je bijvoorbeeld inzetten voor extra accessoires, maatwerkaanpassingen of een verlaging van de aanschafprijs. Bij de Renault Pro+-dealers, verspreid over het land, kunnen ze er alles over vertellen en staan de Master, Trafic en Kangoo klaar voor een uitgebreide testrit. Renault Pro+ is een gespecialiseerd expertisemerk van Renault dat zich richt op zakelijke klanten en hun specifieke behoeften aan bedrijfswagens, inclusief aangepaste producten en diensten zoals financiering, ombouw op maat, en snelle, gespecialiseerde after-sales service.